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神州經脈 | 滬指連挫三周，財政部在港首發綠債，國內航線燃油費將降

29/05/2026

　　滬綜指今日（29日）收低0.73%報4068.57點，創六周新低，本周則跌1.08%，連挫三周；今日深成指亦軟1.81%，創業板指挫2.11%。滬深兩市全日成交3.3萬億元，較上個交易日放量3510億元或12%。半導體股重挫，板塊全日跌5.7%。分析人士稱，目前在高位的半導體板塊缺乏足夠業績支撐，短期預計要回調。隨著滬指和創業板指的表現進一步分化，資金分歧明顯加劇，市場熱點板塊輪動或將有所加速，市場將繼續震盪。

 

神州經脈 | 滬指連挫三周，財政部在港首發綠債，國內航線燃油費將降

滬綜指今日收低0.73%報4068.57點，創六周新低，本周則跌1.08%，連挫三周。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.7685，較上個交易日4時30分收盤價升115點子，三連升，創2023年2月3日以來逾三年新高，全日在6.7668至6.7750之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8176，較上個交易日升64點子，兩連升，創2023年2月14日以來逾三年新高，較市場預測偏弱約490點。

 

今日新聞精選

 

1. 歐盟委員會今日舉行會議，預計將推出措施「以保護歐洲工業免受來自中國競爭的衝擊」。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應稱，中歐經貿關係的本質是互利共贏，中方從不刻意追求對歐洲的順差，保護主義只會損害歐洲消費者的利益，削弱歐洲產業的競爭力。中方希望歐方全面客觀地看待中歐經貿關係，恪守自由貿易。中方也在密切關注有關動向，將採取必要措施維護自身的正當權益。

 

2. 中國財政部公告，財政部今日代表中央政府在香港成功發行了60億元綠色主權債券。其中，3年期30億元，發行利率為1.42%；5年期30億元，發行利率為1.56%。總認購金額624億元，是發行金額的10.4倍。其中，3年期認購倍數達9.8倍，5年期認購倍數達11.0倍。《路透》表示，兩個期限綠色主權債券的發行利率，均高於香港二級市場同期限國債利率水平。這是財政部首次在港發行離岸人民幣綠色主權債券。

 

3. 自4月以來多次上漲後，國內燃油附加費將迎來下調。九元航空今日通知，自6月5日零時起，下調國內航線旅客運輸燃油附加費徵收標準：800公里及以下航線，每位旅客收80元；800公里以上航線，每位旅客收150元，較此前分別下調10元及20元。去哪兒亦接到多家航空公司通知，自2026年6月5日（出票日期）起，成人旅客搭乘800公里以上航線每位收取150元燃油附加費，800公里及以下航線每位收取80元。

 

4. 財政部公布數據顯示，1-4月，全國國有及國有控股企業營業總收入262700.9億元，同比下降0.5%，降幅較1-3月擴大0.1個百分點；利潤總額13741.7億元，同比增長1.9%，由1-3月的下降5.1%轉正。1-4月，國有企業應交稅費21179.4億元，同比增長3.9%。4月末，國有企業資產負債率65.5%，同比上升0.4個百分點。

 

5. 中國氣象局今日舉行6月新聞發布會。國家氣候中心副主任高榮在會上指出，5月赤道中東太平洋海溫進入厄爾尼諾狀態，夏秋季將發展成為一次中等及以上強度的厄爾尼諾事件，於秋冬季達到峰值，發生強厄爾尼諾事件的概率正在增大，預計明年春季衰減。歷史統計表明，厄爾尼諾發展背景下，易出現中國長江以南地區夏秋季降水較常年偏多、全國大部氣溫偏高的情況。

 

6. 市場監管總局今日表示，總局近日在全國範圍內部署開展打擊劣質低價專項行動，圍繞與經營主體生產活動息息相關、直接影響人民群眾消費體驗、「內捲式」競爭突出的行業，緊盯劣質低價問題，綜合運用價格執法、質量監管、標準引領等手段，深入整治「內捲式」競爭。此次專項行動堅決打擊惡意低價、無序競爭行為，依法開展成本調查和價格檢查，查處網絡不正當競爭行為，強化直播電商監測監管，堅決整治質量低劣、製假售假等亂象。

 

7. 文化和旅遊部辦公廳等七部門發布《關於弘揚工業文化　保護工業遺產　 發展工業旅遊的通知》。其中提到，大力發展「工廠遊」，鼓勵航空航天、船舶、汽車、機器人等裝備製造，紡織服裝、工藝美術、食品加工等消費品工業，電商物流等領域企業，在確保安全生產和保密要求前提下，創新推出生產流程觀摩、模擬操作、手作體驗、產品定製等項目，打造主題鮮明的觀光工廠。

 

8. 中央網信辦今日發布關於開展「清朗．優化營商網絡環境整治惡意炒作涉企信息」專項行動的通知，即日起在全國範圍內啟動為期兩個月的專項行動，聚焦「惡意炒作涉企信息」、「詆毀抹黑企業」、「牟取非法利益」、「炒作企業家個人隱私」四類突出問題。相關問題包括：在企業上市融資、財務報表公布、新品發布等重要時間節點，炒作涉企負面信息；利用AI生成涉企虛假不實信息，惡意抹黑詆毀企業、企業家。

 

撰文：經濟通中國組

 

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