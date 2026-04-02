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神州經脈 | 傳民營煉油廠須維持去年產量，OpenClaw推中國鏡像站

02/04/2026

　　美國總統特朗普講話推升避險情緒，中東局勢仍具不確定性，亞太股市今日（2日）普遍下跌，滬深股市全線收低，滬指跌0.74%報3919.29點，深成指軟1.6%，創業板指挫2.3%。兩市全日成交1.84萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮減1695億元或8.4%。

 

神州經脈 | 傳民營煉油廠須維持去年產量，OpenClaw推中國鏡像站

據《彭博》報道，中國官員已指示民營煉油企業，要確保國內成品油供應。（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8936，較上個交易日4時30分收盤價跌196點子，止兩連升，全日在6.8818至6.8942之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8880，較上個交易日升145點子，三連升，創2023年4月25日以來近三年新高。

 

今日新聞精選

 

1. 據《彭博》引述知情人士報道，在持續了一個月的中東戰爭顛覆全球原油貿易之際，中國國家發改委本周早些時候與民營煉油企業高管開會，告訴他們要顧全大局，確保國內成品油供應，哪怕可能有運營的虧損，也要把汽油和柴油的產量至少維持在2025年的水平。任何降低開工率和產量的煉廠，今後都將面臨相應的石油進口配額減少。報道指，截至4月1日當周，中國地煉企業的開工率已降至不到63%，為2025年8月以來最低水平。

 

2. 外電昨引述消息指，中東戰事持續下，中國已將燃油出口禁令延長至4月，但正在考慮為提出援助請求的少數國家提供豁免。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上被問及此事時表示，「具體問題建議你向主管部門了解」，並強調「當前全球能源市場面臨短缺的根源在於中東局勢緊張，當務之急是立即停止軍事行動，防止對全球經濟造成更大的影響」。

 

3. 中國外交部發言人毛寧今日下午主持例行記者會，關於美國總統特朗普在電視講話中提到將繼續猛烈打擊伊朗，毛寧表示，軍事手段無法從根本上解決問題，衝突升級也不符合任何一方的利益。至於有傳伊朗已向中國尋求安全保障，如果保障得以提供，美以伊或能達成停火協議，毛寧對此回應稱，中方一直積極致力於促和止戰，中巴兩國外長會見的情況，中方已發布消息可供查閱。中方支持一切有利於和平的努力，也願意同各方加強溝通和協調，為恢復中東地區的和平繼續發揮作用。

 

4. OpenClaw在社交平台X發布推文稱，其技能市場ClawHub正式推出中國官方鏡像站點，以提升中國地區用戶訪問和使用技能庫的體驗。根據官方說明，用戶可以通過代理或鏡像地址訪問ClawHub資源，並直接在OpenClaw代理中調用相關技能，擴展系統能力。該鏡像站基礎設施由字節跳動旗下的雲服務品牌BytePlus及火山引提供基礎設施贊助。

 

5. 據《快科技》報道，OpenClaw日前發布v2026.3.31新版本，此次更新內置QQ Bot官方插件。騰訊QQ官方表示，這代表QQ正式原生接入OpenClaw官方平台，同時，騰訊輕量雲協同QQ團隊貢獻的QQ Bot代碼也已合入OpenClaw主倉庫。據介紹，此次內置QQ Bot插件支持QQ的私聊以及多媒體消息交互，並提供多帳號、憑證管理（SecretRef）、Slash 命令、提醒以及媒體消息收發等能力。這也意味著，只要用戶有QQ，就可以直接接入使用小龍蝦。

 

6. 據《快科技》報道，美國持續加碼的芯片制裁，正徹底改寫中國AI芯片市場格局。IDC最新數據顯示，2025年中國市場AI GPU總交付量達400萬片，其中國產半導體廠商交付165萬片，拿下國內AI服務器市場41%的份額。曾長期壟斷中國市場的英偉達，市佔率已從制裁前的95%大幅收縮至55%，正式跌破60%關口。華為成為本輪國產替代的最大贏家。2025年華為累計交付約81.2萬片AI芯片，拿下近20%的國內市場份額，穩居國產廠商首位。

 

7. 據《南方日報》報道，一線城市房地產市場在3月份迎來樓市「小陽春」。廣州二手住宅網簽套數破萬套，環比大增141.38%；深圳一二手商品房合計成交11851套，環比上升117.1%；北京二手住宅3月共成交19886套，環比升144.63%，創近15個月來最高峰值；上海二手房累計網簽量達3.13萬套，創2021年3月以來近五年的最高紀錄。58安居客研究院院長張波指出，今年樓市小陽春成色偏結構性、二手強於新房，並非全面普漲。

 

8. 百度健康今日發布新產品「有醫助理」，這是國內首款基於Claw框架打造的醫生任務型AI助手，俗稱醫生版「龍蝦」。區別於通用AI助手，有醫助理首創檢索+任務雙引擎模式，讓醫生AI助手從「單一對話」邁入「任務執行」的新階段。任務模式基於Claw框架，讓AI不只回答問題，更能「做事」，涵蓋內容創作、學術檢索、臨床診療、科研論文、患者管理等5大核心場景共計超800項通用與醫學專用Skill。

 

撰文：經濟通中國組

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/04/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/04/2026 17:59
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