兩會焦點｜王毅談中國外交：元首外交是定盤星，中美高層交往議程已擺上桌面

全國人大會議今日舉行外交主題記者會。外交部部長王毅在會上表示，元首外交是中國外交的定盤星。愈來愈多國家認識到，中國外交為動盪世界提供了最寶貴的穩定性和確定性，成為全球亂局中不可替代的中流砥柱。中國堅定維護國際法治和公平正義，堅定反對一切單邊行徑和強權霸凌，堅定恪守並履行應盡的歷史義務，堅定站在歷史前進的正確一邊。

在談到中美關係時，王毅表示，兩國元首身體力行，在最高層次上保持了良好交往，為中美關係的改善發展提供了重要戰略保障，也推動中美關係歷經跌宕起伏實現了總體穩定，「今年是中美關係的『大年』，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上。現在需要做的是，雙方為此做出周全的準備，營造適宜的環境，管控存在的風險，排除不必要的干擾」。

中美改變不了彼此，但可以改變相處方式

王毅稱，中方的態度始終是積極的，也是開放的，關鍵是美方也要相向而行。中美都是大國，都改變不了彼此，但可以改變相處方式，那就是秉持相互尊重的態度，守住和平共處的底線，爭取合作共贏的前景，這才符合兩國人民的利益，也符合國際社會的期待。

外交部部長王毅在記者會表示，中國堅定維護國際法治和公平正義。

中俄關係「風雨不動安如山」，行動上密切協作

對於中俄關係，王毅強調「始終『風雨不動安如山』」。

王毅表示，中俄在戰略上獨立自主，始終尊重對方的核心利益，不把自己的意志和議程強加給對方，堅持不結盟、不對抗、不針對第三方。

中俄在政治上高度互信，「背靠背」是中俄關係的本質特徵，不懼任何外部的挑撥和施壓，具有強大的戰略韌性。中俄並在行動上密切協作，對於重大國際和地區事務，中俄之間戰略共識最多，戰略協作最密，其中就包括捍衛國際規則和秩序問題。

回應中東局勢，王毅：拳頭硬不等於道理硬

此外，王毅就近期美國和以色列再次對伊朗進行軍事打擊表示，中方已多次闡明了原則立場，歸結為一句話就是停火止戰，「我想說的是，這是一場本不應發生的戰爭，也是一場對各方都沒有好處的戰爭」。正確和妥善處理伊朗以及中東相關的問題，應該堅持幾個基本原則：

一是尊重國家主權，二是不得濫用武力，拳頭硬不等於道理硬，世界不能退回叢林法則；三是堅持不干涉內政，中東人民是這一地區的真正主人，中東事務應該由地區各國自主決定；四是政治解決熱點問題，中方歷來主張以和為貴，各方應盡快回到談判桌前來，通過平等對話解決分歧，為實現共同安全作出努力；五是大國要發揮建設性作用，善意運用實力。

王毅：中歐合作表開放合作不會損害經濟安全

至於中歐關係，王毅表示，中歐經貿關係的本質是優勢互補，完全可以在發展進程中實現動態平衡。中歐合作的事實表明，相互依賴不是風險，利益交融不是威脅，開放合作不會損害經濟安全，築牆設壘只能孤立自己。

去年以來，中國和歐洲國家的關係相繼回暖。雙方貿易總額超過了1萬億美元，200多萬歐洲遊客免簽來華，歐洲領導人更是接踵來訪，中歐彼此往來日趨密切，還達成了一批新的合作協議。事實證明，中歐關係的穩定性源於共同利益，確定性來自互利共贏。

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

