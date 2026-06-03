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神州經脈 | RD服務業PMI創三個月高，傳DeepSeek首輪融資籌500億

03/06/2026

　　滬綜指連升兩日，今日（3日）收升0.22%報4083.97點，深成指也升0.73%，創業板漲1.65%；成交放量，滬深兩市全日交易額3.13萬億元(人民幣．下同），較上個交易日增加3373億元或12%。光通訊板塊保持強勢，全日漲超3%，「易中天」等多股創新高。高速通訊、光芯片等領域測試設備商聯訊儀器(滬:688808)收升7.7%，報2004元，穩坐A股股王寶座。這家上市僅40天的科創板企業，累計漲幅已超25倍，成為A股史上第4隻突破2000元的個股。

 

神州經脈 | RD服務業PMI創三個月高，傳DeepSeek首輪融資籌500億

據外媒報道，DeepSeek將在首輪融資中籌集約500億元人民幣。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.7720，較上個交易日4時30分收盤價跌98點子，止五連升，創5月28日以來近一周新低，全日在6.7646至6.7742之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8184，較上個交易日升3點子，較市場預測偏弱約510點。

 

今日新聞精選

 

1. RatingDog／標普全球今日聯合公布，5月經季節性調整的中國服務業採購經理人指數（PMI）從4月的52.6升至54.4，進一步超越50分界值，並高於市場預期的52.3，顯示服務業活動創下三個月來最急劇擴張。5月綜合PMI升至54.0，亦是三個月高點；上月為53.1。據反映，客戶需求增長、業務創新與拓展、獲得新客、市況改善和新項目開發，都是新訂單的增長來源。目前，新訂單已連續41個月保持增長，持續長度在本項調查歷史中位居次高。

 

2. 外交部宣布緬甸外長丁貌瑞將於6月4日至6日對中國進行正式訪問，對於中方如何評價當前中緬關係，外交部新聞發言人毛寧表示，丁貌瑞外長此訪是他就任外長之後首次訪華，將實現兩國外長短時間內互訪，充分體現了雙方對深化中緬命運共同體建設的政治意願和積極態度。中方期待屆時同緬方探討深化四大全球倡議框架內合作，推動中緬命運共同體建設取得更多務實成果。

 

3. 據《路透》引述知情人士報道，DeepSeek將在首輪融資中籌集約500億元，投資者包括騰訊控股和寧德時代。知情人士稱，此次融資或使DeepSeek估值達3500億至4000億元，又透露創始人梁文峰已投入200億元自有資金，騰訊和寧德時代則分別考慮投入100億和50億元，將成為本輪融資中最大的外部投資者。此外，中國國家人工智能基金、網易和京東也在最後談判參與融資。此輪融資的計劃投資方總數將少於10家，預計將在未來幾周內完成。總部位於香港的IDG資本（IDG Capital）和Monolith Capital亦在潛在投資者之列。

 

4. 據《財經》雜誌報道，騰訊人士表示，目前無法確定微信AI智能體何時推出，其上線時間很大程度上取決於監管方對智能體的審批進度，微信14億的用戶體量，合規流程可能比其他產品更加嚴格。關於微信智能體，騰訊相關負責人表示暫無回應。此前有外媒報道稱，微信將推出一款AI智能體，計劃最快將於本月啟動公開上線前所需的合規審批流程。微信AI智能體是目前騰訊內部「最高優先級的絕密項目」，至少從2025年上半年開始籌辦。

 

5. 千問APP今日宣布將向第三方Agent、Skill全面開放，所有企業均可在千問運營自己的品牌Agent。目前，瑞幸、肯德基、蜜雪冰城、東方航空等首批企業正在千問進行Agent服務測試，並將陸續上線。未來，企業可以在千問APP中運營自己的Agent，自定義Agent人設與服務邊界，以對話的形式為用戶提供各種形式的產品服務。同時，Agent具備記憶與主動規劃能力，可在特定場景下主動提供服務，如行程提醒、權益到期、復購推薦等。

 

6. 據《路透》報道，四位知情人士透露，印度塔塔汽車（Tata Motors）計劃從中國奇瑞汽車　引進一套汽車製造平台，以推動其高端電動車項目重回正軌，此前該項目曾遭遇延遲。其中三位知情人士表示，作為印度最大的電動汽車製造商，塔塔汽車將利用奇瑞的平台，在其高端品牌Avinya旗下、在本土生產電動汽車，計劃推出至少兩款車型，首款車型將於2027年發布。

 

7. 教育部數據顯示，2026年全國高考報名人數為1290萬人，將於6月7日開考。多個省份的教育考試機構發出通知，進考場前將對考生佩戴（攜帶）的眼鏡進行查驗。廣東省教育考試院發布2026年普通高考溫馨提醒，其中提及：考生進入考場安檢時，佩戴（攜帶）的眼鏡須在視頻監控下自行摘下，放在枱面上，由監考員實施專項檢查。上海市教育考試院通過公眾號發布考生注意事項稱，考生佩戴框架眼鏡的，入場前應配合監考員接受查驗。

 

8. 據《南方日報》報道，在今日舉行的第15屆中國（廣州）國際金融交易．博覽會上，人保財險廣東省分公司、國壽財險廣東省分公司聯合發布全國首個省級僑房保險專屬產品--「僑居安心．僑居保」。在保障範圍上，產品將室內私有財產、用電安全隱患、管道破裂損失以及第三者人身、財產責任等全部納入保障範疇，全面適配僑房僑胞探親暫住、合規出租、有限開放使用等各類場景。在投保成本上，產品突出普惠屬性，日均保費低至1元人民幣，最高保障額度可達150萬元。

 

撰文：經濟通中國組

 

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