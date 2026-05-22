神州經脈 | 滬指連挫兩周，監管重拳整治跨境券商交易，嚴厲處罰老虎富途長橋

滬深股市上日大跌後今日反彈，滬綜指全日升0.87%重返四千一關，收報4112.9點，按周則跌0.54%，連挫兩周；今日深成指漲2.3%，創業板指揚2.84%；滬深兩市全日成交2.9萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量5783億元或約17%。盤面上看，培育鑽石及PCB概念全日強勢，兩者板塊漲幅均超6%。全球AI算力、芯片需求暴增，為相關產業鏈帶來支撐。

中證監等八部門聯合發布實施方案，對非法跨境證券期貨基金經營活動進行綜合整治。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.7947，較上個交易日4時30分收盤價升13點子，兩連升，創5月14日以來一周新高，全日在6.7922至6.8017之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8373，較上個交易日跌24點子。

今日新聞精選

1. 中國外交部發言人宣布，中國作為聯合國安理會本月輪值主席國，將於5月26日（下周二）舉辦安理會高級別會議，主題為「維護聯合國憲章宗旨和原則，加強以聯合國為核心的國際體系」。中共中央政治局委員、外交部長王毅將赴紐約主持會議。在紐約期間，王毅外長還將出席將於5月28日舉行的「全球治理之友小組」會議，並同聯合國秘書長及有關國家外長等舉行會見。此外，王毅外長將於5月28日至30日（下周四至六）訪問加拿大。外交部發言人郭嘉昆指，此訪將是中國外長時隔10年再次應邀訪加，對鞏固中加關係轉圜向好勢頭具有重要意義。

2. 中證監今日宣布，Tiger Brokers(NZ)Limited（以下簡稱老虎）、富途證券國際（香港）有限公司、長橋證券（香港）有限公司的非法跨境展業行為，違反了中國證券基金期貨法律法規，破壞了市場秩序，必須堅決予以打擊。依據相關規定，中證監擬決定沒收老虎、富途、長橋境內外相關主體全部違法所得，並依法嚴厲處罰。據悉，老虎、富途、長橋境內外相關主體未經中證監核准，未取得經營證券經紀業務許可、經營證券融資融券業務許可，在境內開展證券交易營銷推廣、處理交易指令等相關證券業務服務並獲取相關收益。

3. 中證監等八部門聯合發布實施方案，對非法跨境證券期貨基金經營活動進行綜合整治，總體要求是經過兩年集中整治，全面取締境外證券期貨基金經營機構（以下簡稱境外機構）非法跨境經營活動。方案提出，清理非法存量業務的措施為設置兩年集中整治期，集中整治期內，禁止境外機構為存量投資者在境內非法提供買入交易、轉入資金等服務，只允許單向賣出交易並轉出資金。方案還將禁止境外機構在境內開展證券期貨基金業務相關營銷招攬活動、提供相關開戶、處理交易指令、資金劃轉等交易服務。

4. 國家發改委今日上午召開例行新聞發布會。有外媒問到，最近網上有消息指，中國政府計劃要求高科技企業不得接受來自美國資本的投資。國家發改委政策研究室副主任李超對此回應稱，對外開放是中國的基本國策，「我們支持中國企業融入全球創新網絡，開展互利共贏的國際交流合作，從未要求中國科技企業不得接受外商投資」。李超同時強調，外商投資也必須遵守中國的法律和法規，不得損害中國國家安全和利益。他重申，中國開放的大門只會愈開愈大。

5. 據《彭博》引述知情人士透露，中國監管機構正在加強審查資本市場圍繞人工智能（AI）及芯片算力板塊出現的過度炒作現象。滬深交易所近期已就上述問題對多家上市公司實施窗口指導，要求相關公司就主營業務與AI算力的實質關聯性、盈利可持續性，以及是否存在信息披露不充分等問題作出說明。知情人士還稱，監管部門同時亦向部分重倉AI賽道的基金經理發出問詢，要求其說明產品大幅偏離基準的原因等。

6. 瑞銀表示，A股市場正被定位為中國居民財富主要的儲存方式，長期取代房地產的新選擇，這將有助於推動中國經濟再平衡以及「共同富裕」目標的實現。瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊在報告中寫道，A股市場具有更高戰略意義。股息增長和股票回購有助於市場重新平衡，從以融資為主，轉向更重視投資。長期資金的流入以及國家隊在極端情況下出手穩定A股，緩解了市場波動；短期內來自宏觀經濟與外部環境的波動，反而為長線投資者提供更具吸引力的進場時點。

7. 據《彭博》引述知情人士消息，DeepSeek高層管理人員已向正在進行的100億美元融資的潛在投資者表示，公司將優先考慮開創性的人工智能（AI）研究，而不是短期的商業化。知情人士說，公司創始人梁文鋒至少在一次投資者會議上承諾，將繼續開發開源AI模型，同時追求實現通用人工智能（AGI）的更大目標，並明確表示主要目標是推動技術升級，而非商業變現。如果最終敲定，DeepSeek的融資額有望創下中國科技初創企業首次融資額的最高紀錄。

8. 京東旗下微信公眾號「京東黑板報」今日宣布，京東近日正式推出全新複合商業空間--JD SPACE京東天地。從2026年9月開始，JD SPACE將陸續在宿遷、北京、深圳、上海等地落成，選址毗鄰城市京東職場。據介紹，JD SPACE將聚合京東101HOME、京東全球購、京東醫美等自營店，並落成全球首家京東美妝集合店、京東戶外運動集合店、京東酒世界超級體驗店、京東高端音頻相機遊戲集合店和京東樂器旗艦店。同時，JD SPACE面向全品類品牌開放，引入品牌概念店、旗艦店等特色首店。

撰文：經濟通中國組

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