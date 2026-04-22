神州經脈 | 滬指破四千一，阿里發布千問小酒窩，快手618下月初啟動

美國單方面延長與伊朗的停火協議，伊朗表示已收到美國願意結束海上封鎖的「若干跡象」，為兩國談判對話鋪路。市場情緒好轉，滬深股市低開高收，其中，滬綜指全日升0.52%報4106.26點，突破4100關，為3月12日以來收市新高。深成指亦收升1.3%，創業板漲1.73%創近11年新高。兩市全日成交額2.56萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量1513億元或者6%。

滬綜指全日升0.52%報4106.26點，突破4100關，為3月12日以來收市新高。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8219，較上個交易日4時30分收盤價跌54點子，止兩連升，全日在6.8201至6.8252之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8635，較上個交易日跌41點子，較市場預測偏弱約400點。

今日新聞精選

1. 針對美國延長與伊朗的停火協議，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上表示，中國支持相關方繼續堅持通過政治外交途徑化解爭端，實現全面持久停火止戰，維護好中東和海灣地區和平穩定。他並稱，當前地區局勢處於戰和轉換的關鍵階段，當務之急仍是全力避免戰端重啟。中方願根據國家主席習近平的四點主張精神，同國際社會一道為此發揮積極建設性作用。

2. 共青團中央、中央網信辦、國家發改委等15部門聯合印發《關於深化青年發展型城市建設 助力建設現代化人民城市的意見》。《意見》提出18項舉措，要求做好青年人才引進和青年人口吸引工作，保持城市青年人口合理比例。要加大城市服務惠青力度，幫助解決青年在婚育、就業創業、住房等方面的問題，包括完善普惠規範的聯誼交友服務，加強婚戀觀引導；深入實施育兒補貼制度，探索住房、出行、消費等多領域聯動的生育支持政策等。

3. 據《央視新聞》報道，從民航局了解到，2026年一季度，中國民航運輸生產取得良好開局，全行業完成運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別為428億噸公里、2億人次、245.2萬噸，同比分別增長10.9%、6.5%、9.3%。其中，國際市場保持較快增長，國際航線客貨運輸量同比增速分別達10%和17.6%。

4. 據《上海證券報》報道，多家信託公司近期收到了監管下發的《資產服務信託管理暫行辦法（徵求意見稿）》，指出信託公司運用信託財產開展投資行為的，不得由委託人或其指定第三方自行負責盡職調查或投資運作，不得由委託人或其指定第三方下達投資指令或者提供具體標的資產等實質性投資建議。多位業內人士認為，如果上述規定落地，將對目前家族信託的運作模式產生較大影響，並可能會影響銀行、家族辦公室等第三方推介家族信託客戶的積極性。

5. 阿里巴巴今日正式發布生態級AI助手「千問小酒窩」。作為阿里千問AI的統一數字人形象，其不僅在千問App中，未來將陸續接入淘寶、飛豬等阿里生態各應用，成為覆蓋工作與生活場景的統一AI生活助手。據介紹，不論是解難題、做規劃，還是訂餐、買票、打車，用戶都能在千問App里找到千問小酒窩，通過簡單對話輕鬆「辦事」。與傳統的聊天機器人不同，「千問小酒窩」作為生態級AI助手的核心競爭力在於其強大的行動能力。

6. 快手今日在杭州舉辦「贏戰2026」618商家大會，快手電商在會上表示，618大促將於5月上旬啟動，全周期分為預售期、開門紅、主題日、品類日、收官期等五個階段，大促周期持續至6月中下旬。據介紹，本次大促，平台將使用AI智能模型協助商家診斷經營問題，並提供針對性的經營指導。此外，2026年快手電商全年將投入千億級別流量扶持優質供給。

7. 茶顏悅色深圳灣萬象城店與萬象天地店雙店今日同步開業，這是該品牌時隔五年重返深圳，並首次布局長期門店。據《界面新聞》報道，部分消費者凌晨4點就在深圳萬象天地店門口排隊等候。報道指出，開業前夕，社交平台上已出現大量「黃牛」代購亂象。原本定價十幾元的飲品，被「黃牛」炒至88元一杯，且不包含配送費。對此，茶顏悅色方面表示已留意到相關情況，稱新店開業活動持續至4月28日，期間設有每人限購2杯的規則。

8. 據內媒報道，近日有消費者在社交平台發文稱，有肯德基門店張貼通知，自4月20日起，肯德基全國餐廳糖醋醬、甜辣醬改為收費產品，除正常搭配（如一份薯條兩包蕃茄醬、一份黃金雞塊一盒糖醋醬）外，不再免費提供糖醋醬和甜辣醬。對此，百勝中國回應稱，若顧客僅有少量額外需求，仍可根據實際情況酌情提供，但如需求較多，則建議按照公司標準另行購買。在肯德基點餐小程序發現，目前收費醬料主要為每包0.9元的撒粉產品，以及每個1.2元的蘸料產品。

撰文：經濟通中國組

【你點睇？】美伊於巴基斯坦恢復談判，你認為美伊衝突會否演變為長期對峙？你認為在現時壓力下，伊朗可維持對抗多久？ ► 立即投票