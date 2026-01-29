  • 會員
神州經脈 | 中英同意發展長期穩定關係，春運流動人次料創新高

29/01/2026

　　滬深股市周四（29日）成交放量、升跌不一。滬綜指收升0.16%報4157.98點，三連升，深成指跌0.3%，創業板指軟0.57%。兩市全天成交3.2萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增2646億元或9%。

 

國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂會見英國首相施紀賢。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周四收報6.9460，較上個交易日4時30分收盤價跌7點子，脫離逾32個月高點，全日在6.9457至6.9520之間波動。周四人民幣兌一美元中間價報6.9771，較上個交易日跌16點子，比市場預計偏弱250點子。

 

今日新聞精選

 

1. 英國首相施紀賢周三（28日）率領60餘名政商領袖組成的龐大代表團訪華，此行是自2018年後，英國首相首次訪問中國，備受市場關注。中國國家主席習近平周四上午在北京人民大會堂會見施紀賢，雙方同意中英要發展長期穩定的全面戰略夥伴關係，加強貿易、投資、金融、環保等各領域合作，助力彼此經濟增長。施紀賢則提到，香港繁榮穩定符合兩國共同利益，英方樂見香港成為英中之間的獨特重要橋樑。

 

2. 據《彭博》引述知情人士透露，中國收緊了一個跨境投資計劃，對境外基金吸納中國內地客戶資金後的投資目的地作出限制，任何一個國家/地區的資產佔比不得超過基金總資產的50%，不過香港資產不受此限，此舉可能會抑制資金流入美國等熱門市場。限制措施針對的是已有十年歷史、投資規模能達860億美元的基金互認（MRF）計劃。該計劃允許中港兩地投資者買入對方市場基金。新政旨在保護自去年以來湧入該計劃的散戶投資者，且僅適用於新基金。

 

3. 世界黃金協會發布2025年《中國黃金需求趨勢報告》指，2025年中國市場黃金需求總量達1003噸，同比增6%，為2021年以來最高水平；總金額達7960億元創新高，同比增長53%。其中，金條金幣需求為432噸，同比增28%，創年度新高。2025年中國投資者累計購入432噸金條金幣，較2024年增長28%，創年度歷史新高；中國的黃金ETF資產管理總規模（AUM）同比增長243%，升至2418億元人民幣（約合346億美元），持倉量實現同比翻倍以上增長，增至248噸，兩項數據也均創歷史新高。

 

4. 金價高處未算高，現貨黃金周四早上逼近每盎司5600美元，高見5596美元，繼續打破紀錄。內地黃金市場迅速反應，部分主流金飾品牌足金首飾報價一夜上漲百元，突破1700元，再創歷史新高。其中，老廟黃金報價為每克1722元，單日上漲104元；周生生報每克1708元，單日上漲94元；老鳳祥報每克1713元，單日上漲93元。

 

5. 據《路透》等外電報道，黃仁勳周四自深圳啟程抵達台北，他在台北松山機場向記者表示，H200芯片的相關許可正在最終敲定中，希望中國政府允許英偉達在當地銷售H200。黃仁勳又透露，這幾天先後前往上海、北京、深圳，與英偉達中國的員工互動交流，同時拜訪了多家客戶、合作夥伴以及政府相關人士，形容此次訪華之行「非常成功」。《路透》早前報道，中國已批准字節跳動、阿里巴巴和騰訊購買H200人工智能芯片，共計40多萬顆。

 

6. 國家發改委副主任李春臨表示，今年的春運將從2月2日（下周一）開始，到3月13日結束，為期40天，預計全社會跨區域人員流動量將會達到95億人次，創歷史新高。其中，自駕出行將繼續處於主體地位，佔比達八成左右；鐵路、民航客運量預計分別達到5.4億人次和9500萬人次，總體規模和單日峰值均有望超過歷史同期峰值。

 

7. 中國航天科技集團表示，「十五五」時期，將謀劃推動太空旅遊、太空數智基礎設施、太空資源開發、太空交通管理等新領域發展，包括建立完善的太空旅遊運營體系，實現亞軌道太空旅遊航班化運營，逐步發展軌道太空旅遊等。該集團又稱，未來將實施商業運載能力提升工程，研製具備國際競爭力的商業運載火箭，實現航班化運輸。

 

8. 文化和旅遊部周四在福建省泉州市舉辦2026年全國春節文化和旅遊消費月主場活動，宣告該系列活動正式啟動。本次消費月將從1月29日持續至3月初，各地將圍繞年俗、冰雪遊、親子遊等熱點推出文旅產品，舉辦約3萬場次文旅消費活動，同時發放超3.6億元消費券等補貼，還將推出門票減免、票根聯動優惠、跨區域文旅優惠等舉措，加大直達居民遊客的普惠政策力度。

 

撰文：經濟通中國組

 

中國故事

