神州經脈 | 今年GDP目標下調為4.5%-5%，A股反彈，張一鳴登頂中國首富

全國人大會議今天（5日）在京召開，2026年政府工作報告一如預期將經濟增速目標小幅下調至4.5%-5%區間。分析人士指出，經濟目標更加務實，將使政策制定者擁有更大靈活性以追求高質量增長，也體現了對國內外不確定性的擔憂，預留未來政策空間。滬深股市反彈，滬綜指收升0.64%報4108.57點，深成指揚1.23%，創業板指漲1.66%。兩市全日成交約2.4萬億元（人民幣．下同），較上日回升242億元或1%。

全國人大會議今日開幕。中國今年GPD目標同比增長4.5%-5%，這是首次低於5%。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.9003，較上個交易日4時30分收盤價升117點子，止四連跌。今日人民幣兌一美元中間價報117點子，創2023年4月25日以來近三年新高，較市場預期略微偏強3點子。近期外圍市場避險情緒，監管層有意穩定市場預期。

1. 十四屆全國人大四次會議今日開幕。政府工作報告顯示，中國今年目標經濟同比增長4.5%-5%，在實際工作中努力爭取更好結果。這是中國年度目標增速首次低於5%，此前連續三年增速目標都在「5%左右」。目標居民消費價格（CPI）漲幅2%左右，和去年一致；城鎮調查失業率5.5%左右。2026年赤字率擬按4%左右安排，赤字規模5.89萬億元、比上年增加2300億元。擬安排地方政府專項債4.4萬億元，擬發行超長期特別國債1.3萬億元。

2. 國新辦今日舉行吹風會，解讀《政府工作報告》。《政府工作報告》起草組負責人、國務院研究室主任沈丹陽表示，今年的經濟增長目標實際上是兩句話，即「經濟增長4.5%-5%、在實際工作中努力爭取更好結果」。今年中國經濟發展的外部環境更趨複雜多變，經濟運行中不確定難預料因素很可能比預料的多，提出這樣的區間目標也是為了應對這些不確定性留有餘地。

3. 國務院總理李強今日發表政府工作報告稱，要進一步健全中長期資金入市機制，完善投資者保護制度，拓展私募股權和創投基金退出渠道，提高直接融資、股權融資比重。房地產方面，要著力穩定房地產市場，因城施策控增量、去庫存、優供給，進一步發揮「保交房」的白名單制度作用。消費方面，安排超長期特別國債2500億元支持消費品以舊換新，設立1000億元財政金融協同促內需專項資金，組合運用貸款貼息、融資擔保、風險補償等方式，支持擴大內需。

4. 中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，中方對當前中東地區緊張局勢深表關切，中方將派中國政府中東問題特使翟雋於近期訪問中東地區，為推動緊張局勢降溫作出積極努力。毛寧表示，中方認為戰爭和武力無法從根本上解決問題，對話談判才是解決問題的正確路徑。應該堅持通過政治外交手段化解矛盾分歧。中方將繼續同包括衝突當事方在內的有關各方保持溝通，加強斡旋，凝聚共識。

5. 英國《金融時報》報道稱，英偉達已停止為中國市場生產其第二先進的人工智能芯片H200。知情人士表示，英偉達已將台積電生產H200芯片的產能重新分配給下一代Vera Rubin硬件。上周，英偉達曾表示已獲美國政府許可，向中國客戶出口「少量」H200芯片。但此次調整表明，英偉達預計短期內H200在中國市場難以實現實質性銷售。

6. 胡潤研究院今日在上海、孟買和牛津同步發布《2026胡潤全球富豪榜》。54歲的馬斯克在六年內第五次成為世界首富，其財富在過去一年飆升89%至5.5萬億元。中國以1110位十億美金企業家的數量，超越美國的1000位，重新成為全球第一。其中，深圳以132位十億美金企業家超越上海，位居全球第二，僅次於紐約的146位。字節跳動創始人張一鳴以5500億元財富成為中國首富，農夫山泉董事長鍾睒睒排名第二，騰訊創始人馬化騰位列第三。

7. 阿里巴巴CEO吳泳銘今日發布內部郵件，正式確認已批准通義實驗室林俊暘的辭職申請，並強調公司將繼續堅持開源模型策略，持續加大AI研發投入和吸納優秀人才力度。此前，阿里千問負責人林俊暘突然在社交媒體宣布將離開千問，但就未有公布去向與接任人等事宜。有內媒引述內部人士透露，林俊暘突然辭職可能因「一部分的職能會被空降同事架空」。林俊暘今年32歲，為阿里巴巴系內最年輕的P10級別技術主管，主導通義千問開源大模型系列。

8. 據《第一財經》今日報道，中國無人配送企業新石器暫時停止無人車在阿聯酋阿布扎比的日常運營。該公司表示暫停運營是為配合阿聯酋政府相關部門部署要求，以及保障人員安全和團隊資產安全因素考慮。中東被視作中國自動駕駛企業出海首選目的地，此前，文遠知行暫時停運阿聯酋迪拜Robotaxi車隊。百度蘿蔔快跑暫停阿聯酋的無人駕駛測試。

