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專訪 | 陶冬：中東戰火引爆「一油兩價」奇觀，供應鏈危機晶片化工糧食難倖免（有片）

19/03/2026

　　中東戰火延燒進入第20天，美國、以色列史無前例襲擊伊朗的最大天然氣田等，德黑蘭則對卡塔爾的能源樞紐設施還以顏色，雙方「死磕」螺旋式升級一觸即發。淡水泉投資（Spring Capital）總裁陶冬博士接受訪問時就指，市場呈現一「油」兩「價」的蹊蹺，折射出美國的戰略和亞洲經濟恐首當其衝，並警告全球或爆發「比2022年更嚴重的供應鏈危機」。

 

專訪 } 陶冬：中東戰火引爆「一油兩價」奇觀，供應鏈危機晶片化工糧食難倖免（有片）

 

「坐莊」強壓本土油價，坐視亞洲現貨飆升

 

　　全球最大天然氣田之一、位於伊朗南部的「南帕爾斯」周三（18日）接連遇襲，德黑蘭隨即以牙還牙，以彈道飛彈襲擊全球最大的液化天然氣設施之一、位於卡塔爾多哈以北的「拉斯拉凡工業城」，全球基準的布蘭特(Brent)原油期貨周四（19日）一度跳漲逾4%至112.8美元，西德克薩斯（WTI）原油期貨則一度企上100美元。

 

　　陶博就指，伊朗擺出「玉石俱焚」姿態，欲通過令全球經濟、美國油價感受到足夠「疼」，從而讓特朗普知難而退。他提醒，市場普遍關注Brent或WTI期油，但現在漲得最猛的，是中東發往亞洲的石油現貨價格。例如迪拜、阿曼的石油現貨價格高逾每桶120美元、甚至150美元，令其跟WTI美西價格的差價達到史上最高，形容「這件事情有點蹊蹺」。

 

　　究其原因，他認為直指特朗普政府因應國內通脹、美國人錢包、中期選舉選票，而盡最大努力抑制本土油價，放慢其向美國經濟傳導的速度，減輕衝擊。做法除了大量釋放原油戰略儲備，還包括疑似「坐莊」，人為壓低WTI價格。

 

　　相反，鑑於美國在亞洲的兩大盟友日本、韓國，雙雙對所謂「護航」計劃反映冷淡，特朗普亦無意提供「免費午餐」，於是放任亞洲現貨油價飛升，而這恐對亞洲經濟構成重大衝擊。

 

供應鏈核彈倒計時，晶片化工糧食連鎖反應

 

　　具體而言，部分亞洲國家的生產線已經開始放慢，因石油供應致電力短缺，而韓國、台灣都是晶片製造重鎮，一旦晶片供應出問題，意味著無數和電器相關的行業都會受影響。其次，石油亦是重要的化工原料，若化工原料生產因此受阻，勢通過各種渠道向各行各業蔓延。陶博表示，如果霍爾木茲海峽的威脅再拖下去，「全世界可能會爆發一個比2022年更嚴重的供應鏈危機」。

 

　　此外，石油運輸中斷還會影響化肥生產，而印度這個全球人口第一大國，糧食生產高度依賴中東化肥。倘若這部分產生擠出效應，或引發全球糧食供需關係的連鎖反應。

 

　　對中國的影響又如何？陶博認為，中國「一定會」受到霍爾木茲海峽的影響，畢竟她是世界上最大的能源消費國，而石油仍是最重要的能源之一。正因為此，中國很多油企正在中東之外的地方，尋找新的石油合約。

 

加息概率首超減息，中東資金去風險燒連船

 

　　供應鏈危機醞釀之外，美聯儲局主席鮑威爾最新於議息後記者會上表示，能源價格上升料將推高整體通脹預期，強調如果看不到通脹取得進展，「就不會考慮減息」。陶博指，亞特蘭大聯儲Market Probability Tracker工具顯示，市場對未來三個月加息25基點的押注已超過減息25基點的押注，為本周期首次。連同長短端美債收益率都在上漲，顯示資金成本正在上升。

 

撰文：經濟通市場組記者俞瑾

 

　　立即去片：https://youtu.be/RU2Dih46TeU

 

 

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