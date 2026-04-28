神州經脈 | 政治局會議促深挖內需潛力，文旅部持續整治強制購物

A股三大指數集體調整，滬綜指今日（28日）收低0.19%報4078.64點，深成指跌1.1%，創業板指跌1.43%。滬深兩市全日成交2.54萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少531億元或者2%。盤面上，能源股午後爆發，煤炭整體升3.2%，石油股逆市漲1.6%。下跌方面，旅遊股挫超3%，航空股集體下調。

中共中央政治局召開會議，要求深入挖掘內需潛力，深入實施服務業擴能提質行動。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8360，較上個交易日4時30分收盤價跌121點子，創4月9日以來逾兩周新低，全日在6.8270至6.8370之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8589，較上個交易日跌10點子，較市場預測偏弱約310點。

今日新聞精選

1. 中共中央政治局今日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。會議認為，今年以來，中國經濟起步有力，主要指標好於預期，彰顯強大韌性和活力。要精準有效實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，持續擴大內需、優化供給。要深入挖掘內需潛力，深入實施服務業擴能提質行動。加強水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網等規劃建設。深入整治「內捲式」競爭。全面實施「人工智能+」行動。

2. 國新辦今日舉行國務院政策例行吹風會，介紹《關於推進服務業擴能提質的意見》有關情況。文化和旅遊部副部長高政在會上表示，將針對現在消費者反映比較集中的不合理低價遊、強制購物、網絡非法招徠、擺渡車捆綁銷售這些突出問題，持續開展專項整治行動，並嚴格實行大型演出「實名購票、實名入場」。此外，在擴大優質文旅產品供給方面，高政表示，將引導演藝、動漫、娛樂等業態提質升級。

3. 中共中央政策研究室主辦刊物《學習與研究》最新一期刊發國務院國資委黨委署名文章《打好「五大攻堅戰」 全面履行「十五五」時期國資央企戰略使命》。文章表示，「十五五」時期，要進一步鞏固新能源、航空航天等產業優勢，接續發力新能源汽車、人工智能、新材料等重點領域，超前培育量子信息、核聚變、低空經濟等前沿賽道，推動新興產業發展更加「積厚成勢」。加快打造一批引領未來競爭的新興支柱產業，更好支撐構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。

4. 據《彭博》報道，中國國有煉油商已開始申請政府許可，希望在5月份恢復成品油出口，理由是國內庫存充足。知情人士透露，自上周以來，包括中國石化和中國石油在內的多家主要油企，已尋求獲得出口汽油和柴油的批准。伊朗戰爭爆發，霍爾木茲海峽關閉引發主要石油及成品油進口國恐慌，中國決定限制成品油出口，要求優先保障國內供應，此後數周全國各地的庫存激增。報道補充，相關請求提出後，政府尚未宣布對出口許可作出任何調整。

5. 據《華爾街日報》援引知情人士報道，Meta(US.META)正準備撤銷對人工智能(AI)初創公司Manus的收購。國家發改委27日宣布否決美國科技巨頭Meta對中國公司Manus的收購案，令其成為中國施行外商投資安全審查制度以來首個監管主動公開的案件。據悉北京已給兩家公司設定了數周的初步期限，要求其撤銷交易並將Manus的中國資產完全恢復至原狀，並補充稱這將包括刪除此前從Meta轉移的任何數據或技術。如果交易無法完全撤銷，將考慮對Manus和Meta處以罰款。

6. 據商務部官網今日消息，商務部部長王文濤昨日（27日）會見德國汽車工業協會主席穆勒。雙方就中德汽車產業合作、維護全球汽車產供鏈穩定、歐盟對華經貿限制措施等問題進行交流。王文濤強調，今年初，中歐雙方以價格承諾方式實現電動汽車案「軟著陸」，希望歐方兌現一視同仁的承諾，加快安排中國車企談判，盡快讓價格承諾落到實處。中歐雙方應通過對話磋商管控摩擦分歧，共同維護全球汽車產供鏈穩定暢通。

7. 教育部今日發布《普通高等學校本科專業目錄（2026年）》，共新增38種普通高校本科新專業，本次獲批申辦高校可納入2026年高考招生。2026年本科專業目錄在「交叉學科」門類中首批列入未來機器人、交叉工程等11種目錄內已有專業和具身智能、腦機科學與技術等4種首次列入目錄的新專業。目前，本科專業目錄共涵蓋13個門類、92個專業類、883種專業。

8. Labubu雪櫃尚未開賣，二手炒價已經飆漲逾15倍至9萬多元。據《第一財經》報道，泡泡瑪特首款家電產品「THE MONSTERS生活家系列冷藏箱」4月30日（周四）晚10點正式發售，兩個款式全球各限量發售999台‌，售價均為5999元‌。部分電商平台昨日開啟產品預約，其中京東平台上兩款Labubu冷藏箱的預約總數達3.7萬，即大部分預約者都搶購不到貨品。在二手平台上，不少「賣家」也開始「預售」Labubu冷藏箱，炒價達6999元、7888元、8588元、8600元、8999元、10000元不等，最高甚至達到92300元。

撰文：經濟通中國組

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