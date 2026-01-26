  • 會員
神州經脈 | 騰訊元寶過年派10億現金，廣東去年GDP增3.9%，股跌匯漲

26/01/2026

　　滬深股市今日（26日）震盪走低，滬綜指收跌0.09%，止步三連升，報4132.61點，深成指跌0.85%，創業板指跌0.91%。滬深兩市成交3.25萬億（人民幣．下同），較上一個交易日增加1629億元或5.3%。

 

神州經脈 | 騰訊元寶過年派10億現金，廣東去年GDP增3.9%，股跌匯漲

廣東去年GDP同比增長3.9%，低於全國水平的增5%。（AP圖片）

　　　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.9572，較上個交易日4時30分收盤價升70點子，創2023年5月15日以來逾兩年半新高，全日在6.9539至6.9588之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.9843，較上個交易日升86點子，兩連升，續創2023年5月17日以來32個月新高，較路透預期偏弱逾550點子，監管一邊小幅放鬆中間價波動，同時加碼抑制單邊預期。

 

今日新聞精選

 

1. 商務部相關負責人今日在國新辦記者會上表示，今年將優化實施消費品以舊換新，促進汽車、家電、數碼和智能產品等大宗耐用商品消費；將以服務業為重點，擴大市場准入和開放領域，有序擴大電信、醫療、教育等領域自主開放；將加快國際消費中心城市培育建設，推進國際化消費環境建設和消費新業態、新模式、新場景試點工作；將創新發展數字貿易，啟動建設國家數字貿易示範區，培育壯大數字貿易經營主體。

 

2. 據《第一財經》報道，國航、東航、南航今日下午陸續發布通知稱，1月26日前出票，航班起飛日期在2026年3月29日至2026年10月24日期間的日本進出港或經停航班，可免費退改簽。在此之前，免費退改簽政策執行到3月28日。

 

3. 人民銀行副行長鄒瀾今日在第19屆亞洲金融論壇上表示，將堅定支持並繼續穩步推進香港離岸人民幣市場建設。為更好滿足市場需求，人行支持香港金管局將人民幣業務資金安排規模由1000億元增加至2000億元。支持香港人民幣清算行通過發行同業存單、帳戶融資等多種方式，從境內市場獲取不同期限人民幣流動性。增加離岸人民幣國債供給規模。穩步推動人民幣國債期貨在港上市，探索拓展將人民幣債券作為離岸合格擔保品的機制等。

 

4. 據內媒報道，英偉達創始人兼CEO黃仁勳23日抵達上海，開始今年首次訪華行程，出席了英偉達上海年會後，25日轉抵北京，現身北京王府中環，前往半山腰雲南菜用餐，用餐期間還與現場就餐人員友好合影，互動氛圍輕鬆。據報黃仁勳此行將推動H200芯片在中國銷售的問題。外電近日引述消息指，阿里巴巴、騰訊及字節跳動等大型科企已獲中國當局批准有條件採購H200芯片。

 

5. 中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法被立案審查調查。《解放軍報》連續兩日發文評論事件，直指「黨紀國法面前，身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券，任何人都不能例外」，又指「去腐方能生肌，剜掉毒瘤才能強軍打贏」。

 

6. 在今日召開的騰訊年會上，騰訊董事會主席馬化騰提表示，去年唯一花錢投入比較多的就是AI，接下來還要吸引AI原生人才重構AI團隊；又指騰訊視頻去年受到短劇衝擊，除了堅持高品質長視頻投入，接下來也要做一些廣告驅動的產品。另外，騰訊下AI應用元寶宣布將於2月1日展開春節分10億元現金活動。元寶今日還低調開啟全新社交AI玩法「元寶派」內測。

 

7. 廣東省十四屆人大五次會議今日上午開幕，省政府工作報告顯示，2025年廣東省實現地區生產總值14.58萬億元，連續37年居全國首位，按可比價格計算同比增長3.9%，低於全國水平的增5%。地方一般公共預算收入增長3%，貨物進出口增長4.4%，貢獻了全國24.1%的增量。報告並顯示，2026年廣東的主要預期目標是：GDP增長4.5%-5%，地方一般公共預算收入增長3%左右，居民收入增長與經濟增長同步。

 

8. 美國總統特朗普及財長貝森特先後威脅，若加拿大與中國最終達成新的自由貿易協議，將加方變成中方向美國輸送商品的「轉運港」，美國將對加拿大進口商品加徵收100%關稅；若中加達成的貿易協議超出已公布範圍，中國也可能面臨包括關稅在內的額外懲罰。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，中加構建新型戰略夥伴關係，就妥善解決中加之間的經貿問題做出一些具體安排，不針對任何第三方，有利於世界和平穩定與發展繁榮。

 

撰文：經濟通中國組

 

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,705.69

最大成交額股票

深300308

中際旭創 #

615.600

最大成交額股票

滬511360

短融ETF海富通

112.958

  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,934.92
    -477.48 (-0.966%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,982.04
    +31.81 (+0.458%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,831.04
    +229.69 (+0.973%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升86.945
變動率︰+4.146%
較港股︰+0.57%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升137.303
變動率︰+3.432%
較港股︰+2.08%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升69.931
變動率︰+2.516%
較港股︰+0.33%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升40.477
變動率︰+2.209%
較港股︰+0.39%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.120
變動率︰+3.922%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升50.240
變動率︰+3.289%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升34.600
變動率︰+3.191%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升47.785
變動率︰+2.741%
精選美股 More
GOLD
Gold.com Inc.
按盤價(USD)︰升51.100
變動率︰+15.873%
GM
通用汽車
按盤價(USD)︰升86.615
變動率︰+9.046%
ASML
阿斯麥
按盤價(USD)︰升1,469.000
變動率︰+3.937%
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰跌282.035
變動率︰-19.794%
