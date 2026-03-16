神州經脈 | 工業、投資、消費均勝預期，70城樓價環比降幅收窄

中國開年經濟活動遠勝預期，工業生產、消費、固定資產投資均出現回暖跡象，整體開局穩健。滬深三大指數走勢不一，滬綜指全天（16日）收低0.26%報4084.79點，深成指則升0.19%，創業板指揚1.41%。滬深兩市全日成交額2.3萬億元（人民幣．下同），較上日減少750億元或3%，超2700隻個股收漲。

首2月内地規模以上工業增加值同比增長6.3%，創去年9月以來最高增速。（AP圖片）



人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8997，較上個交易日4時30分收盤價升33點子，止兩連跌。今日人民幣兌一美元中間價報6.9057，較上個交易日跌50點子，三連跌，創3月9日以來一周新低。



今日新聞精選



1. 國家統計局公布，1-2月規模以上工業增加值同比增長6.3%，增幅大勝預期的5%，創去年9月以來最高增速；社會消費品零售總額同比增2.8%，增速優於預期的2.5% ，為去年10月以來最高水平。1-2月固定資產投資同比增長1.8%，大勝預期的下跌2.1%，是去年8月以來的由降轉升，去年全年跌3.8%。1-2月全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，雖與上年同期持平，但較2025年12月全國城鎮調查失業率5.1%回升，其中，2月份為5.3%，比上月上升0.1個百分點。





2. 美國總統特朗普在接受英國《金融時報》訪問時，敦促中國幫助解決霍爾木茲海峽受阻局面，否則有可能會推遲本月晚些時候的訪華行程。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上被問及此事時回應稱，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方就特朗普總統訪華事宜保持著溝通。

3. 國家統計局公布2026年2月份商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據統計局公布的數據測算，2月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌3.2%，為八個月最大跌幅；環比跌0.3%，則為六個月最小跌幅，此前連續三個月跌0.4%。經測算，2月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有10個（上月五個），下跌53個（上月62個），持平的七個（上月三個）。

4. 據《每日經濟新聞》報道，OpenRouter最新數據顯示，上周（3月9日至3月15日）上榜的AI大模型中，中國AI大模型的周調用量上升至4.69萬億Token，較此前一周上漲11.83%；美國AI大模型周調用量為3.294萬億Token，環比下滑9.33%。中國AI大模型周調用量連續兩周超越美國。上周全球調用量排名前三的均為中國AI大模型，分別為MiniMax M2.5、階躍星辰Step 3.5 Flash （free）、DeepSeek V3.2。

5. 據《科創板日報》報道，阿里巴巴最快於本周推出全新的企業級AI Agent應用。該應用由釘釘團隊開發，旨在提供強大Agent能力，不僅能協助企業自動操作電腦、瀏覽器和雲服務器，還內置了專門的安全功能以保障企業數據隱私。據悉，阿里巴巴還計劃逐步將集團旗下的其他B端商業服務整合進這個AI Agent產品，包括淘寶、支付寶、阿里雲等。

6. 據中國人民銀行上海總部消息，自2026年3月16日起，上海市商業用房（含「商住兩用房」）購房貸款最低首付款比例調整為不低於30%。轄內銀行業金融機構應根據本通知規定的下限要求，結合本機構經營狀況、客戶風險狀況等因素，合理確定每筆貸款的具體首付比例。此前，商業用房（包括商舖、寫字樓、酒店、商業綜合體等）貸款最低首付比例通常為50%。

7. 華為宣布將於3月23日舉行春季全場景新品發布會，屆時將正式發布暢享90系列手機、問界M6、尚界Z7及Z7T等。據華為的官方預熱海報，暢享90 Pro Max宣傳口號為「巨鯨長續航，流暢新標桿」，預示著新機將在續航與系統體驗上帶來重大升級。另外，定位為中大型SUV的問界M6，宣傳口號為「新銳智慧SUV」，將於3月23日開啟預訂，並於4月10日正式上市。

8. 京東外賣宣布將於3月17日至18日（明天和後天）開啟周年慶活動，揚言「大牌請客1分秒殺」，主要涉及滬上阿姨、袁記雲餃、華萊士、尊寶比薩、吉祥餛飩、三津湯包、挪瓦咖啡等連鎖品牌。在京東App「秒送」頻道搜索「周年請客」進入會場，自提低至1分錢、外賣低至3.18元，下單更可「瓜分100萬現金」，開獎還可隨機獲得限量禮品。

撰文：經濟通中國組

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