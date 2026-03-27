  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
聚焦兩會2026
etnet專輯

神州經脈 | 滬指本周累跌1%，工業企業利潤大增，字節阿里傳採購華為新款芯片

27/03/2026

　　滬深股市全天低開高走，三大指數集體收高。滬綜指升0.63%收報3913.72點，重返3900關，本周則跌1.1%，連挫四周；深成指今日漲1.13%，創業板指揚0.71%。兩市全天成交僅1.85萬億元（人民幣．下同），為去年12月19日以來新低，較上個交易日縮量904億元或4.7%

 

神州經脈 | 滬指本周累跌1%，工業企業利潤大增，字節阿里傳採購華為新款芯片

内地首2月規模以上工業企業實現利潤總額10245.6億元人民幣，同比增長15.2%。（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.9105，較上個交易日4時30分收盤價跌64點子，三連跌，創3月9日以來近三周新低。今日人民幣兌一美元中間價報6.9141，較上個交易日跌85點子，兩連跌，創3月9日以來近三周新低，較市場預測偏弱約50點。

 

今日新聞精選

 

1. 國家統計局今日公布，2026年1-2月全國規模以上工業企業實現利潤總額10245.6億元，同比增長15.2%。1-2月規模以上工業企業實現營業收入20.84萬億元，同比增長5.3%；營業收入利潤率為4.92%，同比上升0.43個百分點。據《彭博經濟研究》分析，2026年前兩個月工業企業利潤增長加快是個積極跡象，預示企業盈利有望連續第二年復甦。國內需求可能已經觸底，加碼整治價格無序競爭會推動溫和的通貨再膨脹--這兩點對企業盈利均構成利好。

 

2. 據《財新》報道，船舶自動識別系統（AIS）信息顯示，原本滯留在霍爾木茲海峽西側波斯灣內的中遠海運集運兩艘2萬TEU（標準箱）型集裝箱船「中海印度洋」號和「中海北冰洋」號3月27日凌晨起航，開始穿越海峽回國的航程。當日中午，兩艘集裝箱已接近伊朗設置的霍爾木茲海峽「安全走廊」入口。但隨後，兩艘集裝箱掉頭返航，截至27日下午15時，兩艘船舶正駛回霍爾木茲海峽西側波斯灣內的錨地。

 

3. 據《路透》報道，美國政府兩名高級官員26日表示，中國芯片製造商中芯國際已向伊朗軍方提供了芯片製造工具。一名官員表示，相關進程大約一年前已開始。在今日舉行的中國外交部例行記者會上，外交部發言人林劍在回應「中方對此有何評論」的提問時表示，「我不了解你提到的情況。最近個別媒體熱衷發布一些似是而非的消息，我們核實後發現都是假消息。」

 

4. 據《路透》引述兩位知情人士報道，華為面向中國市場、旨在與英偉達競爭的新款AI芯片在客戶測試中表現良好，包括字節跳動和阿里巴巴在內的多家科技巨頭正計劃下單採購。知情人士表示，此次科技公司計劃大規模採用華為新款950PR芯片，是因為該款芯片能更好地與英偉達的CUDA軟體系統兼容。據悉，華為計劃在今年出貨約75萬顆950PR芯片，並已於今年1月向客戶發送樣本，預計下月將啟動量產，為下半年的大規模出貨做準備。

 

5. 乘聯分會秘書長崔東樹發文表示，2026年1-2月汽車生產402萬台，同比降10%。1-2月的汽車行業收入14824億元，同比降0.9%；成本13147億元，增0.2%；利潤435億元，同比降30%；汽車行業利潤率2.9%，相對於下遊工業企業利潤率5.8%的平均水平，汽車行業仍偏低。

 

6. 內媒《新民晚報》從上海市房管局處獲悉，樓市新政「滬七條」落地一個月，上海一二手住房累計成交217萬平方米（2.57萬套），較去年春節後同期增加11%，其中二手住房成交192萬平方米（2.37萬套），同比增幅達19%，市場交易活躍度顯著提升。二手房交易市場也結束了此前連續9個月的環比下跌態勢，2月上海二手住房價格指數環比上漲0.2%。

 

