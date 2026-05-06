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神州經脈 | 傳國家大基金擬領投DeepSeek，五一樓市回暖，股匯同漲

06/05/2026

　　A股五一小長假後首個交易日表現亮眼，滬綜指今日（6日）收漲1.17%，報4160.17點，創兩個月收盤高位；深成指揚2.33%，創業板指更漲2.75%。成交放量，滬深兩市全日交易額達3.2萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大增4859億元或17.7%，為今年1月29日以來高位。分析人士認為，人工智能板塊的景氣度較高，流動性相對比較充裕，而地緣風險相對可控，風險偏好顯著回升，多重共振下科技股帶領市場走強。

 

神州經脈 | 傳國家大基金擬領投DeepSeek，五一樓市回暖，股匯同漲

據外媒報道，國家大基金正洽談領投深度求索(DeepSeek)的首輪融資。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8149，較上個交易日4時30分收盤價升186點子，創2023年2月10日以來逾三年新高，全日在6.8135至6.8252之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8562，較上個交易日升66點子，止三連跌，創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預測偏弱約400點。

 

今日新聞精選

 

1. 中共中央政治局委員、外交部長王毅今日在北京同伊朗外長阿拉格齊舉行會談。這是美伊開戰以來阿拉格齊首次訪華。阿拉格齊通報了伊美談判最新情況及伊方下步考慮，表示伊方將堅決維護國家主權和民族尊嚴，同時通過和平談判方式，不斷積累共識，尋求全面、永久的解決方案。當前可盡快解決好霍爾木茲海峽開放問題。王毅指出，當前地區局勢正處於戰和轉換的關鍵節點，堅持談判尤為重要。關於海峽問題，中方希望當事方盡快回應國際社會的強烈呼聲。

 

2. 據英國《金融時報》報道，中國最大國有半導體投資機構「國家集成電路產業投資基金」（又稱國家大基金）正洽談領投深度求索（DeepSeek）的首輪融資，此輪融資估值可達到約450億美元，遠超此前報道的100億美元估值。兩位知情人士透露，DeepSeek創辦人梁文峰也可能參與本輪融資。公司文件顯示，梁文峰透過個人持股和關聯集團合計持有公司89.5%的股份。另外，此前有報道稱騰訊和阿里巴巴均洽談投資DeepSeek，惟新加坡《聯合早報》引述騰訊否認相關消息。

 

3. 英國政府近日以向俄羅斯提供無人機部件等軍事物資為由，宣布對香港M9 LOGISTICS及其旗下公司「上海石冉國際貨運代理」實施制裁。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上表示，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁，已向英方提出嚴正交涉。在烏克蘭危機問題上，中方一直致力於勸和促談，嚴格管控軍民兩用物項出口。中俄兩國的正常交往合作不應受到干擾和影響。中方將採取必要措施，堅決維護自身的正當合法權益。

 

4. 據外電消息，澳洲政府在反傾銷委員會進行調查後，對來自中國的熱軋鋼卷開徵高達82%的關稅。報道稱，該機構在接到國內鋼鐵製造商BlueScope Steel的投訴後展開了調查；根據委員會最終報告，關稅稅率從38.1%到高達82.4%不等。受此關稅影響的中國企業包括寶山鋼鐵股份有限公司，上海梅山鋼鐵股份有限公司和寶鋼湛江鋼鐵有限公司。

 

5. 據《電子技術應用》（ChinaAET）報道，英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳上周四（4月30日）接受美國「特別競爭研究項目」(SCSP)訪問時表示，英偉達在中國AI加速器市場的份額已降至0%（英偉達直接面向中國客戶的銷售）。今年早些時候，伯恩斯坦（Bernstein）曾預測英偉達在中國AI GPU市場的份額可能從2024年的66%下降到未來幾年的8%左右，但黃仁勳的說法顯示這一下降趨勢比預期更劇烈。黃仁勳直言，「讓美國芯片公司和其他美國企業留在中國市場，是非常有意義的」。

 

6. 交通運輸部周公布，今年「五一」假期全社會跨區域人員流動總量達15.17億人次，日均約3.03億人次，同比增長3.49%。該交通出行人數創下歷史同期新高。其中，鐵路客運總量10637.7萬人次，日均為2127.54萬人次，同比增長4.6%；民航客運總量1054萬人次，日均為210.8萬人次，同比下降5.74%。另國家移民管理局稍早公布，「五一」假期共有1127.9萬人次出入境，日均較去年同期增長3.5%。

 

7. 中原地產研究院統計數據顯示，五一假期期間，一線城市二手房成交同比上漲了40%，二線城市成交量同比上漲接近20%。合碩機構首席分析師郭毅指，北京二手房5月1日至4日成交套數同比大增72%。深圳中原地產披露，五一假期深圳一二手住宅累計成交396套，其中新房網簽275套，同比增45.5%；二手房成交121套，同比增80.6%。廣州市住建局指，五一假期廣州一手樓盤日均認購量634套，同比增50.1%；二手住宅日均認購量較4月增5.2%、同比增63.4%。

 

8. 據《上海證券報》報道，「五一」小長假後，公募基金產品迎來新發小高峰。Choice數據顯示，5月共有129隻新基金進入發售期（不同份額分開計算）。僅五一節後的首個交易日（5月6日）就有42隻基金啟動發售，且涉及多家大型基金公司，包括易方達基金、廣發基金、中歐基金、博時基金、華安基金、永贏基金等，部分基金公司的新發產品數量達到4隻。從5月公募機構發行產品的類別來看，權益類基金達到91隻，佔所有基金的比例超過七成。

 

撰文：經濟通中國組

 

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