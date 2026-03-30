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京城近觀｜中關村論壇落幕，機器人做餐吧、搞樂隊，展示協同發展

30/03/2026

　　中關村論壇已在上周日(29日)落下帷幕，作為科技創新與產業創新的「試驗田」和「展示窗」，在今年的中關村論壇，重點展示了甚麼最新最前沿科技？人工智能將如何賦能產業發展？

 

京城近觀｜中關村論壇落幕，機器人做餐吧、搞樂隊，展示協同發展

今年的中關村論壇完滿落幕，發布了多項成果。(黃燕明攝)

 

　　漫步中關村論壇會場，科技新風撲面而來。做咖啡、分揀快遞、彈琴敲鼓……活動現場，各類機器人亮出拿手絕活，生動展現著人工智能加速走進現實的新氣象。記者在會場看到，人形機器人協同發展，形成更多更廣闊的應用場景。

 

京城近觀｜中關村論壇落幕，機器人做餐吧、搞樂隊，展示協同發展

今年的前台諮詢機器人是松延科技的仿生機器人。(黃燕明攝)

 

6家具身智能企業打造機器人餐吧

 

　　最引人注目的莫過於機器人協同餐吧。不同於往年單一設備的展示模式，今年的餐吧由銀河通用、千尋智能等6家具身智能企業的機器人組團上崗，依托統一調度平台，實現從點餐、製作到送餐的全流程無人化閉環作業，還將糖葫蘆、糖火燒等北京傳統小吃融入輕餐飲場景，讓科技更具煙火氣。

 

京城近觀｜中關村論壇落幕，機器人做餐吧、搞樂隊，展示協同發展

由6家具身智能企業打造了機器人餐吧，機器人可以做咖啡、冰糖葫蘆、出餐。(黃燕明攝)

 

　　「23號顧客請取餐。」迎賓機器人熱情招呼、引導點單；來自千尋智能（杭州）科技有限公司的人形機器人「墨子」靈巧地將裹滿糖衣的山楂穿過竹籤，現做糖葫蘆與糖火燒。樂聚通研（北京）機器人技術有限公司的送餐機器人「夸父」平穩地將餐盤送到顧客面前，穿梭往來、準確送達。從下單到出餐僅需不到兩分鐘，全程無需人工干預，分工明晰、動作精準的機器人，讓人仿佛置身未來餐廳。

 

京城近觀｜中關村論壇落幕，機器人做餐吧、搞樂隊，展示協同發展

千尋智能的機器人在新聞中心表演串冰糖葫蘆。(黃燕明攝)

 

　　據介紹，餐吧的核心技術支撐來自智源研究院的RoboBrain2.0具身大腦與RoboOS2.0協作平台，打破了不同廠商、多類型機器人本體的協作壁壘，實現機器人群體智能在餐飲服務場景的落地應用。

 

機器人樂隊國風表演驚艷全場

 

　　在中關村論壇年會現場，techshow區域的機器人國風展演同樣驚艷全場。8台搭載LinkerHand靈巧手的機器人組成樂隊，電子琴、葫蘆絲、嗩吶、平鼓等多種樂器輪番奏響，舞蹈機器人同步翩翩起舞，演奏《北京歡迎你》、《茉莉花》、《月光下的鳳尾竹》、《彩雲之南》；同時還有機器人與大提琴真人的同台合奏。科技與國風完美碰撞，吸引眾多探訪者駐足圍觀、拍照留念。

 

京城近觀｜中關村論壇落幕，機器人做餐吧、搞樂隊，展示協同發展

多家企業機器人組成的表演團隊，帶來了舞蹈、樂器演奏等國風表演。(黃燕明攝)

 

機器人展示穿針引線技術

 

　　論壇年會期間，中關村常設展重裝亮相，350多家單位帶來560多項前沿技術產品。中國聯通的醫療領域人工智能中試基地、小米新一代SU7、京東方裸眼3D顯示器、抖音集團Seedance2.0視頻生成模型……一眾企業把「壓箱底」的技術搬到了現場。

 

　　常設展上，一台配備了靈巧手的機器人在展示穿針引線。通過視覺和觸覺傳感器感知到針和線的位置並對準，「雙手」將一根直徑毫米級別的細線穩穩穿過針孔。靈心巧手今年憑借　「靈巧手+雲端智能」的具身智能平台，獲第九屆中關村國際前沿科技大賽總冠軍。

 

京城近觀｜中關村論壇落幕，機器人做餐吧、搞樂隊，展示協同發展

靈心巧手的機器人在表演穿針引線。(黃燕明攝)

 

　　靈心巧手是全球高自由度靈巧手頭部企業，市場佔比超80%；產品價格遠低於國際競品，部分消費級型號已下探至幾千元人民幣，推動具身智能從實驗室走向日常場景。靈心巧手工作人員許國慶表示，「我們靈巧手的價格是國外同類型產品的十分之一甚至幾十分之一，未來成本將更低，能夠走入更多人的日常生活」。

 

　　此次論壇展現了AI與具身智能的優秀的協作能力和發展潛力，不過對一般人來說，理想的機器人不只是「舞台選手」，更是在進化的「生活夥伴」。也許當機器人的動作越來越優雅、力度把控越來越精準，成本控制更優化，離走進尋常百姓家、服務人們的日常生活的願望也就越來越近。

 

京城近觀｜中關村論壇落幕，機器人做餐吧、搞樂隊，展示協同發展

加速進化的小機器人在新聞中心表演舞龍舞獅。(黃燕明攝)

 

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

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