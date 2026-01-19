聚焦數據｜中國完成5%GDP增長目標，固定投資失色，消費待提振

國家統計局公布，2025年第四季國內生產總值(GDP)同比增長4.5%，增速為三年單季最低；全年GDP增5%，實現中央設定的「5%左右」增長目標。

（資料來源：國家統計局網站）

12月規模以上工業增加值同比增5.2%，增速創三個月高位，社會消費品零售總額增0.9%創三年最低；工業增加值和消費零售去年全年分別增長5.9%和3.7%。

此外，2025年全年，固定資產投資降3.8%，為1996年有記錄以來首次負值。全年全國房地產開發投資同比降17.2%，降幅較首11月擴大1.3個百分點；新建商品房銷售額下降12.6%，降幅較首11月擴大1.5個百分點。

2025年12月，全國城鎮調查失業率5.1%，與11月持平；全年全國城鎮調查失業率平均值為5.2%。

統計局指，2025年國民經濟頂壓前行、向新向優，「十四五」勝利收官。（AP圖片）

統計局：「十四五」勝利收官，今年有條件保持經濟穩定向好

國家統計局局長康義解讀數據指，總的來看，2025年國民經濟頂壓前行、向新向優，高質量發展取得新成效，經濟社會發展主要目標任務圓滿實現，「十四五」勝利收官。但也要看到，外部環境變化影響加深，國內供強需弱矛盾突出，經濟發展中老問題、新挑戰仍然不少。下階段，要堅持穩中求進、提質增效，實施更加積極有為的宏觀政策，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，確保「十五五」開好局、起好步。

康義並指出，放眼全球，中國經濟增速在主要經濟體中名列前茅，是全球經濟增長最穩定、最可靠的動力源，對世界經濟增長的貢獻率預計達到30%左右。

他強調，看中國經濟，要全面、辯證、長遠地看，既要看當前之形，更要看長遠之勢；既看季度變化，更看全年走勢；既看總量規模，更看發展質量。從2026年全年看，中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，經濟高質量發展大勢沒有改變，有基礎有條件保持經濟穩定向好運行。

統計局認為，中國有基礎有條件保持經濟穩定向好運行。 （AP圖片）

分析：內需不足已成為顯著制約，需創新政策措施提振消費

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，去年全年有驚無險實現5%的目標，2026年目標增速如何設定成為關鍵。去年四季度在多項政策工具支持下，實現了4.5%的增速，但內需不足已成為顯著制約。近期政策恐不足以推動經濟企穩回升，密切關注是否下調2026年的目標增速。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威稱，去年下半年，消費補貼政策的拉動效應逐漸減弱，2025年中國實現了5%的經濟增長目標，但12月社會消費品零售總額增速進一步放緩，降至2022年以來最低水平。

張智威又指，2026年經濟增長目標將於3月5日全國人民代表大會期間公布。若增長目標仍設定為5%，可能需要採取有力且創新性的政策措施來提振消費，因為針對汽車等消費品的常規補貼措施效果可能減弱。考慮到服務需求正處於上升通道，服務消費或成為潛在發力點。

分析認為，消費補貼政策的拉動效應逐漸減弱，需要有力且創新性的政策措施來提振消費。（AP圖片）

經濟學人智庫：中國經濟再平衡或今年現初步進展

經濟學人智庫(EIU)中國高級經濟學家徐天辰則指出，2025年中國經濟仍呈現K型態勢，其特點是外需強勁而內需疲軟。在強勁的人工智能(AI)與科技投資以及活躍的金融市場活動提振下，服務業成為經濟亮點。

徐天辰並稱，去年四季度經濟增長放緩存在結構性與周期性雙重因素。從結構性看，消費增長放緩及房地產業拖累使得供需失衡持續；周期層面，鑑於在強勁出口支撐下5%增長目標已觸手可及，政府在年末之前並未急於推出刺激政策。

他認為，中國經濟再平衡不會一蹴而就，但2026年或將顯現初步進展跡象。

