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神州經脈 | 特斯拉傳購中國光伏設備，LPR續持穩，滬指連跌三周

20/03/2026

　　內地3月LPR一如預期保持不變，1年期及5年期以上品種分別報3%、3.5%，連續第十個月持穩。A股三大指數今日（20日）漲跌不一，滬綜指收低1.24%報3957.05點，失守4000點，創年內新低，按周挫3.38%連跌三周；深成指軟0.25%，創業板指漲1.3%。滬深全天成交額22869億元（人民幣．下同），較上日放量1759億元，兩市4530隻個股下跌。

 

神州經脈 | 特斯拉傳購中國光伏設備，LPR續持穩，滬指連跌三周

滬指今日失守4000點創年內新低，按周挫3.38%連跌三周。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY)今日收報6.8817，較上個交易日4時30分收盤價升196點子，全日在6.8812至6.8984之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8898，較上個交易日升77點子，創2023年4月25日以來近三年新高，較市場預測偏弱約130點。

 

今日新聞精選

 

1. 外交部發言人林劍今天下午在例行記者會上表示，國家副主席韓正將於3月22日至30日訪問肯尼亞、南非和塞舌爾。他並介紹，2026年是中國「十五五」（2026-2030年）規劃開局之年，是中非開啟外交關係70周年和中非人文交流年，此訪是中國同非洲國家的一次重要高層交往，訪問期間，韓正將同各方就雙邊關係及共同關心的問題深入交換意見。

 

2. 國家市場監管總局今日召開2026年一季度例行新聞發布會。市監總局新聞發言人、新聞宣傳司司長王秋蘋表示，局方正抓緊推進外賣平台服務行業市場競爭狀況調查評估工作。下一步，將深入了解外賣平台競爭行為，全面聽取平台內經營者、新就業群體及消費者等不同方面的意見，系統梳理市場競爭狀況，組織開展分析論證，傳導監管壓力，並研究提出相應處置措施。

 

3. 特斯拉「掃貨」中國光伏製造設備的傳聞再有新消息，《財聯社》引述消息人士透露，此前馬斯克旗下Space X團隊向內地某頭部異質結設備廠採購設備，該訂單預計將於5月第一周發貨。稍早《路透》指特斯拉計劃向蘇州邁為股份等中國供應商採購總價約29億美元（約226.2億港元）的光伏製造設備。《貝殼財經》之後指出，一家光伏企業證實了上述消息，並透露合同規模在吉瓦級。

 

4. 據《彭博》引述知情人士透露，儘管路由器製造商TP-Link Systems還在接受美國政府的國家安全調查，但其來自中國的創始人兼執行長趙建軍已經在申請「特朗普金卡」計劃項下的快速居留許可。知情人士稱，總部設在加州的TP-Link已告知審查其運營的聯邦機構，趙建軍已根據「特朗普金卡」計劃申請永久居留權。成功申請金卡者必須向商務部繳納100萬美元的「無限制贈款」來換取簽證。

 

5. 華為中國合作夥伴大會2026於19-20日在深圳舉行，華為高級副總裁、華為雲CEO周躍峰在會上介紹，華為雲將在今年推出更多行業智能體，包括企業級智能體開發平台AgentArts、數據智能體DataArts等，並預計在下半年基於AgentArts智能體開發平台發布一系列「龍蝦」，涉及辦公、代碼、營銷等領域。此外，華為在會上宣布，將傳媒行業從原有業務體系中獨立，成立華為傳媒軍團，由杜仲夏擔任傳媒軍團總裁。

 

6. 阿里巴巴千問最新旗艦模型預覽版Qwen3.5-Max-Preview今日首次亮相全球大模型競技平台LM Arena，並獲得1464分的綜合得分。憑借這一成績，阿里千問在LM Arena全球大模型公司排行榜升至全球第五位，位列中國公司首位；字節、智譜、月之暗面、百度等五家中國公司進入全球前十。

 

7. 騰訊公關總監張軍今日發文稱，QClaw正式開啟全量公測，無需邀請碼，用戶通過官網下載最新版本，20秒即可完成安裝，並向「龍蝦」下達指令。新版本已打通企業微信、QQ、飛書、釘釘等多平台遠控通道。還有「龍蝦像素工作室」、定時任務等特色功能也將在本次公測中正式上線。

 

8. 據《界面新聞》報道，字節跳動宣布已和沙特公共投資基金（PIF）旗下的Savvy Games Group達成出售沐瞳科技的最終協議，出售價格超60億美元。沐瞳科技是東南亞著名MOBA手遊《Mobile Legends:Bang Bang》的研發商與發行商，於2021年被字節收購。字節跳動在AI方向上投入巨大，2025年第四季度整體利潤下降，出售沐瞳被視為字節在戰略上進一步向AI聚焦的信號。

 

撰文：經濟通中國組

 

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