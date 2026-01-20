  • 會員
神州經脈 | 財政部連發貸款貼息政策，拼多多據報被擴大調查，股跌匯漲

20/01/2026

　　A股三大指數今日集體下跌，滬指收跌0.01%報4113.65點，深成指跌0.97%，創業板指跌1.79%。滬深兩市全天成交額2.78萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日回升694億元或2.6%，共2139隻個股下跌。

 

神州經脈 | 財政部連發貸款貼息政策，拼多多據報被擴大調查，股跌匯漲

財政部聯合多部門發布5個政策文件，針對個人消費貸款等提供利息補貼。（資料圖片）

　　　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.9603，較上個交易日4時30分收盤價升33點子，五連升，續創2023年5月15日以來逾兩年半新高。今日人民幣兌一美元中間價報7.0006，較上個交易日升45點子，兩連升，續創2023年5月18日以來逾兩年半新高，較市場預測偏弱430點。

 

今日新聞精選

 

1. 財政部聯合多部門今日發布5個政策文件，針對個人消費貸款、設備更新貸款、中小微企業貸款等提供利息補貼，目的是降低個人消費信貸成本和企業融資成本，促進消費和投資。其中：個人消費貸款財政貼息政策實施期限延長至2026年底；通過國家融資擔保基金設立專項擔保計劃，規模5000億元，分兩年實施；擴大設備更新貸款財政貼息政策支持範圍，由設備購置貸款拓展至設備更新項目相關的固定資產貸款等；實施中小微企業貸款貼息，每年貼息1.5個百分點，單戶上限5000萬元；實施民間投資專項擔保計劃，中央財政向融擔基金注資50億。

 

2. 財政部副部長廖岷在國新辦新聞發布會上表示，2026年，財政部門將繼續實施更加積極的財政政策，概括起來就是「總量增加、結構更優、效益更好、動能更強」。2026年財政赤字、債務總規模和支出總量將保持必要水平，確保總體支出力度「只增不減」、重點領域保障「只強不弱」。2026年將繼續安排超長期特別國債，用於「兩重」建設和「兩新」工作。

 

3. 國家發改委副主任王昌林在國新辦發布會表示，當前中國經濟運行存在供強需弱的問題，今年，發改委將研究制定出台2026年-2030年擴大內需戰略實施方案，以新供給創造新需求，提供強有力的創新舉措和要素保障。同時，研究設立國家級併購基金，加強政府投資基金布局規劃和投向指導，促進創新創業創造。

 

4. 人民銀行公布，1月貸款市場報價利率（LPR）繼續不變，5年期以上LPR為3.5%，1年期LPR為3%。這是內地LPR連續八個月持穩。

 

5. 據《路透》引述三位交易商報道，中國已購買約1200萬噸美國大豆，達成美方所稱在2月底前購買該數量的承諾。此次購買的美國大豆自去年12月至今年5月期間裝運。由於貿易戰期間買家避開北美供應，中國自去年9月起連續四個月未從美國進口大豆。在去年10月底中美領導人會面後，中國恢復採購美國大豆。白宮當時表示，中國同意自2026年起連續三年每年至少購買2500萬噸美國大豆。

 

6. 據《彭博》引述知情人士稱，中國加大對拼多多的調查，近幾周多部門派出100多名調查人員進駐該公司上海總部。知情人士表示，由國家市場監督管理總局和國家稅務總局等部門的監管人員組成的特別調查組已開展廣泛的現場核查，調查涉及欺詐性交付、稅務問題等多項不當行為。這項調查的部分原因是上月拼多多員工與市監總局工作人員發生肢體衝突。

 

7. 2026阿里雲PolarDB開發者大會今日在上海召開。阿里雲旗下雲原生數據庫PolarDB正式發布系列全新產品能力，包括AI數據湖庫（Lakebase）、模型算子化以及面向Agent應用開發的托管能力等。目前，阿里雲PolarDB海內外用戶規模已超2萬，部署規模超300萬核，覆蓋全球86個可用區。

 

8. 中國海關總署今日公布的數據顯示，中國去年12月對日本出口的稀土磁鐵量為280噸，相較於11月創紀錄的高點（305噸）減少了8%，不過與2024年同期相比增加了31.4%，並且仍是歷史第二高的出口量。另外，中國12月份稀土磁鐵出口總量下降3.2%至5952噸。

 

撰文：經濟通中國組

 

