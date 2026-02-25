  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

神州經脈 | 上海再放鬆樓市限購，德國總理默茨訪華，股匯齊揚

25/02/2026

　　滬綜指馬年開市以來連升兩日，今日（25日）再收升0.72%，報4147.23點，深成指亦揚1.29%，創業板指升1.41%。滬深兩市成交約2.46萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量2605億元或12%。有色金屬、礦產、地產板塊領漲。

 

神州經脈 | 上海再放鬆樓市限購，德國總理默茨訪華，股匯齊揚

時隔半年上海再鬆綁樓市限購，非滬籍外環內購房繳納社保年限縮短至一年。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日升破6.87元關口，收報6.8672，較上個交易日4時30分收盤價升177點子，兩連升，創2023年4月14日以來逾34個月新高。今日人民幣兌一美元中間價報6.9321，較上個交易日升93點子，創2023年5月11日以來近34個月新高，較市場預測偏弱約500點。

 

今日新聞精選

 

1. 時隔半年，上海進一步降低購房門檻，涉及限購政策調減、公積金貸款政策優化和房產稅政策完善等七項內容。新政將非滬籍居民家庭或成年單身人士外環內購房的繳納社會保險或個人所得稅年限要求，由三年縮短至一年。《路透》引述同策研究院聯席院長宋紅衛表示，預計可增加至少9萬名潛在購房者，主要集中在剛需群體。三年以上社保家庭新增一張「房票」將直接支持改善需求，而公積金額度提升則會降低首付與按揭成本，對剛需和改善買家都有利。

 

2. 德國總理默茨今日上午抵達北京，展開為期兩天的正式訪問行程。據《路透》報道，國務院總理李強上午會見默茨時表示，開放合作、互利共贏仍然是人心所向，中德應當應當堅定合作信心，共同維護多邊主義、自由貿易，致力於構建更加公正合理的全球治理體系，為全球和平發展事業注入更多的正能量。

 

3. 針對英國政府擴大對俄羅斯制裁名單，新增約250名個人和實體，其中包括中國實體。中國外交部發言人毛寧回應指，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁，對英方有關做法強烈不滿。中方將採取必要措施，堅決維護自身的正當合法權益。

 

4. 中指研究院的報告顯示，今年春節期間，樓市整體呈現典型的「假期模式」。受節日返鄉、出遊及部分城市網簽暫停更新等因素影響，重點城市新房及二手房網簽成交量均處於季節性低位。根據中指數據，重點21城春節假期（2月15日至2月23日）新建商品住宅共網簽成交10萬平方米，相比去年春節假期日均成交量基本持平。

 

5. 乘聯分會秘書長崔東樹今日發文表示，2026年1月末全國乘用車行業庫存357萬輛，較上月下降8萬輛，較2025年1月增58萬輛，形成庫存高位運行特徵。2026年1月底的庫存與未來銷量綜合預估的現有庫存支撐未來銷售天數在70天，相對於2023年1月的65天、2024年1月的70天，2025年1月的48天，今年1月的總體庫存壓力相對較大。

 

6. 阿里雲百煉今日推出包含Qwen3.5、GLM-5、MiniMax M2.5、Kimi K2.5四大開源模型API服務的Coding Plan。用戶訂閱套餐後不再受限於單一模型，可實現多模型自由切換，享受更穩定、Token額度更高的模型服務。據介紹，目前全球雲廠商中僅阿里雲提供這一服務。

 

7. 內媒《快科技》、《cnBeta》等引述外國媒體報道指，蘋果(US.AAPL)正考慮與中國半導體企業長鑫存儲（CXMT）和長江存儲（YMTC）展開合作，為即將推出的iPhone 18系列以及包括MacBook和台式Mac在內的其他產品提供內存與存儲芯片。為分散供應風險並緩解成本壓力，蘋果據稱正評估將長鑫的DRAM以及長江存儲的NAND閃存納入供應體系，以降低對日韓廠商的依賴。

