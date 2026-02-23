  • 會員
京城近觀｜稻香村三件套，主席同款年貨成爆款

23/02/2026

京城近觀｜稻香村三件套，主席同款年貨成爆款

國家主席習近平到稻香村零號尋寶館辦年貨。（人民日報微博圖片）

 

　　蜜三刀、奶油麻花和開花棗這三款傳統年味小食，可以說是今年年貨的最大爆款。在春節臨近的2月10日，也是農曆小年，國家主席習近平來到北京東城區隆福寺街區的稻香村零號尋寶館內，親自挑選這三樣年貨，一共花費45元人民幣。讓這三款原本只是老北京記憶中的點心，一下子成為今年北京年貨的超級爆款。

 

一天直接補貨高達一噸

 

　　2月11日（小年次日），零號店首次備貨700多斤，三種小食每種準備了200多斤，但不到一天已售罄，不得不向周邊門店調貨。之後一天備貨量增至1000斤，半天即告售罄；北京稻香村門店在2月12日這天直接補貨高達一噸。2月13日繼續火爆，銷量維持高位。門店客流與平日相比直接翻倍，許多顧客是專程前來購買同款年貨。店員透露，食品廠師傅們都在加班加點增加產能，但依然供不應求。

 

京城近觀｜稻香村三件套，主席同款年貨成爆款

蜜三刀（下）、奶油麻花（右上）和開花棗（左上）。（北京稻香村微博圖片）

 

　　受主席青睞的小吃到底有甚麼特點呢？這三款都是非常傳統的經典點心，外表相對樸實無華。蜜三刀的名字聽起來既甜蜜又帶著一絲江湖氣。「蜜」指其外層掛滿飴糖蜜漿，口感香甜，「三刀」指糕點生胚上劃的三道平行刀痕。外形似刀，裹滿蜜汁。炸至金黃後浸入蜂蜜和麥芽糖糖漿，外皮略脆。相傳由北宋文豪蘇東坡隨口命名。奶油麻花的奶油香氣濃郁。不同於傳統油炸麻花，它的質地更輕盈，奶香更突出，是典型的北京年味。開花棗以優質紅棗為基料的手工點心，外皮酥脆如開花，內餡細膩棗香濃郁。

 

北京稻香村1895年在前門外觀音寺創辦

 

　　「稻香村」是中華老字號。這個名字，承載著許多人的味蕾記憶，但很多人可能不知道，北京常見、分店處處的「稻香村」其實分屬不同的品牌，主要分為蘇州稻香村和北京稻香村。它們雖然名字相似，產品上也有很多重合，卻是兩家獨立運營、各有淵源。簡單來說，是傳統糕點界的「南北雙雄」。習主席去的稻香村，是北京稻香村。

 

京城近觀｜稻香村三件套，主席同款年貨成爆款

國家主席習近平光顧後，稻香村零號尋寶館出現排隊購買「主席同款」的人潮。（北京稻香村微博圖片）

 

　　蘇州稻香村於1773年創立，起源於清朝乾隆三十八年的蘇州，被譽為「糕點泰斗，餅藝至尊」，是現存歷史最悠久的中式糕點企業之一，其蘇式月餅製作技藝被列入江蘇省非物質文化遺產保護名錄。

 

　　北京稻香村的身世相對複雜一點。前身是1895年由金陵人郭玉生在前門外觀音寺創辦「稻香村南貨店」，是京城首家生產經營南味食品的糕點舖。這家店經營了30年左右，在1926年因戰亂關張，歇業長達半個多世紀，1983年原稻香村學徒劉振英在政府支持下，開始籌備復業，北京稻香村於1984年1月在東四北大街重新開業，並於2005年改制為北京稻香村食品有限責任公司，同樣被認定為「中華老字號」。

 

京城近觀｜稻香村三件套，主席同款年貨成爆款

習近平春節前夕在北京考察。（AP圖片）

 

　　「稻香村」的品牌歷史錯綜複雜。蘇州稻香村是「稻香村」糕點類商標的最早持有者。北京稻香村在復業發展後，也曾於2003年、2008年兩次獲得蘇州稻香村的授權，在糕點類商品上使用「稻香村」商標。此後，雙方因商標使用產生過法律糾紛。目前，北京稻香村在糕點產品上主要使用其註冊的「三禾」商標以作區分。不過，店舖招牌和裝潢卻不好區分，很多時候都要諮詢店員才能分別。

 

隆福寺稻香村零號尋寶館是新型國潮門店

 

　　習主席光顧的隆福寺零號尋寶館是2024年開業的新型國潮門店，主打推出造型獨特的糕點新品，包括青銅器造型糕點新品，打造沉浸式國潮體驗。這是繼東四北大街148-150號「零號店」和朝外市場街26號「廿四節氣館」之後的第三家中華傳統飲食文化新型門店。以「文化+體驗」為核心，將傳統食器「鼎」「簋」「樽」「盉」創意復刻成精致糕點，將青銅器、食禮、節氣等傳統文化元素融入空間設計，打造了一個可逛、可吃、可拍照、可互動的沉浸式國潮場景，讓年輕人也願意去打卡。

 

京城近觀｜稻香村三件套，主席同款年貨成爆款

習近平在北京逛新春市集。（人民日報微博圖片）

 

　　其實除了稻香村三件套，習主席還在豐年灌腸店購買一斤多灌腸，又在義利買了維生素麵包、大果子麵包各一個。這兩款都是北京義利最經典、最受市民喜愛的傳統麵包，這幾款產品近期都銷量大增。消費者不妨多自己挖掘一下老字號的產品，說不定會找到更多驚喜。

 

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

