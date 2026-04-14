神州經脈 | 3月出口放緩進口激增，許家印八宗罪候判，股匯齊漲

滬深股市今日（14日）高開高走，滬指開市已一舉重回4000點，全日收升0.95%，報4026.63點，三連漲；深成指也升1.61%，創業板指漲2.36%。兩市全天成交2.38萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量2334億元或約11%。盤面上，半導體板塊大漲，房地產板塊漲2.6%。

恒大系列案在深圳開庭，許家印被控詐騙侵佔等八宗罪，他當庭認罪悔罪。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8164，較上個交易日4時30分收盤價升174點子，創2023年2月10日以來逾三年新高。今日人民幣兌一美元中間價報6.8593，較上個交易日升64點子，止兩連跌，創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預測偏弱水平則擴至420點。

今日新聞精選

1. 國家主席習近平今日上午會見來華進行正式訪問的西班牙首相桑切斯。習近平表示，中西雙方要加強溝通、鞏固互信、緊密合作，共同捍衛真正的多邊主義，推動實現平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。桑切斯表示，西班牙希望加強貿易、投資、新能源等領域合作，促進人文交流。另外，習近平今日上午還會見了來華訪問的阿聯酋阿布扎比王儲哈立德，稱雙方要加強發展戰略對接，在能源、投資、貿易、科技等領域深挖潛力，深化互利合作，並就維護和促進中東和平穩定提出4點主張。

2. 海關總署公布，今年一季度，中國貨物進出口11.84萬億元，歷史同期首破11萬億，同比增長15%，為近5年最高增速。其中，出口6.85萬億元，增長11.9%；進口4.99萬億元，增長19.6%。按美元計，3月進出口總值5909.4億美元，同比增12.7%。其中，出口同比增速放緩至2.5%，為五個月低點；進口同比則大增27.8%，創逾四年高點，大勝市場預期。分析人士認為，貿易數據對市場影響不大，美伊繼續對話提振風險情緒，市場短期延續震盪格局。

3. 海關總署公布，中國1-3月以美元計價對美國出口同比下降16.3%，自美國進口同比下降17.6%；1-3月以美元計價對俄羅斯出口同比上升22.1%，自俄羅斯進口同比上升9.5%。《路透》根據海關總署公布的數據計算得出，中國3月對美國貿易順差168.4億美元，規模為去年2月以來最小，1-3月累計順差646.9億美元；中國3月對俄羅斯貿易逆差33.9億美元，創13個月最闊水平，1-3月累計逆差59.3億美元。

4. 據《央視新聞》報道，恒大集團有限公司非法吸收公眾存款、集資詐騙、違法發放貸款、欺詐發行證券、違規披露重要信息、單位行賄，恒大地產集團有限公司欺詐發行證券，許家印非法吸收公眾存款、集資詐騙、違法發放貸款、違法運用資金、欺詐發行證券、違規披露重要信息、職務侵佔、單位行賄一案，已於2026年4月13日至14日在廣東省深圳市中級人民法院進行了公開開庭審理。許家印當庭表示認罪悔罪。法庭將擇期宣判。

5. 美國方面針對伊朗港口及霍爾木茲海峽的海上封鎖令已於香港時間周一（13日）晚10時正式生效。特朗普警告，美軍將對任何企圖突破封鎖線的伊朗快速攻擊艇採取致命打擊。在今日的中國外交部例行記者會上，有記者問及此事時，中國外交部發言人郭嘉昆回應稱，在相關方已達成臨時停火安排的情況下，美方加碼軍事部署，採取定向封鎖行動，只會激化矛盾，加劇局勢緊張，破壞本就脆弱的停火局面，並進一步衝擊海峽通行安全，這是危險和不負責任的行為。

6. 越南國家主席蘇林今日上午開始對中國進行為期四天的國事訪問。抵達北京後，他隨即乘高鐵前往雄安新區參訪。蘇林近日當選越南國家主席，將中國作為出訪的首個國家。訪問期間，國家主席習近平將同蘇林會談，總理李強、人大委員長趙樂際、政協主席王滬寧將分別同他會見。

7. 據《路透》引述消息人士透露，中國已解除對礦業巨頭必和必拓（BHP）鐵礦石的採購禁令，結束了持續數月的爭端。知情人士表示，今日，中國礦產資源集團（CMRG）已通知部分國內鋼廠，可以自由購買必和必拓的海運鐵礦石船貨。自去年9月以來，在就2026年供應合同與必和必拓進行談判期間，CMRG逐步收緊了對鋼廠和貿易商採購必和必拓產品的限制。禁令限制了現貨市場上的鐵礦石供應，導致價格上漲，儘管中國港口的鐵礦石庫存上月已攀升至歷史新高。

8. 火山引擎今日宣布正式上線Seedance 2.0系列API服務，企業和個人用戶現在可以調用其視頻生成能力，重塑工作流、探索全新的產品形態和應用場景。據官方介紹，Seedance 2.0支持文字、圖片、音頻、視頻四種模態輸入，集成了目前業界最全面的多模態內容參考和編輯能力。據悉，火山引擎為Seedance 2.0建立了肖像與版權安全標準，覆蓋視頻生成涉及的各種模態和創作前後的全部流程。

撰文：經濟通中國組

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