 

8. 京東創始人、董事局主席劉強東昨日宣布已創立獨立遊艇品牌Sea Expandary，計劃從研發、製造、銷售、運營、租賃、經紀、服務等全面布局遊艇產業。珠海市委宣傳部微信公眾號「珠海發布」今日凌晨發文稱，珠海市政府24日與探海遊艇簽署《高端遊艇產業基地項目戰略合作框架協議》，項目計劃總投資額約50億元，劉強東以探海遊艇實控人身份出席了項目簽約儀式。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】政府擬收購宏福苑受災樓宇，你是否認同？► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,735.89

最大成交額股票

深300476

勝宏科技 #

292.580

最大成交額股票

滬511360

短融ETF海富通

113.064

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00005 滙豐控股
  • 142.700
  • 00042 東北電氣
  • 0.415
  • 00388 香港交易所
  • 412.200
  • 08448 環球印館
  • 1.490
  • 00756 森美控股
  • 0.610
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 39.560
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 15.450
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 13.010
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.470
  • 目標︰$3.50
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 753.500
  • 目標︰$700.00
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 232.800
  • 00005 滙豐控股
  • 142.700
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 753.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 148.300
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.470
報章貼士
  • 02577 英諾賽科
  • 68.000
  • 目標︰$80.00
  • 02208 金風科技
  • 14.750
  • 目標︰$17.00
  • 01071 華電國際電力股份
  • 4.220
  • 目標︰$4.90
熱炒概念股
即時重點新聞

25/02/2026 17:10  《盤後部署》滙控收市對盤狂飆股價創新高，兩會概念當炒旺旺走勢穩

25/02/2026 17:27  《本港樓市》差估署︰1月私宅樓價指數按月升0.5%，逾1年半高位

25/02/2026 15:55  【滙控業績】滙控：恒生沒有裁員計劃，將幫助受影響員工在未來三年內逐步完成轉型

25/02/2026 18:13  《中國要聞》商務部等七部門鼓勵進口芯片設計等服務，以滿足「國內急需」

25/02/2026 16:40  玖紙(02689)中期純利升3.19倍至19.7億人幣，不派息

25/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出４０﹒５７億元，買騰訊沽盈富基金

25/02/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】渣打績後獲高盛花旗微升目標，瑞銀升萬洲目標近三成

25/02/2026 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒８１９６，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 上海再放鬆樓市限購，德國總理默茨訪華，股匯齊揚新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控｜去年稅前盈利及末期息皆勝預期，股價飆逾半成破頂可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

財政預算案2026/27 | 財政預算案懶人包 新文章
品味生活
生活
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

海外巿場競爭轉變，中國品牌如何成為當地消費者的長期選擇？新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

感謝特朗普 新文章
人氣文章

搵食地圖

美食優惠︱7仔燒賣魚蛋$18/15粒＋超羣千層酥皮蛋撻$9/件＋麻糬波波$1新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

馬年蹄印與城史年輪：回顧一代代香港馬王的傳奇
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味 新文章
人氣文章

先行入手．Onki Chan

揭開石原里美、金高銀私服愛牌魅力！認識日系怪誕建築感剪裁 ENFÖLD
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜50歲武打巨星Tony Jaa暴瘦現身，家屬揭真相澄清吸毒愛滋傳聞
人氣文章
名人離世｜53歲美國男星Eric Dane患漸凍症逝世，最後專訪留愛女深情遺言新文章
人氣文章
流感高峰久咳不癒恐致哮喘，中醫推介發作期與緩解期食療 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/02/2026 18:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事25/02/2026
神州經脈 | 上海再放鬆樓市限購，德國總理默茨訪華，股匯齊揚
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

財政預算案2026/27 | 財政預算案懶人包

25/02/2026 16:45

2026-27年度財政預算案

中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？

24/02/2026 16:25

大國博弈

說說心理話

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區