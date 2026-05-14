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神州經脈 | 習特會確認中美關係新定位，傳美批准10中企買H200芯片

14/05/2026

　　中美元首今日（14日）正式在北京面對面會晤，A股市場現高位回吐壓力，滬指全天收跌1.52%報4177.92點，失守4200點關口；深成指跌2.14%，創業板指挫2.16%。滬深兩市成交錄得3.36萬億元，為連續七個交易日突破3萬億水平，較上個交易日增加1221億元或3.8%。軍工、電網設備、有色金屬全天走疲；銀行漲幅靠前，雞肉豬肉及白酒等消費板塊逆勢活躍。

 

神州經脈 | 習特會確認中美關係新定位，傳美批准10中企買H200芯片

國家主席習近平今日同美國總統特朗普舉行會談。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.7862，較上個交易日4時30分收盤價升43點子，四連升，續創2023年2月9日以來逾三年新高，全日在6.7840至6.7903之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8401，較上個交易日升30點子，創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預測偏弱逾510點，當前偏離水平也是3月初以來最大，顯示監管允許匯率有序升值，但對超出容忍範圍的單邊預期亦加碼過濾。

 

今日新聞精選

 

1. 國家主席習近平今日上午同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談，用時超過2小時15分鐘。習近平表示，中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展，「我同特朗普總統贊同將構建『中美建設性戰略穩定關係』作為中美關係新定位，將為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引」。他並強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題，「處理好了，兩國關係就能保持總體穩定；處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突」。特朗普則向習近平表示，願一同加強溝通合作，妥善解決分歧，開啟有史以來最好的美中關係，開創兩國更加美好的未來。

 

2. 國家主席習近平今日上午同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。會談期間，習近平會見隨同特朗普訪華的美國企業家。特朗普表示，「我此訪帶來了美國工商界傑出代表，他們都尊重和重視中國，我鼓勵他們拓展對華合作」。美國企業家表示，高度重視中國市場，希望深耕中國業務，加強對華合作。習近平則稱，美國企業正在深度參與中國改革開放，雙方都從中獲益。中國開放的大門只會愈開愈大，中方歡迎美國對華加強互利合作。

 

3. 據《路透》報道，美國商務部已批准包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動和京東在內的約10家中國企業採購英偉達H200芯片，包括聯想和富士康在內的少數分銷商也已獲得批准。消息人士稱，儘管已獲得美國批准，但交易仍陷入停滯，因為中國企業根據北京方面的指導意見撤回。中國方面的轉變部分源於美方態度的變化，儘管具體發生了甚麼變化尚不清楚。英偉達首席執行官黃仁勳今次隨同特朗普訪華，讓人寄希望其此行能最終打破H200芯片在中國銷售受阻的僵局。

 

4. 藍箭航天朱雀二號改進型遙五運載火箭（ZQ-2E Y5）今日在東風商業航天創新試驗區發射升空，運載火箭全程飛行正常，二子級進入預定軌道，飛行試驗任務取得圓滿成功。《科創板日報》報道，本次任務的軌道高度為900公里，搭載面向大型星座組網的2.8噸定制化試驗載荷。這標誌著，ZQ-2E型號已突破大重量載荷發射能力，具備承接一箭多星發射任務的工程條件，為後續執行大型星座組網工程提供了可靠的運載能力支撐。

 

5. 中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上答問時表示，作為2026年亞太經合組織（APEC）東道主，中方將於5月18日至19日（下周一至周二）在上海舉辦APEC第二次高官會。本次會議將對今年APEC合作進行年中盤點，匯聚早期收獲，為下半年各場活動和領導人會議成果做好鋪墊。此外，本次高官會前，APEC各委員會、工作組也會於5月11日至17日舉行近40場會議，涉及貿易投資、經濟技術合作、婦女、電信、糧食安全等領域。

 

6. 商務部新聞發言人何咏前今日在例行發布會表示，地緣政治衝突、發酵等因素，仍可能對中國外貿產生一定影響。但總的來看，中國外貿長期向好的基本面沒有改變，基本盤依然穩固。堅信在各方共同努力下，中國外貿能夠在年內保持穩中有進，提質增效的發展勢頭。何咏前又指，中國是全球AI基礎設施的關鍵供應者，是全球集成電路的大買家和大賣家，這既是全球產業周期與市場需求共振的結果，更是中國外貿結構持續優化，產業創新能力穩步提升的生動體現。

 

7. 據內地《財經》雜誌報道，截至5月13日，阿里雲日均Token收入較4月初已經增長超過五倍，月收入目前已經達到數億元級別。報道稱，2026年之後，阿里雲將Token（詞元）收入作為核心經營指標。今年4月初，阿里雲設定了一個短期Token收入增長目標，要求在5月15日前，日均Token收入較4月初要增長5倍。這意味著阿里雲要在兩個月內完成目標。目前該目標已經達成。據了解，阿里雲考核Token收入的同時，會更關注全棧AI的總收入。

 

8. 據《界面新聞》報道，周大福珠寶系統價格將於5月15日凌晨自動更新，部分一口價金飾價格上漲，漲幅約在5%到20%。這是周大福珠寶今年首輪調價，該品牌曾計劃在3月下旬加價，但因彼時金價回調而暫緩。報道引述周大福珠寶表示，「此次價格調整僅涉及極小部分產品，大部分產品價格維持不變」。周大福珠寶方面解釋稱，其首飾定價綜合多項因素釐定，包括原材料成本、設計與生產、營運開支、稅費及品牌價值，同時亦會考慮市場環境及消費者期望。

 

撰文：經濟通中國組

 

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