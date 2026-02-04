  • 會員
神州經脈 | 「國家隊」對A股賣壓料趨緩，馬斯克團隊秘訪光伏企業

04/02/2026

　　A股三大指數今日（4日）漲跌不一，滬指收升0.85%報4102.2點，連漲兩日，收復4100點，深成指揚0.21%，創業板指卻跌0.4%。滬深兩市成交額2.48萬億元（人民幣．下同），較前一交易日縮量475億元或2%，市場超3100隻個股上漲。

 

據報馬斯克團隊近期秘密走訪了中國多家光伏企業。圖為青海一處太陽能發電場。（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.9376，較上個交易日4時30分收盤價跌14點子，全日在6.9310至6.9384之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.9533，較上個交易日升75點子，兩連升，續創2023年5月16日以來近33個月新高，較市場預期偏弱近150點子。

 

今日新聞精選

 

1. 摩根士丹利發表報告指出，自1月中旬以來，中國「國家隊」累計賣出約830億美元的A股股票，回吐2024年之後的全部累計流入，後續賣壓或趨於緩和。外資流向來看，1月美國和歐盟共同基金對中國股票的流入達86億美元，創2024年10月以來新高。

 

2. 《新浪科技》今早引述消息指，馬斯克團隊近期秘密走訪了中國多家光伏企業，考察項目涉及設備、硅片、電池組件等環節，其中重點考察了有異質結（HJT）、鈣鈦礦技術路線的光伏企業。《21財經》記者以投資者身份致電光伏組件龍頭晶科能源，接線工作人員回應稱，公司近期確實與馬斯克考察團有過接觸。《界面新聞》進一步稱，馬斯克團隊上周對TCL中環、晶科能源、晶盛機電等中國光伏企業進行了調研。《財聯社》則引述多位產業鏈人士指出，已有異質結設備廠簽單。

 

3. 據內媒報道，微信今日在App內「封殺」元寶紅包鏈接，指其搶紅包活動以「做任務」、「領紅包」等方式誘導用戶「高頻分享鏈接到微信群」，干擾平台生態秩序、對用戶造成騷擾等。微信公關總監微博帳號「微信粥姨」隨後發文稱「用戶體驗第一，一視同仁」，並配圖「我發起瘋來自己都打」等。元寶紅包則迅速優化調整分享機制，據報中午已緊急重新上線，變更為「口令紅包」。

 

4. RatingDog公布，2026年1月RatingDog中國通用服務業經營活動指數錄得52.3，高於50.0分界值，較去年12月的52略高，創三個月新高，此輪擴張期也因此延續至略逾三年。1月RatingDog綜合產出指數錄51.6，高於50.0榮枯分界值及去年12月的51.3。此前公布的1月RatingDog中國製造業PMI錄50.3，連續兩月超過50.0榮枯線，並較2025年12月的50.1上升。

 

5. 中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀今日在國新辦新聞發布會上表示，糧食產量連續兩年穩定在1.4萬億斤以上，2025年產量達到1.43萬億斤，總產和單產均創歷史新高。另外，他表示，在立足國內確保國家糧食安全的同時，要積極地進口國外的農產品，還要把握好農產品進口的節奏和力度，保障國家糧食安全，維護國內產業和市場的平穩健康發展。

 

6. 文化和旅遊部今日宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，並指各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接。對此，國台辦發言人回應稱，這是順應兩岸同胞熱切期盼加強交流往來的切實舉措，回應了台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，國台辦對此積極支持，樂見其成。希望民進黨當局正視島內主流民意和業界呼聲，解除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，盡早恢復大陸居民赴台旅遊。

 

7. 歐盟宣布對中國風電巨頭金風科技展開調查，原因是擔憂該公司從政府補貼中獲益，「扭曲」歐盟市場競爭。中國外交部發言人林劍對此回應稱，「具體情況建議向中方的主管部門了解」。林劍同時指出，歐盟頻繁動用單邊經貿工具，對中國企業採取歧視性、限制性的措施，發出的是保護主義信號，損害的是歐盟形象，影響的是中國企業赴歐投資的信心。中方敦促歐方停止濫用單邊經貿工具，為各國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。

 

8. Sensor Tower商店情報平台顯示，2026年1月共36個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜前100位，合計吸金21.8億美元，佔本期全球百大手遊發行商收入37.8%。其中，騰訊憑借《王者榮耀》、《和平精英》等旗艦產品的強勁表現，手遊收入環比上漲43%，強勢衛冕全球手遊發行商收入冠軍。

 

撰文：經濟通中國組

 

撰文：經濟通中國組

