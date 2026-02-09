神州經脈 | 習近平考察國家信創園，傳引導銀行控制美債敞口，股匯齊漲

受英偉達等芯片股飆升帶動，道指上周五（6日）突破歷史性的5萬點大關，以科技股為主的納指也大幅收高。滬深股市反彈，滬指全日收升1.41%報4123.09點，重上4100點大關，深成指揚2.17%，創業板指漲2.98%。兩市全日成交額2.25萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升1036億元或4.6%。

滬指今日收升1.41%，重上4100點，人民幣即期升破6.93元關口。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.9284，升破6.93元關口，較上個交易日4時30分收盤價升117點子，創2023年5月10日以來近33個月新高。今日人民幣兌一美元中間價報6.9523，較上個交易日升67點子，止兩連跌，創2023年5月16日以來近33個月新高，較市場預測偏弱近190點。

今日新聞精選

1. 據《央視新聞》報道，國家主席習近平今日上午去到位於北京亦莊的國家信創園，了解信息技術應用創新和北京加快建設國際科技創新中心情況，察看代表性科技創新成果展示，並同科研人員和科技企業負責人代表親切交流。從《央視新聞》現場片段可見，科技企業代表包括小米創辦人雷軍。北京亦莊已發展為北京市「高精尖」產業的主陣地，進駐的企業包括：京東集團、中芯國際、京東方、小米汽車等。

2. 日本首相高市早苗在昨日（8日）舉行的眾議院選舉中，獲得日本戰後最大選舉勝利。中國外交部今日在北京舉行例行記者會，發言人林劍被問到日本眾議院選舉時回應稱，中方的對日政策是明確、穩定、連續的，無論日本領導人是誰，無論是哪個政黨執政，都必須恪守中日四個政治文件，以及日本和平憲法履行自身承諾和國際義務。

3. 據《彭博》報道，因擔心投資過度集中和市場波動風險，中國監管部門據悉近期引導金融機構控制其持有的美國國債規模。報道援引知情人士表示，監管部門建議銀行控制美國國債的購買，並讓部分美債敞口較高的銀行削減持倉。相關指示並不適用於中國官方持有的美債。

4. 深圳市第七屆人民代表大會第七次會議今日開幕，深圳市市長覃偉中作政府工作報告。覃偉中表示，考慮到外部環境和深圳實際，2026年經濟社會發展主要預期目標是：全市地區生產總值增長5%，固定資產投資止跌回穩、力爭增長5%，社會消費品零售總額增長6%，外貿穩規模穩份額穩增長，居民消費價格漲幅2%左右。

5. 在全球最大人工智能（AI）開源社區HuggingFace的開源項目頁面中，今日最新出現Qwen3.5併入Transformers的新PR（提交代碼合併申請）。業內猜測阿里巴巴千問新一代基座模型Qwen3.5發布在即。相關信息透露，千問3.5採用了全新的混合注意力機制，並且極有可能是原生可實現視覺理解的VLM類模型，有開發者進一步挖掘出，Qwen3.5或將開源至少2B的密集模型和35B-A3B的MoE模型。

6. 快手今早宣布與央視《2026年春節聯歡晚會》達成合作。用戶打開快手搜索「春晚」，即可提前預約馬年央視春晚直播。春晚期間，快手將通過直播、點播及短視頻等多種內容形態，呈現2026年央視春晚全程內容，同時支持歷年春晚節目回看。快手在2月4日至23日開啟「搖一搖領紅包」活動，除夕當天還有全天紅包雨。

7. 嵐圖汽車董事長盧放今早在微博發文稱，截至2025年底，嵐圖L3級有條件自動駕駛已完成累計11萬公里的實際道路測試及90萬公里的嚴苛仿真測試，並已獲得官方道路測試牌照，進入實車驗證階段，「這份承載安全初心的技術成果，即將迎來落地。3月，中國首款量產L3級SUV--嵐圖泰山黑武士將正式上市」。

8. 2026春節檔影片今日開啟預售，據燈塔專業版實時數據，截至今日下午1時36分，2026春節檔新片預售總票房已突破3000萬元，達3010.5萬元，前三位分別為《飛馳人生3》、《驚蟄無聲》、《鏢人：風起大漠》。據燈塔專業版上映日曆，截至6日（上周五），已有8部影片官宣2026春節檔。

撰文：經濟通中國組

