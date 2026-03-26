神州經脈 | 特朗普五月中訪華，月之暗面傳擬赴港上市，股匯均跌

滬深股市連彈兩日後今日走勢疲軟、集體收跌，滬指收低1.09%報3889.08點，再次失守3900點，深成指也跌1.41%，創業板挫1.34%。中東局勢前景未明，市場觀望為主，成交大跌，滬深兩市全日交易額1.94萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量2362億元或近11%。

特朗普表示將於5月中旬訪華，中國外交部表示，中美雙方就此事保持著溝通。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.9041，較上個交易日4時30分收盤價跌64點子，兩連跌。今日人民幣兌一美元中間價報6.9056，較上個交易日跌145點子，止兩連升，創3月16日以來逾一周新低，較市場預期偏強約50點子。

今日新聞精選

1. 對美國總統特朗普表示將於5月中旬訪華，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方就特朗普總統訪華事保持著溝通。白宮周三（25日）宣布，美國總統特朗普與中國國家主席習近平的雙邊會晤，將定於今年5月14日至15日在北京舉行。白宮新聞秘書並透露，特朗普與第一夫人梅拉尼婭將於今年稍後時間在華盛頓接待習近平的回訪，具體日期將另行公布。

2. 中國外交部長王毅今日在北京會見國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西。他表示，中東戰事正在蔓延擴大，影響加速外溢，特別是如果把核設施作為打擊目標，將帶來無法估量的嚴重後果，置地區人民於水火。只有立即停火止戰，恢復對話談判，才能真正消除衝突根源。中國將堅定恪守和踐行多邊主義，維護聯合國憲章權威和地位，致力於重振聯合國、壯大聯合國，推進構建更加公正合理的全球治理體系。

3. 據《彭博》報道，AI聊天助手Kimi的母公司月之暗面正處於考慮在香港進行首次公開募股的初步階段，已與中金公司和高盛就上市合作事宜展開磋商。具體時間尚未確定，籌劃仍在推進中，最終也可能不推進。月之暗面今年早些時候完成超7億美元融資後，正在商議新一輪融資，規模至多10億美元，此輪增資後估值將達到約180億美元。

4. 商務部今日舉行例行新聞發布會。就日本企業未獲邀請參加中國發展高層論壇和一些重要活動，中方是否仍有益於推進與日本企業的經濟聯繫？商務部新聞發言人何咏前表示，中國堅持高水平對外開放，致力於打造市場化、法治化、國際化、一流營商環境。穩定健康的中日經貿關係，符合兩國人民共同利益。中方再次敦促日方切實反思糾錯，為兩國正常經貿合作創造條件。

5. 受美以伊戰爭影響，A股市場近期明顯波動，據《證券日報》報道，券商研究所因此密集發布研究報告、召開晨會解讀，甚至有頭部券商主動發布「致投資者的一封信」，引導投資者理性看待波動，堅守長期投資理念。報道指，各家券商均明確傳遞出「毋須過度恐慌」的訊號，認為A股後續繼續下行的空間有限，長期韌性凸顯。

6. 據《共同社》引述日本百貨店協會報道，2月全國百貨店的中國遊客免稅銷售額較去年同期減少約四成，整體免稅銷售額亦減少15.5%至453億日圓（約19.6億元人民幣），連續四個月負增長。由於中國政府呼籲民眾春節長假期間也避免赴日，商店客流量幾乎減半；今年中國春節長假期在2月15日至23日。該協會負責人就中國遊客的消費表示，「嚴峻形勢仍在持續」，並且對伊朗局勢今後會令消費者信心受挫表達擔憂。

7. 微信視頻號發布《金融行業公約》，4月1日正式生效。《公約》要求，凡在視頻號視頻、名字、簡介、背景圖中體現其具備專業資質或官方職業身份的帳號，必須完成職業認證或機構認證；已完成個人執業資質認證的財經金融類帳號，發布投資理財內容時，主要出鏡人必須為認證人，確保出鏡人、認證信息、資質證照三者一致。《公約》並明確，平台鼓勵創作者發布中立、專業、有據可查的財經知識，同時禁止公開薦股等八類內容。

8. 據內媒報道，巴斯夫（廣東）一體化基地已成功投產18套裝置，32條生產線，生產70多種產品，整個一體化基地已實現全面投產。據介紹，巴斯夫（廣東）一體化基地是中國首個外商獨資大型石化一體化項目，位於廣東省湛江市東海島，由巴斯夫獨立建設運營，投資總額約87億歐元，是巴斯夫迄今最大的單筆投資項目，也是巴斯夫全球第三大一體化生產基地。

撰文：經濟通中國組

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