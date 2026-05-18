神州經脈 | 工業消費投資均遜預期，普京明訪華，樓價跌幅近一年最差

中國4月經濟數據差過預期，影響投資氣氛。滬綜指繼續走弱，已連跌三日，周一（18日）收低0.09%報4131.53點，深成指也跌0.2%，創業板指軟0.36%。成交萎縮，滬深兩市全日交易額約2.89萬億元（人民幣．下同），跌破3萬億元水平，較上一個交易日縮量4345億元或13%。

內地4月工業增加值增4.1%，低於預期的5.9%，且是2023年7月以來最低。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周一收報6.7979，較上個交易日4時30分收盤價升73點子，全日在6.7963至6.8195之間波動。周一人民幣兌一美元中間價報6.8435，較上個交易日跌20點子，兩連跌，創5月11日以來一周新低，較市場預測偏弱約350點。

今日新聞精選

1. 俄羅斯總統普京將自周二（19日）起訪問中國兩天。中國外交部發言人郭嘉昆周一在例行記者會上被問及普京此訪的有關安排和期待時指出，這將是普京總統第25次到訪中國。訪問期間，兩國元首將就雙邊關係各領域合作以及共同關心的國際地區問題交換意見。「關於此訪具體情況，我們會及時發布消息，請大家保持關注」。郭嘉昆又指，近年來，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係健康穩定深入發展，為維護全球戰略穩定和國際公平正義作出重要貢獻。

2. 國家統計局公布，4月工業增加值增4.1%，增速低於預期的5.9%，且是2023年7月以來最低。4月社會消費品零售總額37247億元，同比增0.2%，增速低於預期的1.6%，且是2022年12月以來新低。首4月固定資產投資141293億元，同比跌1.6%，大遜預期的增2%，為年內首次轉負。分析人士指，4月數據惡化突顯了經濟存在下行風險，這應被視為一個警示訊號，即可能仍需加碼刺激政策以穩定國內經濟。

3. 4月社會消費品零售總額增0.2%遜預期，國家統計局新聞發言人、統計司司長付凌暉解讀數據指，當前擴大消費仍然面臨一些制約因素，居民消費能力和意願還需要進一步增強，市場供給還不能完全適應居民消費升級需要。下階段，要實施好提振消費專項行動，強化穩就業促增收，持續擴大優質商品和服務供給，改善消費環境，更好釋放消費潛力，推動經濟持續健康發展和民生改善。

4. 國家統計局公布2026年4月份商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據數據測算，4月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌3.5%，跌幅為11個月最大；環比下降0.1%，跌幅為一年最小。4月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有14個（上月14個），下跌49個（上月54個），持平的七個（上月兩個）。

5. 據英國《金融時報》報道稱，歐盟正在制定計劃，要求歐盟企業從至少三家不同的供應商處採購關鍵零部件，以期減少對中國的依賴。報道援引知情歐盟官員的話稱，新規將影響化工和工業機械等幾個關鍵行業的企業。根據新法規，企業從單一供應商處採購的零部件比例將被限制在30%至40%左右，其餘部分必須從至少三家不同供應商處採購，且不得來自同一國家。

6. 內地周一發布《關於加力優化離境退稅措施擴大入境消費的通知》，國新辦周一下午舉行新聞發布會介紹有關情況。商務部副部長盛秋平在會上表示，隨著中國對外開放的大門愈開愈大，愈來愈多的外國朋友走進中國，入境消費迎來廣闊發展空間。加力發展離境退稅，將撬動入境消費萬億級新增量，為提振消費注入新動力。盛秋平指，加力發展離境退稅將帶動國內零售業、旅遊業等服務行業高質量發展，促進居民就業增收，為提振消費提供助力和支撐。

7. 北京市朝陽區周一正式發布《朝陽區推動IP潮玩產業高質量發展三年行動計劃（2026-2028年）》及10條配套政策。據悉，該區將全力打造「龍頭企業集聚地、爆款潮玩孵化地、沉浸式體驗目的地、品牌出海傳播地」。到2028年，朝陽區IP潮玩產業營收將突破500億元，年均增速將不低於20%，孵化爆款潮玩IP將不少於10個。同時，北京擬建設全球IP首發中心。

8. 在周一舉行的「開局起步『十五五』」上海專場新聞發布會上，上海市市長龔正表示，「十五五」期間，上海將著力強化國際科技創新中心策源功能，深化戰略科技力量建設，推動基礎研究和關鍵核心技術攻關，到2030年全社會研發經費支出相當於GDP的比例提高到5%以上；「十四五」時期該比例已提高4.5%左右。上海市經濟信息化委主任湯文侃提出，力爭在「十五五」時期，三大先導產業（集成電路、生物醫藥、人工智能）都要邁上萬億元人民幣台階，製造業產值實現年均10%的增速。

撰文：經濟通中國組

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