7. 據《財新》今日報道，多名信源表示，宏勝集團在昨日（26日）通知旗下多家工廠停產一周。信源表示，除了生產紅色娃哈哈瓶裝水的工廠之外，其他工廠幾乎全部停產。另有一名接近娃哈哈的人士說，「全國的分廠（甚至）AD鈣奶和營養快線的（生產工廠）都讓緊急停產了。」還有一名信源則表示預計在4月2日之後恢復生產。消息指，此次停產的原因或許是為了讓市場消化過剩的庫存。另有人猜測，停產的真正原因或是娃哈哈集團的股權將發生變動。

 

8. 據《央視新聞》今日報道，中國信息通信研究院聯合40餘家單位共同起草的具身智能領域首個行業標準於3月26日正式發布，並將於今年6月1日正式實施。該標準為具身智能領域構建了統一基準測試框架，標誌著具身智能評測邁入「有標可依」的新階段。這項標準聚焦人工智能關鍵基礎技術和具身智能基準測試方法，同時明確了具身智能系統框架和能力要求。

 

撰文：經濟通中國組

 

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,502.57

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06090 不同集團
  • 63.350
  • 01973 天圖投資
  • 1.600
  • 00875 從玉智農
  • 0.660
  • 00557 天元醫療
  • 0.405
  • 02800 盈富基金
  • 25.200
股份推介
  • 06657 百望股份
  • 15.600
  • 目標︰--
  • 02883 中海油田服務
  • 9.800
  • 目標︰$11.10
  • 02331 李寧
  • 21.680
  • 目標︰$23.40
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 122.600
  • 目標︰$128.00
  • 01585 雅迪控股
  • 12.140
  • 目標︰--
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 124.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 122.600
  • 00700 騰訊控股
  • 493.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.000
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 70.050
報章貼士
  • 01093 石藥集團
  • 9.290
  • 目標︰$10.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.000
  • 目標︰--
  • 00148 建滔集團
  • 34.640
  • 目標︰$42.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/03/2026 17:15  《盤後部署》恒指連跌四周二萬五得而復失，麗珠藥業派息豪收集亦無妨

27/03/2026 17:55  HASHKEY HLDGS(03887)全年虧損收窄至10.9億元，不派息

27/03/2026 16:41  交行(03328)全年純利升2.2%至956.2億人幣，派息0.1684元人幣

27/03/2026 16:36  工行(01398)全年純利升0.7%至3685.6億人幣，派息16.89分人幣

27/03/2026 16:08  《本港樓市》中原CCL按周微跌0.11%，首季CCL暫累升4.7%

27/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出２８﹒８３億元，買泡泡瑪特沽盈富基金

27/03/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】大行對美團看法分歧花旗升至買入，摩通大劈中升…

27/03/2026 16:32  《財資快訊》美電升報７﹒８３１８，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

越秀交通基建︰北二環改擴建對營收影響不大，正與併購潛在投資者接觸新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

存儲恐慌 | 市場對谷歌技術突破過度反應，專家料存儲需求續井噴睇好海力士上105萬新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 李澤銘：恒指上落區間位於24200至25400點新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

Central Yards中環藝嚐展︱十大沉浸式體驗展區＋脆皮香蕉＋普普氣球狗啫喱＋向日葵打卡位新文章
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

商業英語︱公關危機處理必備實用例句，助你說好品牌故事新文章
人氣文章

容我世說．張翠容

從日相訪美到美軍基地的爭議 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

Anne Hathaway眼部保養秘訣！敷眼膜、睫毛護理，打造閃亮少女眼！
人氣文章

牌緣指引．身心靈塔羅師美子

2026年四月星座塔羅運程預測：星象流轉下的磨練與突破 新文章
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

北倫敦男裝古著聖地：Mr Vintage Fayre 尋寶攻略
健康好人生 Health Channel
人氣文章
用品安全｜洗面巾含有毒化學殘留恐致過敏，日本雜誌推薦15款即棄面巾
人氣文章
名人健康｜36歲小鍾楚紅子宮頸癌復發，兩度開刀保命最新病況曝光
人氣文章
名人健康｜60歲谷德昭暴瘦變瘦谷，皺紋明顯曾拄柺杖惹健康隱憂
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/03/2026 00:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話27/03/2026
越秀交通基建︰北二環改擴建對營收影響不大，正與併購潛在投資者接觸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

戰爭或釀全球衰退，港怎逆境覓機？

27/03/2026 11:13

大國博弈

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區