人民幣｜人行降外匯風險準備金率至零緩升值預期，人民幣匯率應聲跌

27/02/2026

 

人民幣｜人行降外匯風險準備金率至零緩升值預期，人民幣匯率應聲跌

人行宣布將遠期售匯業務的外匯風險準備金率下調至0。（資料圖片）

 

　　人民銀行降外匯風險準備金率緩升值預期。人行今早公布，自2026年3月2日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0，稱此舉是為促進外匯市場發展，支持企業管理好匯率風險。人行並表示，將繼續引導金融機構優化對企業匯率避險服務，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

 

　　消息公布後，離岸人民幣兌美元短線快速走低逾100點穿6.85關。今日人民幣兌一美元中間價則持平於上日的6.9228，較市場預測偏弱800點。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開203點子，報6.8600。

 

分析：向市場釋放人民幣繼續強勁升值不合適的信號

 

　　人行盤前宣布調降遠期售匯風險準備金率至0，清晰向市場傳遞監管的維穩態度。三菱日聯銀行中國首席金融市場分析師孫武表示，人行此舉為特朗普訪華創造條件，以向市場釋放人民幣繼續強勁升值不合適的信號。

 

　　人行於2015年10月15日首設20%的外匯風險準備金率，對開展代客遠期售匯業務的銀行收取外匯風險準備金，通過增加或降低銀行交易成本來間接調控結售匯行為，借此平穩人民幣匯率的市場預期。調整方向遵循逆周期原則：貶值預期強化時上調增加購匯成本，升值預期較強時下調降低交易約束。

 

人民幣｜人行降外匯風險準備金率至零緩升值預期，人民幣匯率應聲跌

人行藉調整外匯風險準備金率來間接調控結售匯行為。（AP圖片）

 

　　據了解，人行當時推出外匯風險準備金，主要是為了抑制彼時外匯市場過度波動，打擊跨境外匯套利。在2015年「811匯改」後的初期，離岸人民幣匯率一度下行近2200點，外匯風險準備金這項新工具在同年8月底宣布後，離岸人民幣隨即在兩個月收復近1200點。進入2017年，隨著各項指標好轉，人民幣貶值預期穩步下降，人行在同年9月11日將外匯風險準備金率下調為0。

 

　　2018年，受貿易摩擦和國際匯市變化等因素影響，外匯市場出現順周期波動跡象，為加強宏觀審慎管理，人行自同年8月6日起重新上調外匯風險準備金率至20%。直到2020年，人民幣匯率彈性增強，市場預期平穩，供求平衡，外匯風險準備金率在同年10月12日再下調為0。2022年，為穩定外匯市場預期，加強宏觀審慎管理，人行於9月28日再次將外匯風險準備金率上調至20%。截至今日，20%外匯風險準備金率已維持3年5個月。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】政府發表新一份財政預算案，你是否滿意？你最滿意哪項措施？► 立即投票

返回中國故事

