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神州經脈 | 青年失業率創四個月高，油價年內首次下調，股匯齊升

21/04/2026

　　滬深三大指數今天（21日）小幅收升，滬綜指微升0.07%收報4085.08點，連漲兩日，深成指也升0.1%，創業板指揚0.31%。滬深兩市全天成交2.4萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1703億元或者6.6%。分析人士稱，中長期A股向好趨勢未變，美國和伊朗即將展開第二輪談判，關注外部風險。

 

神州經脈 | 青年失業率創四個月高，油價年內首次下調，股匯齊升

內地3月青年失業率為16.9%，較2月回升0.8個百分點，為2025年11月以來最高。（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8165，較上個交易日4時30分收盤價升30點子，兩連升，創4月14日以來一周新高，全日在6.8138至6.8181之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8594，較上個交易日升54點子，止三連跌，創4月15日以來近一周新高，較市場預測偏弱逾480點。

 

今日新聞精選

 

1. 中國外交部宣布，外長王毅將於4月22日至26日（明起至周日）應邀訪問柬埔寨、泰國、緬甸。訪柬期間，王毅將與國防部長董軍共同出席中柬外長、防長「2+2」戰略對話機制首次會議。外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上介紹中方對此訪的期待時表示，中方期待通過此訪推動落實高層共識，深化全面戰略合作，夯實中柬「鐵桿友誼」等，為各自國家人民帶來更多福祉。

 

2. 國新辦舉行新聞發布會介紹2026年一季度工業和信息化發展情況，工信部副部長張雲明表示，近年來，算力基礎設施已成為驅動人工智能發展的關鍵底座。目前工信部正在開展算電協同政策研究和標準制定。他並指，目前算力供給更豐富，截至3月底，中國智能算力規模達1882 EFLOPS（FP16）。下一步，工信部將持續推動算力產業體系化高質量發展。

 

3. 國家統計局公布2026年3月分年齡組失業率數據。3月，全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為16.9%，較2月回升0.8個百分點，為2025年11月以來最高。不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為7.7%，較2月回升0.5個百分點，為完善分年齡段失業率統計方法並恢復公布這項數據以來（2023年12月）的新高。不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為4.3%，較2月微升0.1個百分點，為2025年2月以來新高。

 

4. 據國家發改委消息，4月21日24時國內成品油調價窗口將開啟。據國家發改委價格監測中心監測，本輪成品油調價周期內（4月7日24時-4月21日24時），國際油價震盪下降，因此自4月21日24時起，國內汽、柴油零售價格每噸分別下調555元、530元。全國平均來看：折合升價，92號汽油、95號汽油、0號柴油分別下調0.44元、0.46元、0.45元，用92號汽油加滿50升油箱將少花22元。本輪調價為年內第八次調價窗口，也是今年以來的首次下調。

 

5. 國家安全部微信公眾號今日發表文章稱，近期AI「投毒」隱蔽產業鏈被曝光，引發社會廣泛關注。AI「投毒」這種通過惡意數據污染AI模型的行為，不僅侵害消費者權益、擾亂市場秩序，還可能對國家政治安全、數據安全、社會安全等造成系統性、長期性危害。推動AI治理向善，守住數據安全底線，既是行業責任，也需要全社會共同參與。文章提到，境外反華敵對勢力可能通過GEO（生成式引擎優化）濫用渠道批量輸出虛假信息與政治謠言，威脅國家安全與社會穩定。

 

6. 據航班管家DAST統計數據，2026年「五一」假期全國民航計劃航班總量85285班，同比2025年增長5.25%。不過，中東局勢影響燃油價格，期內國際航線整體取消率從3.6%飆升至7.4%，其中境內航企取消率高達10.7%，境外航企僅0.1%。據《廣州日報》引述本地旅行社消息人士報道，當前取消航班集中在部分二線城市出發的線路，東南亞、歐洲、中亞及高加索地區仍為熱門旅遊目的地。航空公司預計將根據燃油價格變動和市場情況，在暑期出行旺季進一步調整航班安排。

 

7. 據騰訊旗下騰訊雲消息，騰訊QClaw今日正式開啟海外版內測。海外版基於國內版80多項功能迭代升級而成，延續國內版本的極簡基因：零門檻、免部署、下載即用，並支持WhatsApp、Telegram等主流即時通訊軟件，同時內置多款國際頂尖大模型。內測期間，平台每日贈送4000萬Token（最高價值約700美元），首批2萬個創始龍蝦（Founding Claw）名額同步開放。

 

8. 據《鈦媒體》報道，智能清潔家電品牌追覓科技的造車項目「星空計劃」已進入實質性推進階段。根據內部信息，追覓計劃在2027年開啟首款轎跑車型的量產交付，相關業務目前隸屬於內部「第一孵化器」，團隊規模約1000人。「星空計劃」已明確三款車型布局，第一款為轎跑車型，定位豪車，預計售價將超過百萬元，採用限量版形式發布，計劃於2027年量產交付。第二款為旗艦SUV，目前內部對標理想L9、問界M9。此外，還有一款為越野車型。

 

撰文：經濟通中國組

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/04/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/04/2026 23:13
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