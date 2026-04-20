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京城近觀｜榮耀橫掃頒獎台，宇樹遺憾離場，機器人半馬跑出行業新格局

20/04/2026

　　「今年怕是跑不過機器人了。」賽前，準備參加亦莊機器人半馬的朋友這麼說。在跑步的圈子，機器人半馬不是個特別熱門的比賽，自去年「人機共跑」後，熱度愈來愈高，從一開始更像是個噱頭的機器人半馬，成為了賽事的重心。

 

「閃電」50分26秒奪冠，較去年第一名飛躍提升

 

　　在剛過去的周日（19日）早上7點30分，北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在亦莊通明湖畔開跑，1.2萬名人類選手、300多台機器人、26個品牌共上百支隊伍同場競技，齊跑21.0975公里賽道。榮耀機器人「閃電」包攬三甲，其參賽模式為「自主導航」。來自齊天大聖隊的「閃電」機器人憑藉50分26秒（淨用時）的成績獲得冠軍，亞軍和季軍分別是「雷霆閃電隊」和「星火燎原隊」的「閃電」，成績分別為50分56秒和53分01秒。

 

京城近觀｜榮耀橫掃頒獎台，宇樹遺憾離場，機器人半馬跑出行業新格局

榮耀「閃電」機器人以50分26秒奪冠，較去年成績飛躍提升。(官方圖片)

 

　　對比同場競技的人類選手，男子組冠軍成績為1小時7分47秒。這次比賽中，機器人可以說是完勝。機器人冠軍的成績甚至超越烏干達名將基普利莫今年3月創下的57分20秒的人類半馬世界紀錄。不僅如此，對比首屆（2025年）的機器人冠軍--來自北京人形機器人創新中心的天工Ultra（成績2小時40分42秒），「閃電」用時僅為去年冠軍的三分之一，成績大幅提高。

 

京城近觀｜榮耀橫掃頒獎台，宇樹遺憾離場，機器人半馬跑出行業新格局

北京人形機器人創新中心一氣派出15台天工機器人加入各支隊伍。(黃燕明攝)

 

　　榮耀人形機器人「閃電」身高169cm，外觀採用潮酷機甲風設計，兼顧空氣動力學與視覺衝擊力，核心競爭力是速度與爆發力，此次參賽的機型包括自主導航和遙控操作兩款，其團隊的研發地點主要包括北京、上海和深圳。榮耀的工程師表示，「閃電」搭載液冷散熱系統，液冷管道深入電機內部，換熱流量超每分鐘4升；關節模組峰值扭矩達400牛米；運控算法結合多傳感器融合，幫助機器人在複雜路況下實時調整重心、保持穩定。

 

榮耀成今屆大贏家，從官宣做機器人到跑出只用1年

 

　　榮耀可說是這次比賽的大贏家，一共派出了10支參賽隊伍，其中6支使用了「閃電」（3支採用自主導航、3支遙控操作），4支使用了「元氣仔」。最終，「閃電」不但橫掃三甲，第四至六名都包攬了，還獲得最佳設計；「元氣仔」則獲得最佳步態控制獎。

 

京城近觀｜榮耀橫掃頒獎台，宇樹遺憾離場，機器人半馬跑出行業新格局

榮耀「閃電」機器人獲得冠亞季軍，橫掃領獎台。(黃燕明攝)

 

　　作為首家推出消費級人形機器人的手機公司，賽前，榮耀的機器人不並太受市場關注。事實上，榮耀在今年3月才正式推出首款機器人，做人形機器人的時間非常短。此前說到人形機器人的行業巨頭，更多人可能會提到宇樹或松延。

 

　　2025年3月，榮耀發布「阿爾法戰略」(Alpha Plan)，宣布五年投入100億美元，向全球領先的AI終端生態公司轉型，並官宣進軍機器人領域。今年3月初的MWC世界移動通信大會上，榮耀正式發布首款消費級人形機器人。從去年3月開始做機器人，到今年4月奪冠，榮耀只用了1年時間左右。從發展路徑來看，榮耀做機器人不算完全的跨界探索，更像是硬件製造和供應鏈能力基礎上的一次延伸。

