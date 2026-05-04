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AI｜「AI替代人類工作」？員工遭降薪、解約，杭州法院判企業違法

04/05/2026

　　隨著人工智能（AI）技術迅猛發展，「AI替崗」這一名詞，已經從想象變為現實。

 

　　綜合內媒報道，近期一宗人類員工被AI取代下崗的新聞鬧得沸沸揚揚，35歲的周先生在一家金融科技企業擔任AI大模型質檢主管，卻遭遇AI「背叛」--公司聲稱其崗位已被AI取代，要將他從主管調到普通運營崗位，月薪由原先2.5萬元(人民幣．下同)降為1.5萬元；協商不成後，公司直接通知他解除勞動合同。周先生於是提起仲裁，雙方對簿公堂。

 

法院：以AI替代為由解僱員工屬違法

 

　　這宗「AI替崗」案件最終的結果是，從勞動仲裁到法院一審、二審，均支持周先生的訴求，認定公司構成違法解除勞動合同，公司需要向周先生支付人民幣26萬餘元的賠償金。承辦法官、杭州中院民五庭法官施國強表示，「本案的爭議焦點，是AI影響是否構成公司解除勞動合同的理由」。該公司解約非因裁撤業務、經營不善、減少虧損等消極因素，而是以AI的成本優勢為由，不屬於勞動合同無法履行的「客觀情況重大變化」。

 

　　此外，「在解除合同前雙方是否公平地協商和溝通」，也是公司是否構成違法解聘的關鍵。施國強說，該公司為周先生提供的新崗位待遇大幅下降，並非合理的協商方案。因此，法院認定公司構成違法解除，支持仲裁結果，判決其按2N標準支付周先生賠償金。

 

　　案件的判決發出明確信號：技術變革不能成為侵犯勞動者權益的「擋箭牌」，以崗位被替代為由隨意解除勞動合同，這種行為不僅是對技術價值的誤讀，更可能觸碰法律的紅線。

 

技術發展與穩定勞動力市場須取平衡

 

　　近日，杭州中院發布的白皮書顯示，2025年杭州全市新收勞動人事爭議案件12359件，同比上升61.68%，涉人工智能、大數據等領域的爭議逐步增多，這與杭州AI產業集聚壯大的現實密不可分。

 

　　至於其他城市如上海、北京、廣東、江蘇等地，因「AI替崗」引發的勞動糾紛也數量漸增。2017年，上海首宗智能取代人工勞動爭議案件亦曾引發熱議。數據分析師桂某從事了13年的崗位，被百貨公司的一套智能系統取代。公司認為崗位智能化後，人工崗位失去了存在的意義，便解聘了桂某。2024年，在北京某科技公司工作15年的劉某也失業了。他原本負責人工地圖數據採集業務，而公司轉向由AI主導的自動化數據採集，劉某所在的導航產品部門及對應崗位全被撤銷。

 

AI｜「AI替代人類工作」？員工遭降薪、解約，杭州法院判企業違法

中國企業正競相引進AI、機器人等高新技術，踐行國家科技強國戰略。(AP圖片)

 

　　《彭博》分析，當前中國企業正競相引進AI技術，踐行國家主導的新技術戰略。與此同時，政府顧問之前表示，中國必須在發展人工智能與防止大規模裁員之間取得平衡。政府是否需要盡快調整相關制度，讓企業不能在「AI來了，你該走了」之間直接畫等號？

 

專家：智能化前企業應先評估相關用工影響

 

　　周先生最終透過法院申述獲得賠償，惟《新浪》援引專家指出，事後賠償只是勞動關係破裂後的一種補救，事前預防顯然更重要。

 

　　此前，北京市人社局在公布典型案例時提示：用人單位應當優先考慮通過協商變更勞動合同、提供技能培訓、內部崗位調劑等途徑，妥善安置受影響勞動者。杭州中院亦提出正面指引：確實需要崗位調整時，應當優先考慮培訓員工、提升技能，不應採用大幅降薪的不合理調崗或直接讓人離開，應對因調崗增加的通勤、住宿等成本給予合理補償。

 

AI｜「AI替代人類工作」？員工遭降薪、解約，杭州法院判企業違法

「AI替崗」引發的勞動糾紛數量漸增，如何在發展人工智能與防止大規模裁員之間取得平衡成為一個問題。(AP圖片)

 

　　上海政法學院社會法研究中心主任王倩教授認為，應建立技術變革和就業保障協同機制，「比如，將技術應用的用工影響評估作為企業智能化改造的前置程序，要求企業在AI技術部署可能對就業崗位和勞動條件產生重大影響時，提交用工影響報告，並與工會協商處理方案。人社等相關部門則應對受AI替崗影響的勞動者提供再就業支持」。

 

　　AI對就業的影響不是個別企業的問題，而是全社會需要去面對的時代命題。今年1月，人社部明確表示，將出台應對人工智能影響就業的指導文件。而在專家看來，當前AI對就業還沒有產生實質性、大規模衝擊，這也意味著法律和政策仍處於可以主動調整的「窗口期」。

 

撰文：經濟通通訊社記者楊雨

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