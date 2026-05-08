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打擊貪腐 | 國防部兩任前部長魏鳳和、李尚福判死緩，解放軍報：咎由自取、自作自受

08/05/2026

打擊貪腐 | 國防部兩任前部長魏鳳和、李尚福判死緩，解放軍報：咎由自取、自作自受

 

 

　　軍事法院昨日對前後兩任國防部長魏鳳和、李尚福一審宣判，認定魏鳳和犯受賄罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產，緩刑期滿減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；李尚福受賄罪、行賄罪罪成，數罪並罰，刑罰與魏鳳和相同。

 

　　《解放軍報》今日在頭版發表題為《堅持有腐必反、有貪必肅》的評論員文章，指上述判決充分體現了黨中央全面從嚴治黨、全面從嚴治軍的堅定決心，表明了黨中央、中央軍委堅定不移懲治腐敗的決心意志。

 

　　文章強調，「軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地」，魏鳳和、李尚福信仰坍塌、忠誠失節，背棄初心使命、喪失黨性原則，「其行為辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重污染部隊政治生態，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大。他們受到法律制裁，完全是作繭自縛、咎由自取、自作自受」。

 

要以魏鳳和等人被查處作反面教材，築牢拒腐防變思想防線

 

　　文章並強調，「任何黨的組織和個人都沒有超越黨紀國法的特權」，此次案件依法審理再次表明，「只要搞腐敗就決不姑息」，涉及多少查多少，牽扯多深挖多深，沒有免罪「丹書鐵券」，沒有「鐵帽子王」。任何人都不要心存僥幸。

 

　　文章要求，軍隊黨員幹部特別是高級幹部要以魏鳳和、李尚福等被查處的腐敗分子為反面教材，鍛造對黨忠誠的政治靈魂，築牢拒腐防變的思想防線，懂法紀、明規矩、知敬畏，永葆清正廉潔的政治本色。全軍要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想；貫徹軍委主席負責制，始終忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心。

撰文：經濟通中國組 

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