 

參賽機器人隊伍超百支，首設「自主」與「遙控」兩組

 

　　相比去年首屆，今年賽事有很大變化。首先是參賽者數量，去年參賽隊伍有20支，本屆賽事參賽隊伍數量增長近5倍，超過100支。北京本土巨頭--北京人形機器人創新中心一口氣派出15台天工機器人加入各支隊伍；行業龍頭大哥宇樹終於親自下場，派出多家分公司各自組隊。參賽隊還有去年的亞軍松延，以及清華、北大、中科大等高校、科研院所等多元主體，並拓展5個海外隊伍。

 

　　今年比賽中，最大的不同是，明確設置了「自主導航」與「遙控」兩個組別，權重分別為38%和62%，同賽道競技，統一排名，競爭也更為激烈；遙控組的成績要乘以1.2的系數。去年的機器人大多靠人遙控跑完全程。今年近四成的隊伍讓機器人「自己跑」，不依賴遙控器，機器人需要自己看路、判斷障礙、過彎道，全程靠自己做決定。

 

京城近觀｜榮耀橫掃頒獎台，宇樹遺憾離場，機器人半馬跑出行業新格局

「行者泰山E1」機器人，頂著一頭濃密的黑色仿生發套，在眾多「光頭」機器人中格外醒目。(網絡圖片)

 

賽前大熱宇樹H1終點前摔倒，被擔架抬離

 

　　自主導航也意味著更高的技術和風險。宇樹科技H1在排位賽中曾跑出平均7.51米/秒的全場最快速度，是賽前公認的熱門奪冠選手，比賽期間亦全程領跑，但最終在終點附近姿態失控撲倒，無法站起，被擔架抬離賽場，被記為未完賽。從熱門到DNF（未完賽），差距就在最後100米。據技術分析，長距離奔跑導致的電機熱衰減、扭矩精度下降及控制算法失效，是其失控的主要原因。

 

　　去年首屆賽事中，摔倒和故障是賽場常態，掉頭和掉零件是家常便飯，21支隊伍僅有6支完賽；取得成績的最後一名用時5小時27分19秒，比率先抵達的天工Ultra遲了2小時46分37秒。「我遛的狗都比它跑得快」，關於賽事的調侃在網絡上隨處可聞。隨著傳播度提高，這項為機器人量身定制的跑步比賽還是打開了知名度。

 

　　今年，除了宇樹H1，不少機器人都在終點附近摔跤，就連本屆的冠軍「閃電」也沒能全程完美發揮，在距終點約200米處衝刺時摔倒，由工作人員協助扶正後重新站起，跑過了終點線。整體來說，今年多數機器人順利完成全程，展現出更成熟的運動控制、自主導航與續航能力。

 

京城近觀｜榮耀橫掃頒獎台，宇樹遺憾離場，機器人半馬跑出行業新格局

今年機器人整體表現提升，但仍有不少摔倒在路上的機器人。(黃燕明攝)

 

　　去年拿到冠軍的北京人形機器人創新中心，10個月後首輪融資超過7億元人民幣。去年取得亞軍的松延動力，憑此異軍突起，更成功登上了2026央視春晚舞台，公司估值大幅上升的同時，明確將會在今年衝擊港股。在機器人這個賽道上，越來越多的消費電子廠商開始入局。

 

　　從一場充滿噱頭的科技秀，到王者之間的競速對決，亦莊機器人馬拉松僅用一年時間，讓人形機器人從蹣跚前行，到成績超越人類頂尖跑者。賽道上的速度之爭，或許早已超越輸贏，不僅是極限技術的殘酷較量，更可能是行業格局重塑的縮影。

 

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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