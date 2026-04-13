神州經脈 | 網信辦規範網絡直播打賞，深圳樓盤減價加推掀搶購

A股今日（13日）低開震盪，午後軍工股發力，帶動大市回穩，滬指輕微收升0.06%，報3988.56點，深成指升0.69%，創業板指揚0.8%。兩市全日成交2.15萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1726億元或7%。盤面上，新能源產業鏈全天強勢，光伏、鋰電池、鈉電池漲幅靠前。

網信辦規範網絡直播打賞，不得向8歲以下兒童開放、允許設置打賞限額等。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8338，較上個交易日4時30分收盤價跌5點子，全日在6.8317至6.8380之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8657，較上個交易日跌3點子，兩連跌，較市場預測則偏弱約260點。

今日新聞精選

1. 中國外交部發言人郭嘉昆宣布，國務院副總理丁薛祥將於4月15日至17日訪問土庫曼斯坦，作為國家主席習近平特別代表出席復興氣田四期項目開工儀式。他在例行記者會上並稱，訪問期間，丁薛祥作為中土合作委員會中方主席，將同土庫曼斯坦共同主持召開委員會第七次會議。

2. 中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，俄羅斯外長拉夫羅夫將於4月14日至15日對中國進行正式訪問。另據俄羅斯衛星通訊社報道，據俄外交部消息，拉夫羅夫訪華期間將與王毅舉行會談，雙方將圍繞烏克蘭和中東局勢等問題進行討論。另外，西班牙首相桑切斯於4月11日至15日對華進行正式訪問。西班牙傳媒報道，預計桑切斯將於明日與中國國家主席習近平會面。

3. 在今日的中國外交部例行記者會上，有記者提到，有報道稱「中國正計劃向伊朗提供武器」、「中國已經向伊朗提供軍民兩用技術和相關組件」。對此，中國外交部發言人郭嘉昆表示，中國在軍品出口方面一貫採取慎重負責任態度，根據本國出口管制法律法規及承擔的國際義務實施嚴格管控。中方反對無根據的抹黑或惡意關聯。

4. 中央網信辦秘書局近日發布《關於加強網絡直播打賞規範管理的通知》（以下簡稱《通知》）。《通知》聚焦誘導未成年人打賞、刺激用戶非理性打賞等突出問題，提出針對性管理要求，做到「靶向」治理。其中提出，完善未成年人保護機制：網站平台不得向八周歲以下的未成年人提供打賞服務。另外還提出，提供打賞限額功能，用戶首次進行直播打賞，網站平台應主動提供打賞限額設置服務，允許用戶設定個人單次、單日打賞最高金額。

5. 據中國疾控中心近期發布的全國急性呼吸道傳染病哨點監測情況，全國流感病毒檢測陽性率連續3周上升。今年3月底4月初，流感活動再次出現上升趨勢，主要流行毒株已從此前的甲型流感轉變為乙型流感。最新一期監測情況顯示：2026年3月30日-4月5日，全國哨點醫院門急診流感樣病例呼吸道樣本檢測陽性率前三位病原體為流感病毒、鼻病毒、副流感病毒。

6. 內媒《第一財經》報道稱，今年以來地方化債正加快推進，根據企業預警通數據，截至4月13日，地方政府已經發行了約1.3萬億元政府債券用於置換存量隱性債務，佔全年計劃發行的2.8萬億元額度比重約46%。隨著近年來上述化債資金快速到位，部分地方政府隱性債務規模也加快壓減，甚至「清零」。粵開證券首席經濟學家羅志恒通過梳理地方預算報告等發現，今年更多地區提出加快實現隱性債務全域清零。

7. 深圳龍華的幸福城．臻園今日折價加推3號樓棟共217套住宅。據內媒報道，從昨晚開始，已有購房者提前十幾小時在項目門口佔位排隊搶購。今日早間開盤後，營銷中心現場人潮湧動、水洩不通。有安保人員為了「維持秩序」，竟向購房者噴辣椒水，引發一片混亂，隨後幸福城．臻園在官方微博發布致歉信。據了解，今次加推房源折後銷售均價約3.7萬元至4萬元／平方米，較去年的均價降幅約三成。

8. 據《藍鯨新聞》援引知情人士消息，榮耀當前正與字節跳動就「豆包手機」合作事宜展開洽談。若雙方合作落地，榮耀將成為繼中興通訊之後，第二家搭載豆包手機助手的主流手機廠商。上述知情人士還透露，字節跳動早在與中興合作首款豆包手機前便已與榮耀接觸，但榮耀當時持謹慎態度，認為此類深度系統級合作存在一定風險。

撰文：經濟通中國組

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