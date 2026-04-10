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神州經脈 | 習鄭會登場，CPI升幅縮PPI止跌，創業板增設第四套上市標準

10/04/2026

　　滬深股市經歷一日疲軟後旋即反彈，滬綜指今日（10日）盤中曾短暫衝上4000點，最終收升0.51%報3986.22點，本周升幅有2.73%，結束此前的連續五周下跌；深成指收揚2.24%，創業板指漲3.78%。美國與伊朗達成為期兩周的停火協議，市場終於迎來一個實質性的利好，A股周三（8日）強勁反彈2.7%，奠定本周升幅。

 

神州經脈 | 習鄭會登場，CPI升幅縮PPI止跌，創業板增設第四套上市標準

中共總書記習近平今日上午在北京人民大會堂會見國民黨主席鄭麗文。（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8333，較上個交易日4時30分收盤價升77點子，全日在6.8294至6.8358之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8654，較上個交易日跌5點子，止三連升，較市場預測偏弱約340點。

 

今日新聞精選

 

1. 中共總書記習近平今日上午在北京人民大會堂會見國民黨主席鄭麗文。習近平強調，「兩岸同胞走親走近、走到一起的大潮流不會改變，這是歷史必然，我們對此充滿信心」，並就兩岸關係發展提出4點意見--堅持以正確認同促進心靈契合、堅持以和平發展守護共同家園、堅持以交流融合增進民生福祉、堅持以團結奮鬥實現中華民族偉大復興，強調兩岸關係和平發展的根本在於堅持「九二共識」、反對「台獨」，核心是認同兩岸同屬一個中國。鄭麗文則稱，兩岸應超越政治對抗，共建雙贏共贏命運共同體。

 

2. 國家統計局公布，2026年3月，全國居民消費價格同比上漲1.0%，增幅低於預期的1.2%，亦較2月回落0.3個百分點；環比下降0.7%，從2月的增1%轉負，並為2025年2月以來新低。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.1%。3月，全國工業生產者出廠價格同比由上月下降0.9%轉為上漲0.5%，為連降41個月後首次上漲，漲幅略高於預期的0.4%；環比則漲1.0%，漲幅比上月擴大0.6個百分點。

 

3. 在今日的中國外交部例行記者會上，有記者提問，王毅外長在朝鮮的訪問進入第二天，他是否會與朝鮮最高領導人金正恩會面？中國外交部發言人毛寧表示，「後續如果有進一步的消息，我們也會及時發布。」外交部網站9日晚間發文稱，中共中央政治局委員、外交部長王毅當地時間9日在平壤錦繡山迎賓館同朝鮮外相崔善姬舉行會談。王毅表示，中方願同朝方一道，加強戰略溝通，密切交往合作，持續鞏固中朝關係向好發展勢頭。

 

4. 中國證監會今日發布《關於深化創業板改革　更好服務新質生產力發展的意見》，提出了一系列針對性的改革舉措，其中最受關注的是「增設創業板第四套上市標準，為新興產業和未來產業領域優質創新創業企業提供更好金融服務」。中證監發言人介紹，通過引入收入複合增長率、研發投入等成長性、創新性指標，與市值、收入指標進行組合，以更好支持具備高成長潛力與突出創新能力的優質企業。

 

5. 中國汽車工業協會的數據顯示，今年3月，中國汽車產銷分別完成291.7萬輛和289.9萬輛，環比分別增長74.4%和60.6%，同比分別下降3%和0.6%。3月汽車出口87.5萬輛，環比增長30.2%，同比增長72.7%。其中，新能源汽車出口37.1萬輛，同比增長1.3倍。不僅如此，1-3月，汽車出口222.6萬輛，同比增長56.7%。其中，新能源汽車出口95.4萬輛，同比增長1.2倍。

 

6. 據《彭博》報道，高盛表示，上海和深圳可能引領中國房地產市場的復甦，這兩座城市或將在今年底觸底，復甦時間較其他一線和二線城市提前6個月至24個月。該行的模型當前預計，上海和深圳的房價將在2025年底至2028年底期間上漲15%。實力較強的國有房企在上海和深圳的業務敞口較高，其中中國海外發展和招商蛇口來自這兩座城市的利潤佔比居前。

 

7. 據《彭博》報道，隨著持續已六周的伊朗戰爭造成全球能源短缺，中國政府已批准國有石油企業動用商業儲備。據知情人士透露，中國已經准許中石油和中石化等主要國有石油企業，動用它們存放在煉油廠和倉儲設施內的商業儲備。Energy Aspects Ltd的分析師稱，中國可能會在4月到6月期間允許動用約100萬桶/日，但未予詳述。

 

8. 廣東省人民政府新聞辦公室今日舉行廣東省2026年防汛工作新聞發布會，介紹2026年防汛備汛工作等情況。會上介紹，今年廣東汛期三防形勢複雜嚴峻，汛期降雨總體偏多，階段性、局地性強降雨致災風險較高；颱風影響偏重，有強颱風或超強颱風正面襲擊的可能。今年以來廣東省氣溫總體偏高，氣候不確定性進一步加劇，要做好應對極端性天氣的各項準備。

 

撰文：經濟通中國組

 

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