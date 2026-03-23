神州經脈 | 成品油價漲幅獲調節，12平台企業被通報整改，股匯齊挫

中東戰火持續，全球能源供應危機未除，上周五（20日）華爾街股指大幅下挫，周一（23日）亞洲股市追隨其跌勢。A股三大指數大幅下跌，滬綜指盤中接連跌破3900及3800大關，全日挫3.63%為近一年來最大單日跌幅，報3813.28點，險守三千八；深成指收跌3.76%，創業板指跌3.49%。滬深兩市成交額2.4萬億元（人民幣．下同），較上日增量1446億元或6.3%。

國家發改委出手調控油價，汽、柴油每噸上調1160元、1115元，漲幅砍近半。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周一收報6.9062，較上個交易日4時30分收盤價大跌245子，創3月9日以來兩周新低，全日在6.9039至6.9130之間波動。周一人民幣兌一美元中間價報6.9041，較上個交易日跌143點子，創3月16日以來一周新低，較市場預測偏弱約110點。

今日新聞精選

1. 國家主席習近平周一上午到河北雄安新區，察看啟動區建設進展，考察中國華能集團有限公司、北京四中雄安校區，了解雄安新區建設發展情況，親切慰問入駐和在建疏解單位幹部職工代表。

2. 外交部發言人林劍周一在外交部例行記者會上表示，當前中東的戰火仍在蔓延外溢，如果戰事持續擴大，局勢再度升級，整個地區將陷入不可收拾的局面。中國強烈呼籲當事方立即停止軍事行動，回歸對話談判，不要讓這場本就不該開始的戰爭再繼續下去。他強調，中國就當前的局勢同各方保持溝通，致力於推動局勢的緩和降溫。

3. 國家發展改革委周一表示，3月9日國內成品油價格調整以來，受美以伊衝突加劇影響，國際市場原油價格大幅上漲，特別是中東地區原油價格連創歷史新高。根據現行價格機制計算，自3月23日24時起，國內汽、柴油最高零售價格每噸分別應上調2205元、2120元。為減輕下游用戶負擔，國家對成品油價格採取了臨時調控措施，國內汽、柴油每噸實際上調1160元、1115元，少漲1045元、1005元，相當於全國平均汽、柴油每升少漲0.85元左右。

4. 《央視新聞》報道，北京市市場監管局周一聯合市商務局、市文化和旅遊局，依法約談和行政指導攜程、去哪兒網、高德、京東、淘寶閃購、美團、飛豬旅行、同程旅行途家民宿、小豬民宿、抖音、快手等十二家平台企業，集中通報開展平台「內捲式」競爭綜合整治以來發現的第一批問題，並提出整改要求。此次通報的問題主要聚焦四個方面：侵害商家自主經營權；設置不合理規則；虛假宣傳行為；部分平台合規經營管理體系存在短板。

5. 據《界面新聞》周一報道，大疆於近日正式起訴影石，案件涉及6項專利權屬糾紛，多名前大疆核心研發人員被指參與，法院已正式立案。這是大疆首次在內地提起專利權屬糾紛，涉案專利主要集中在無人機飛行控制、結構設計、影像處理等關鍵技術領域。大疆在訴狀中指出，涉案專利是前員工離職後一年內作出的發明創造，這些發明與員工在大疆任職時的工作任務密切相關。針對此次訴訟，影石創新方面回應《財聯社》稱，相關信息已經留意到，目前正在跟公司法務部確認。

6. 據《財聯社》從知情人士處獲悉，阿里將推出JVS Book（筆記本終端）與JVS Box（迷你主機）等硬件產品。其中，筆記本終端主打移動辦公，基於類OpenClaw架構打造，深度集成JVS Claw平台；JVS Box則面向桌面辦公，作為桌面級AI Agent工作站，同樣採用類OpenClaw架構。不過，據《科創板日報》引述阿里方面回應稱，「是有這個計劃，基於原有產品改造，但沒有發布時間表」；另有知情人士透露，該款產品「是雲電腦，不是PC」。

7. 2026北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松賽事相關信息周一正式發布，比賽將於4月19日鳴槍開跑，人類選手與機器人選手同場競技。報名於3月10日24時截止，組委會共收到來自全國13個省、直轄市及自治區的76家主體超百支參賽隊伍的報名申請，包括80多支企業賽隊、20多支高校及訓練營隊伍；匯聚了26個品牌、300餘台人形機器人。

8. 據《中國日報》報道，雀巢首席執行官費耐睿（Philipp Navratil）周一針對市場上有關雀巢或將出售旗下藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）品牌的猜測作出回應，「此前確實出現了一些市場傳聞，但現階段我們暫無任何可置評內容。藍瓶咖啡是雀巢多年前收購的品牌，我們持續對其進行擴張布局，尤其深耕中國市場」。此前國內外均有媒體引述消息指，瑞幸咖啡大股東大鉦資本（Centurium Capital）正與雀巢洽購藍瓶咖啡，交易作價或低於4億美元。

撰文：經濟通中國組

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