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習特會｜特朗普抵華前夕，京城維安氣氛濃厚

13/05/2026

　　美國總統特朗普時隔9年再度訪華，預計今晚抵達北京，預定於周四（14日）上午10時許舉行「習特會」。為迎接特朗普訪華，北京街頭已加強安保措施。除了雙邊會談內容，最受關注的，還包括特朗普此行究竟將下榻何處。

 

傳下塌美大使館附近四季酒店，警戒深嚴

 

　　北京東三環附近，美國駐中大使館附近的四季酒店最可能成為特朗普下榻的地點。雖然仍未官宣，但預訂平台上，這家酒店13日至15日房型全面「消失」，16日起才恢復正常訂房。北京四季內皇家套房設有專屬辦公室與大型宴會空間，規格足以接待元首級人物。過去曾因接待阿根廷足球巨星美斯而受到關注，住宿價格一晚約10萬人民幣。

 

習特會｜特朗普抵華前夕，京城維安氣氛濃厚

北京東三環附近的四季酒店最可能成為川普下榻的地點。(黃燕明攝)

習特會｜特朗普抵華前夕，京城維安氣氛濃厚

酒店附近的自行車被清空，不能停放。(黃燕明攝)

 

　　記者今日現場所見，四季酒店入口處有多名公安、武警把守，出入需檢查身份，酒店出入口設置了移動柵欄，並已經搭建起安檢棚。所有工作人員均已進行身份登記，多輛公安車輛在酒店周邊待命。四季酒店附近的馬路上擺滿了金色的欄柵，酒店門外的斑馬線路口也被封，從對面過來，需繞一段路才能回到行人路。附近的路上也都擺上欄柵，馬路上全部自行車和電動車被清空，輔警、便衣、每逢重大活動時出現的街頭的志願者--戴紅袖箍的老爺子老太太們紛紛出動。

 

習特會｜特朗普抵華前夕，京城維安氣氛濃厚

四季酒店附近的馬路上擺滿了金色的欄柵，警戒氣氛濃。(黃燕明攝)

習特會｜特朗普抵華前夕，京城維安氣氛濃厚

路口擺上了移動欄柵，行人過馬路需繞行。(黃燕明攝))

 

　　北京瑞吉酒店過去多次曾接待美國總統訪中，原本被視為特朗普團隊最可能選擇的「御用飯店」。瑞吉曾接待過克林頓、小布殊、奧巴馬，以及特朗普2017年訪中期間的維安團隊與隨行官員，長年被視為美國高層訪華的重要據點。這次選擇北京四季，或因距離美國駐中大使館僅約5分鐘車程，在維安、通訊與後勤支援上更具優勢。

 

習特會｜特朗普抵華前夕，京城維安氣氛濃厚

輔警、保安、戴紅袖箍的老爺子老太太們志願者紛紛出動。(黃燕明攝)

 

北京天壇公園安保進一步升級

 

　　根據美國白宮公布的行程，特朗普訪華期間將參觀北京天壇。北京市天壇公園管理處5月12日發布通告稱，公園在5月13日至14日暫停開放。已購票的遊客可從原途徑辦理退票手續。園內祈年殿、回音壁以及圜丘景點因古建維護，12日暫停開放一天。

 

　　這個明清兩代皇帝用於祭祀的天壇周二仍有很多中外遊客，有遊客隔著關閉的大門，透過門縫觀看祈年殿的面貌。天壇是世界文化遺產，也是世界上保存最完整的古代祭祀建築群。天壇與長城、故宮及頤和園等，都是歷任美國總統訪華必去的名勝古跡。天壇上一次被列入美國總統遊覽的景點名單，還是在1975年美國總統福特訪華期間。

 

　　今天記者所見，天壇及其周邊的安保進一步升級，在天壇東門，多輛警車和十多名警衛在東門門口待命。記者走近在天壇東門，有看起來是商販的人告訴記者，「天壇今明兩天不開，因為特朗普要來。」據記者觀察，距離天壇公園東門的幾條大街、十字路口，除了出現大量警察、武警等安保人員，最近的停車場都關停，而且清空不能停車。天壇公園附近的公交車站和過街天橋也都有數名武警、民兵站崗，來回巡視，安保力度空前。

 

習特會｜特朗普抵華前夕，京城維安氣氛濃厚

特朗普訪華期間將參觀天壇，天壇今明兩日停開，有外籍遊客不知情來到天壇門口。(黃燕明攝)

 

可俯瞰天安門，正陽門箭樓明天閉館

 

　　為特朗普舉行歡迎儀式當天、即明日（14日），位於天安門廣場南端的正陽門箭樓因「配合重要活動」，將全天閉館。預約這天參觀的觀眾，系統將統一辦理退票，且不作為爽約記錄。登正陽門箭樓與城樓可俯瞰天安門廣場全景，是拍照打卡的最佳角度之一，曾是北京南大門的守衛重地。

 

　　北京多家景區近期也因活動保障等原因發布了臨時閉園或開放調整的公告。北京首都博物館也公告，因重要活動保障任務，博物館於5月12日至5月17日臨時閉館六天。還有網友拍攝到，北京四惠橋上最近多了一串裝飾燈，推測或是為歡迎特朗普。

 

　　據白宮首席副新聞秘書凱利公布的特朗普訪華行程，特朗普將在星期三晚抵達北京，星期四早上出席歡迎儀式，之後中美元首將舉行雙邊會談。同日下午，特朗普將與習近平一起參觀天壇公園，晚上出席國宴。中美領導人星期五將舉行雙邊茶敘和工作午餐，之後特朗普將返回華盛頓。

 

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

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