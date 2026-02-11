神州經脈 | 滬指三連升，CPI三個月低，字節傳自研AI芯片

滬指連升三個交易日，今日（11日）小幅收升0.09%，報4131.98點，深成指則跌0.35%，創業板指挫1.08%。春節假期將至，股市延續了交投淡靜的態勢，滬深兩市全日成交額僅1.98萬億元（人民幣．下同），為去年12月25日以來首次跌落2萬億水平。

內地1月CPI同比上漲0.2%，增幅遜於預期的0.4%，創三個月新低。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.9115，較上個交易日4時30分收盤價升14點子，四連升，續創2023年5月5日以來逾33個月新高。今日人民幣兌一美元中間價報6.9438，較上個交易日升20點子，三連升，再創2023年5月11日以來逾33個月新高，較市場預測偏弱水平則擴至近330點。

今日新聞精選

1. 國家統計局公布，內地1月CPI同比漲幅回落至0.2%的三個月低點；核心CPI同比漲0.8%亦創半年低位，主要受春節錯月、國際油價變動導致能源價格降幅擴大等影響。當月PPI同比降1.4%，儘管為連續第40個月處在負區間，但在有色金屬價格漲勢等支撐下，降幅為一年半最小。分析指出，物價溫和修復態勢沒有改變，預計2月CPI同比有望反彈。

2. 據中國載人航天工程辦公室消息，在今日的長征十號運載火箭系統低空演示驗證與夢舟載人飛船系統最大動壓逃逸飛行試驗中，夢舟飛船成功實施最大動壓逃逸並在海上安全濺落，海上搜救分隊順利完成返回艙搜索回收任務。這是中國首次在海上實施載人飛船搜索回收任務，為後續空間站應用與發展任務和載人登月任務積累了重要經驗。

3. 據《路透》援引知情人士報道，TikTok母企字節跳動正在研發人工智能（AI）芯片，並與韓國三星電子洽談代工事宜。知情人士透露，字節計劃在3月底前收到芯片樣品；今年生產至少10萬顆專為AI推理任務設計的芯片。另一位消息人士稱，字節跳動計劃未來將產量逐步提升至35萬顆。報道稱，字節發言人在一份聲明中表示，有關其自研芯片項目的信息並不準確，但未作進一步說明。

4. 商務部副部長盛秋平今日在國新辦發布會上，就「樂購新春」春節特別活動表示，撥出的首批625億元國補資金已經到達各地商務部門；各地已經安排20.5億元資金，在9天假期內，通過發放消費券、補貼、紅包等形式，直接惠及廣大消費者。此外，將在50個城市開展有獎發票試點，半年實施期內將發放100億獎補資金，其中春節9天假期的獎金規模將超過10億。

5. 中國汽車工業協會今日發布的最新數據顯示，2026年1月份，汽車產銷分別完成245萬輛和234.6萬輛，產量同比增長0.01%，銷量同比下降3.2%。其中，新能源汽車市場平穩運行，產銷分別完成104.1萬輛和94.5萬輛，同比分別增長2.5%和0.1%。

6. 上海市「十五五」規劃主題系列新聞發布會今日舉行，上海市委金融辦常務副主任周小全透露多項金融發展舉措。周小全表示，將配合金融監管部門深化境內外金融市場互聯互通，完善「滬港通」、「債券通」、「互換通」等機制安排。同時，探索建立離岸金融制度規則體系，穩步推進自貿離岸債等業務發展，做好金融風險監測和防範工作。

7. 繼元寶、千問之後，豆包也將加入春節紅包大戰。據《新浪科技》實測發現，打開豆包App後，其輸入框左上方出現了「豆包過年」選擇。點擊該選項，出現的頁面顯示，「2月13日（周五）20:00可參與新春抽獎，最高領8888元現金紅包」。此外，下方還有其他春節活動，包括新春上上籤、萬物變小馬等。

8. 近日內地有網民爆料指，魅族手機業務即將解散，「魅族23」項目已經停止。《新浪科技》今午報道指，魅族方面暫無回應；魅族客服則表示，未有接到相關的通知。2月10日，前魅族員工「貓哥」發布視頻，對魅族23及手機業務前途發表看法，疑似暗示魅族手機業務面臨困境。不過，有網民提到，截至目前魅族內部並未出現如去年6月的大規模裁員事件，系統各業務目前仍按正常計劃迭代。

撰文：經濟通中國組

【你點睇？】黎智英國安案判囚廿年，你點睇判刑結果？你認為西方啟動談判的可能性如何？► 立即投票