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京城近觀｜北京車展SUV成C位，AI元素增多

27/04/2026

　　全球規模最大，2026北京車展上周五（24日）開幕。8天展期、17個展館裏共1451台展車，包括181台全球首發新車、71台概念車，來自21個國家和地區的近千家參展企業。展會首日，近180場行業發布會密集登場。這場每兩年舉辦一次的車圈盛會，可說是看清車市的最新動向的風向標。

 

　　最引人注目的是面積大。今年的北京車展擁有全球最大的38萬平方米車展面積，幾乎與天安門廣場的面積相當；還首次啟用了新館--國展二期（首都國際會展中心），與北京中國國際展覽中心（順義館）雙館聯動。車展的首兩天是媒體日，媒體們和展商們穿梭於新舊兩館之間，人均兩三萬步是常態。

 

京城近觀｜北京車展SUV成C位，AI元素增多

2026北京車展上週五（24日）在順義開幕，8天展期。（黃燕明攝）

 

　　被剪掉一段褲管的小鵬機器人IRON站在展台一端、松延科技的仿生機器人在前台當起客服，剛得了馬拉松冠軍的榮耀機器人「閃電」在車展場館裏散步，就連咖啡售賣也是由機器人提供服務。北京車展肉眼可見地加入了更多的AI元素。妝容精致的車模愈來愈少，取而代之的是一線銷售在展台的新車前，簡單用三腳架支起一部手機，開著直播，熱情又賣力地介紹車款。

 

京城近觀｜北京車展SUV成C位，AI元素增多

被剪掉一段褲管的小鵬機器人IRON站在展台一端。（黃燕明攝）

 

SUV佔比超50%，比亞迪、奇瑞包館排面十足

 

　　今年車展，最明顯的風向是「大車當道」，首發新車中，大型SUV集中爆發，成為展台C位。車長5.2米以上的六/七座SUV成為絕對主力，其中代表包括蔚來ES9、理想L9 Ultra、小鵬GX、問界M9、比亞迪大唐、華為奕境X9、智界V9的零跑D19。幾乎每走兩步就能見到一輛中大型SUV。今屆車展1451輛展車中，SUV佔比超50%，成最大單一品類。新能源SUV佔比超80%，油電易位在SUV市場已成事實。乘聯會數據顯示，2025年中大型SUV的增速達到了87.8%，大車正在快速佔領新能源市場。

 

京城近觀｜北京車展SUV成C位，AI元素增多

比亞迪以整館（E3）包館姿態登場。（黃燕明攝）

京城近觀｜北京車展SUV成C位，AI元素增多

華為崑崙發佈新車奕境X9，代言人伊能靜正在發佈會上宣傳。（黃燕明攝）

 

　　比亞迪、奇瑞均以整館（E3、E1）包館姿態登場，排面十足，盡顯中國車廠的強大實力；整車與零部件同館，寧德時代、華為、百度等核心供應商進入主館。在E3館最備受觸目的是兩個零下30攝氏度低溫艙，兩輛比亞迪汽車正在進行超快充試驗。「5分鐘充好、9分鐘充飽、零下30攝氏度只多3分鐘」的充電能力吸引了不少觀眾駐足觀看。

 

京城近觀｜北京車展SUV成C位，AI元素增多

比亞迪帶來了兩個零下30攝氏度低溫艙，展示低溫充電技術。（黃燕明攝）

 

　　比亞迪全品牌矩陣齊聚：海洋、騰勢、方程豹、仰望四大品牌同台亮相，覆蓋10萬至100萬所有價位段；從家用代步車到百萬級豪華硬派越野、純電超跑，涵蓋轎車、SUV、MPV等全車型，覆蓋所有用車場景。仰望U9純電超跑首發新車重磅登場，另有量產版仰望U9X「破曉時刻」等熱門車款。

 

京城近觀｜北京車展SUV成C位，AI元素增多

比亞迪第三代元PLUS × 小馬寶莉（紫悅主題）聯名版「元氣痛車」，是車展上展出的特別定製車。（黃燕明攝）

 

雷軍串門送T恤，與李想、李斌、何小鵬互動

 

　　小米作為備受觸目選手，在首都會展中心A4廳的A402展台，雖未整館包館，但人氣爆棚、熱鬧非凡，堪稱本屆車展「頂流展位」之一，現場處處可見排隊參觀、體驗的人群。車展首日，雷軍親臨站台超兩小時，不僅與現場觀眾合影互動，更上演「串門送定制T恤」的名場面，為李想、李斌、何小鵬、王傳福送上印有各自曾發表過的「金句」定制T恤：聽我講完、一起加電、都是好鵬友、在一起才是中國汽車，瞬間引爆現場氛圍，成為車展熱議話題。

 

京城近觀｜北京車展SUV成C位，AI元素增多

蔚來ET9和小提琴手聯合表演，展示智能底盤。（黃燕明攝）

 

　　小米展位核心亮點頗多，全產品矩陣齊聚，新一代SU7、YU7系列熱門車款悉數亮相，同時設有技術專區，現場展示CTB一體化電池、V6s Plus超級電機及熱管理系統，更搭建拆解區，將新一代SU7完整拆解至零部件級別，把2200MPa超強鋼內嵌防滾架、電池倒置結構等工程細節全部鋪開，以「透明技術敘事」展現實力。車展上同步公布重磅銷量數據，小米造車五年累計交付量突破65.5萬台，新一代SU7上市35天交付量突破2.6萬台，YU7系列累計交付量超23萬台，同時預告YU7 GT將於5月底正式發布，該車定位高性能豪華純電SUV。

 

京城近觀｜北京車展SUV成C位，AI元素增多

小米展台上，展示新一代SU7完整拆解至零部件級別。（黃燕明攝）

 

AI大模型成車企比拼核心賽道

 

　　今年車展另一個明顯變化是，AI大模型成為車企比拼的核心賽道。在智能座艙領域，多款新車搭載升級版大模型座艙，其中，火山引擎帶來基於Agentic AI架構的新一代汽車AI解決方案，包含AI座艙套件方案、豆包座艙助手方案兩大解決方案。該方案基於豆包大模型打造，以一個AI大腦深度聯動整車，可自主完成複雜任務，比如根據後排兒童狀態，自動切換哄睡、播放動畫等陪伴模式。目前，搭載豆包大模型的智能汽車已超過700萬輛。

 

京城近觀｜北京車展SUV成C位，AI元素增多

火山引擎帶來基於Agentic AI架構的新一代汽車AI解決方案。（黃燕明攝）

 

　　阿里通義千問也登場車展，紅旗HS6 PHEV車款現場展示其完整車載應用，實現「雲端決策+車端執行」閉環，可精準拆解多意圖模糊指令，結合高德地圖、即時零售等阿里生態，完成導航、餐飲推薦、充電規劃等一站式服務。

 

　　今屆北京車展，是中國車廠實力的集中展現，也是汽車產業智能化轉型的生動體現。

 

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

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