神州經脈 | 工業企業利潤創兩年半高，傳字節買百萬顆高通AI芯片

A股市場今日（27日）震盪調整，滬綜指收跌1.25%，失守四千一關，深成指跌0.88%，創業板指升0.07%。滬深兩市全日成交3.24萬億元（人民幣．下同），連續三個交易日突破3萬億元，較上個交易日縮量52億元或0.2%。

內地4月規模以上工業企業利潤同比增長24.7%，創2023年11月以來近兩年半新高。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.7817，較上個交易日4時30分收盤價升53點子，創2023年2月9日以來逾三年新高，全日在6.7790至6.7849之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8291，較上個交易日跌3點子，止兩連升，較市場預測偏弱約410點。

今日新聞精選

1. 國家統計局公布，1-4月，全國規模以上工業企業實現利潤總額24358.4億元，同比增長18.2%。4月單月，規模以上工業企業利潤同比增長24.7%，增幅較3月擴大8.9個百分點，並創2023年11月以來近兩年半新高。統計局解讀數據指，工業生產較快增長，工業品價格回升，帶動工業企業利潤增長加快，但外部形勢複雜多變，國內供強需弱矛盾仍較突出，部分企業生產經營困難。

2. 國務院新聞辦公室今日舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會，介紹「推進全面依法治國」有關情況。司法部副部長武增透露，今年中國將加快推進人工智能健康發展綜合性立法、低空經濟立法等。最高人民法院審判委員會副部級專職委員、二級大法官劉貴祥表示，針對數字經濟新業態，將研究制定涉人工智能案件和數據產權司法保護的規範性文件，同時將深入研究虛擬貨幣、跨境金融等新型案件裁判規則，盡快制定涉內幕交易、操縱市場的民事賠償司法解釋。

3. 中國外交部網站今日發文稱，中共中央政治局委員、外交部長王毅當地時間26日在紐約主持聯合國安理會高級別會議期間，會見了巴拿馬外長馬丁內斯．阿查。王毅表示，中國企業在巴拿馬深耕多年，為巴拿馬促進經濟、改善民生作出重要貢獻，希望巴方切實維護中方企業的正當權益。馬丁內斯．阿查表示，巴方願同中方面向未來，在相互尊重基礎上通過建設性對話化解分歧。

4. 市場監管總局今日公告行政處罰決定書，稱已於5月21日對立訊精密工業股份有限公司收購聞泰科技股份有限公司部分業務違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，對立訊精密處以90萬元罰款。行政處罰決定書指，立訊精密2025年2月17日提交說明材料，主動告知其未有事前主動申報收購嘉興永瑞電子科技有限公司等聞泰科技旗下三家公司股權的交易。市監總局核查評估後，認為交易不具有排除、限制競爭的效果，加上立訊精密在該局掌握該違法行為前主動報告，具從輕處罰情形，因此作出上述行政處罰。

5. 據英國《金融時報》報道，字節跳動正向其人工智能（AI）實驗室Seed的員工提供特殊股票，以阻止競爭對手挖走人才。知情人士透露，該公司本月向Seed員工提供了以每股13美元的價格認購所謂「豆包股」的選擇權。這是字節跳動首次發行與特定業務部門掛勾的股份。不過，內媒《每日經濟新聞》引述知情人士稱，豆包股沒有「認購」一說，但相關員工可選擇年終獎以豆包股形式發放。

6. 字節跳動有望成為高通(US.QCOM)首批ASIC（專用集成電路）芯片主要客戶之一。《彭博》引述消息人士指，高通與字節跳動圍繞AI ASIC達成了一份合作協議，字節跳動將向高通採購數百萬顆定制芯片，用於支持其AI智能體業務。消息人士並指，這筆交易將幫助字節跳動把已完成的內部芯片設計，轉變為可以量產的半導體。《路透》認為，這對於正努力從智慧型手機處理器跨足AI基礎設施領域的高通而言，無疑是一次關鍵性勝利。

7. 據《中證金牛座》引述業內消息指，中國證券業協會近期在業內啟動了2025年證券公司發布證券研究報告業務經營情況統計調研。梳理調研問卷發現，今年最醒目的變化，是首次將券商研究所服務國家戰略及行業未來發展情況的納入調研統計，包括證券研究服務「五篇大文章」的產出實績，證券研究發揮「市場智庫」的公共成色，以及證券研究「講好中國股市敘事」的量化痕跡。

8. 中指研究院發布的最新數據顯示，4月，房地產行業債券融資總額為614.8億元，同比增長28.8%，環比增長18.5%。其中，房地產行業信用債融資374.8億元，同比增長2.6%，環比減少9.1%，佔比61%。中指院企業研究總監劉水認為，整體來看，房企融資支持政策繼續寬鬆，債券融資規模在低基數下同比保持正增長，信用債仍為絕對主力。

撰文：經濟通中國組

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