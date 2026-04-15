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神州經脈 | 深圳擬推預付消費冷靜期，宇樹阿里合作出海，廣交會開幕

15/04/2026

　　美伊重回和談釋放局勢緩和訊號，亞洲股市普遍造好，滬綜指今日（15日）高開後窄幅波動，收市輕微升0.01%報4027.21點，四連揚，深成指則跌0.97%，創業板指軟1.22%。滬深兩市全日成交2.4萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加316億元或1.3%。醫藥股全天領漲，創新藥板塊指數收升2%。

 

神州經脈 | 深圳擬推預付消費冷靜期，宇樹阿里合作出海，廣交會開幕

深圳擬就預付式消費設七天冷靜期，七類不公平格式條款將無效。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8185，較上個交易日4時30分收盤價跌21點子，全日在6.8160至6.8247之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8582，較上個交易日升11點子，兩連升，續創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預測偏弱水平擴大至近490點。

 

今日新聞精選

 

1. 國家主席習近平今日上午會見俄羅斯外長拉夫羅夫。習近平指出，中俄要加強戰略溝通，密切外交協調；要保持戰略定力，彼此信任、相互支持、共同發展，做好自己的事。拉夫羅夫表示，俄方願同中方一道，保持高層交往，加強務實合作。拉夫羅夫並向傳媒透露，俄羅斯總統普京將於今年上半年訪問中國；消息指可能在5月18日當周進行。拉夫羅夫還稱，俄羅斯準備向中國及其他受中東危機影響的國家提供能源供應。

 

2. 國家統計局將於明日公布一季度GDP及3月工業增加值、投資和消費數據。《路透》綜合50家機構預估中值顯示，出口強勁以及投資回暖共同帶動中國一季度經濟增長加速，當季國內生產總值（GDP）同比料增長4.8%，增速較去年第四季的4.5%加快。另逾30家機構預估中值顯示，春節偏晚推遲復工節奏，疊加高基數影響，中國3月規模以上工業增加值同比增速料降至5.5%；社會消費品零售總額同比增速料亦從2.8%降至2.3%；一季度固定資產投資同比增速則將從1.8%小幅加快至1.9%。

 

3. 據英國《金融時報》報道稱，中國已要求馬士基（Maersk）和地中海航運公司（MSC）停止在巴拿馬運河沿線港口的運營。報道援引兩名知情人士的話稱，上月在與中國國家發改委進行的工作會談中，馬士基和地中海航運被告知立即撤出巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托瓦爾港（Cristobal）。中方要求馬士基和地中海航運「不得從事損害中國企業利益的非法活動，並遵守商業道德和國際規則」。

 

4. 人民銀行、國家外匯局今日發布關於調整銀行業金融機構境外貸款業務有關事宜的通知，稱為更好發揮金融服務實體經濟、促進貿易投資便利化作用，將境內外商獨資銀行、境內中外合資銀行、外國銀行境內分行的境外貸款槓桿率由0.5上調至1.5，香港特區、澳門特區和台灣地區的金融機構在內地（大陸）設立的銀行機構比照適用。同時，將進出口銀行的境外貸款槓桿率由3上調至3.5。如計算的境外貸款餘額上限小於100億元，核定該銀行境外貸款餘額上限為100億元。

 

5. 深圳市司法局近日發布《深圳經濟特區預付式經營管理若干規定（徵求意見稿）》，其中設立「七日冷靜期」等最受關注。消費者自支付預付款之日起七日內，未在經營者處兌付商品或者服務且未獲得過相同商品或者服務的，有權要求經營者退款，經營者應當自消費者要求退款之日起十日內一次性全額退回預付款。意見稿並明確，排除消費者退款權、限制合同轉讓、遺失不補、商家單方變更核心內容、免除商家質量或損害責任等七類格式條款無效，將從源頭遏制經營者利用優勢地位制定「霸王條款」的空間。

 

6. 阿里ATH事業群今日發布旗下首款AI開發工具Meoo（秒悟）。據介紹，該工具集成千問、Kimi、GLM、MiniMax四大模型，並內置阿里雲數據庫、存儲等核心產品服務，用戶無需任何編程基礎，只需用自然語言描述想法，Meoo最快1分鐘就能自動生成前端後端完整的網站、H5頁面，並在阿里雲上一鍵部署上線。此外，在Agent框架層，Meoo創新性支持蜂群Agent模式，可以同時讓多個Agent並行處理任務，大幅提升開發效率，簡單應用生成時間低至1分鐘。

 

7. 據《證券時報》報道，阿里旗下跨境電商平台速賣通今日在深圳舉辦Top品牌出海閉門會。宇樹、追覓、李寧、特步四大品牌現場簽約加入了速賣通「Brand+」超級品牌出海計劃。《新浪科技》補充稱，宇樹與速賣通「Brand+」將在海外核心市場聯手打造本地化的用戶運營及品牌心智建設。報道引述速賣通總裁驚石表示，「要打造中國品牌出海全新主場，讓速賣通成為中國品牌海外數字化轉型的主陣地」。報道並提到，小米此前已率先簽約。

 

8. 據《央視新聞》報道，第139屆中國進出口商品交易會（廣交會）今日在廣州正式開幕，會期至5月5日，分三期舉辦。截至4月9日，本屆廣交會已吸引超21萬名境外採購商預登記，同比增長20%，採購商規模和質量實現雙提升。本屆廣交會展覽總面積達155萬平方米，展位總數7.57萬個，參展企業超3.2萬家，均超往屆水平。其中，約3900家企業首次亮相，展品專區增至179個，首次增設智能穿戴、顯示技術、消費級無人機等9個專區。

 

撰文：經濟通中國組

 

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