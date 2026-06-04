神州經脈 | 微信與手機商合作推出A2A助手，成品油價年內第二降

滬綜指今日（4日）收跌0.64%報4057.78點，止步兩連升，深成指也跌0.27%，創業板指軟0.83%。成交萎縮，滬深兩市交易額錄得2.76萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量3726億元或12%。從板塊來看，有色金屬大幅領跌，今日挫2.9%，美元持續走強壓制黃金和銅等金屬價格，半導體股則逆市上揚。分析人士指出，科技賽道一路走強、不斷新高，但絕大多數傳統板塊原地踏步，甚至還在陰跌。現在全市場最確定的主線就是AI和國產替代驅動的科技行情。

從今天24時起，國內汽、柴油每噸分別下調525元和505元，為年內第二次下調。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.7768，較上個交易日4時30分收盤價跌48點子，兩連跌，創5月28日以來一周新低，全日在6.7713至6.7795之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8203，較上個交易日跌19點子，創5月28日以來一周新低，較市場預測偏弱約430點。

今日新聞精選

1. 據《央視新聞》報道，中共中央政治局委員、外交部長王毅今日在北京會見下任聯合國秘書長候選人、智利前總統巴切萊特。巴切萊特介紹了對國際形勢和聯合國作用的看法，王毅表示，巴切萊特女士的闡述體現了其對聯合國工作的深入思考和推進人類進步事業的責任感與熱情。王毅強調，中國始終是聯合國事業的堅定支持者和積極建設者。中方將以負責任和建設性態度參與下任秘書長選舉，推動聯合國重振權威和活力，更加適應新形勢，更好應對新挑戰。

2. 工信部辦公廳發布關於組織開展6G創新發展部省協同試點專項行動的通知。目標到2029年，通過實施6G創新發展部省協同試點專項行動，進一步激發地方和企業創新活力，形成一批自主創新的6G技術方案，培育一批前景可觀的新型業務應用場景，湧現一批豐富多樣的新型終端產品，為6G商用落地提供有力支撐。重點任務包括強化6G前沿技術布局，加強通信與人工智能、衛星互聯網、無線感知等融合技術方案和系統架構研究，支撐6G標準研製和產業研發。

3. 據國家發展改革委消息，本輪成品油調價周期內，國際油價先跌後漲。從今天24時起，國內汽、柴油每噸分別下調525元和505元。本輪調價為年內第九次調價窗口，也是今年以來的第二次下調。全國平均來看，92號汽油、95號汽油和0號柴油每升分別下調0.41元、0.44元和0.43元。據計算，用92號汽油加滿50升油箱將少花20.5元。以月跑10000公里、百公里油耗在38升的重型卡車為例，未來半個月內，單輛車的燃油成本將減少763元左右。

4. 商務部圍繞「出口中國」品牌，在北京、杭州等城市陸續推出不同主題的進口促進活動。商務部新聞發言人何咏前表示，2026年，商務部將舉辦超過100場「出口中國」活動，向中國企業和消費者宣傳和推介各國優質產品，為各國企業擴大對華出口搭建平台和橋樑。6月7日和11日，將分別在白俄羅斯和德國舉辦「出口中國」境外專場活動。她指出，白俄羅斯專場活動是「出口中國」首場境外活動，德國專場活動是「出口中國」在歐盟的首場活動。

5. 據《科創板日報》報道，微信正在與華為、榮耀、小米、OPPO、vivo等手機廠商合作推出A2A（Agent-to-Agent）助手能力，可通過手機語音助理發起微信的音視頻通話，或向好友發送消息。目前榮耀部分機型已經支持該功能。《北京日報》向騰訊客服查詢，對方回應確認，微信正在與華為、小米、榮耀、OPPO等手機廠商合作推出A2A助手能力，目前已有多家廠商完成接入；合作旨在將微信高頻溝通功能融入手機系統助手，為用戶提供更便捷的使用體驗。

6. 為深入貫徹落實國家關於推動人工智能高質量發展的戰略部署，推動產業加快高質量Token服務能力建設，中國信息通信研究院人工智能研究所、人工智能大模型與軟硬件評測工業和信息化部重點實驗室、中國人工智能產業發展聯盟（AIIA）模型服務（MaaS）工作組將於6月16日在北京聯合召開「高質量Token服務研討會」。論壇將成立「高質量Token服務特別研究組」，並啟動「高質量Token服務能力攀登計劃」，為Token服務產業規範化發展提供堅實底座。

7. 據內地汽車新媒體報道，賽豆科技全新汽車品牌將於下周二（9日）正式發布。賽豆科技是賽力斯集團於5月29日通過子公司更名成立的全新汽車品牌。此前《晚點Auto》表示，賽力斯將與字節跳動旗下雲服務平台火山引擎展開深度合作，火山引擎在此次合作中的介入深度將超過此前與上汽榮威的「聯合定義、聯合開發」模式。新品牌將建立一套專門的銷售渠道，產品面向國內和海外兩個市場同步銷售，目前賽力斯已組建了市場及渠道方面的團隊。

8. 小紅書發布《小紅書金融類專業號專項治理公告》稱，即日起對金融領域認證專業號開展專項治理行動。平台認證專業號的暱稱命名須與認證主體實際業務範圍嚴格匹配，不得以虛假、誤導性信息獲取認證標識。與此同時，平台在執行環節加強治理：金融類認證僅向持有合規牌照的機構發放，對公驗證校驗機制全面加固；並對違法行為攔截、記錄並向公安機關報案。根據公告內容，此次治理同時指向認證資質合規、內容邊界和帳號行為三類問題。

撰文：經濟通中國組

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