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跨境炒股｜內媒起底「跨境投資」生意：88元可參與認購SpaceX IPO？號稱「零限制」幾塊錢開通帳戶

10/06/2026

　　SpaceX即將在美國納斯達克重磅上市，然而美方拒絕香港和內地投資者參與認購此次IPO，內地又正強勢打擊非法跨境炒股，一些「偏門」的生意隨之誕生。據《藍鯨新聞》報道，在二手交易平台、社交媒體等渠道以「美股開戶」等關鍵詞搜索發現，有大量提供違規跨境炒股開戶服務的商家活躍著，服務價格從幾元（人民幣．下同）到近百元不等，廣告話術極具誘導性。

 

跨境炒股｜內媒起底「跨境投資」生意：88元可參與認購SpaceX IPO？號稱「零限制」幾塊錢開通帳戶

 

商家號稱「零門檻」投資美股港股，揚言「合法合規」

 

　　在商品列表中，一款名為「SpaceX打新提前鎖倉」的服務標價88.88元，聲稱「一手渠道|專業美港開戶指導」，宣傳語包括「2026年度頂級科技IPO SpaceX(SPCX)上市在即」、「普通人也能參與太空巨頭紅利，提前開戶，鎖定打新資格，手慢無」。該商品頁面顯示已有多人想要，評論區內不斷有用戶詢問細節。

跨境炒股｜內媒起底「跨境投資」生意：88元可參與認購SpaceX IPO？號稱「零限制」幾塊錢開通帳戶

在二手交易平台「閒魚」上，一款名為「SpaceX打新提前鎖倉」的服務標價88.88元人民幣  。(閒魚截圖)

 

　　此外，還有商家以「港美股新規一對一輔導」進行宣傳，標價4.44元，聲稱「合法合規」，並配以納斯達克、標普500等指數圖標。上述商家話術高度相似，均強調「低門檻」、「無需香港銀行卡」、「僅需身份證」、「30分鐘搞定」，刻意淡化開戶後的資金出境、證券監管及外匯合規風險。部分商家甚至在被明確問及「是否合法」時，仍以「合規正規平台」、「合法合規輔導」等話術回應。

 

　　其中，有商家自稱可提供跨境炒股渠道，並詳細解釋了自己推薦的券商「澳洲券商XX證券」為何能夠繞開監管、實現操作。當追問通過該券商操作在內地是否合法時，商家提供了相關資質證明，強調該券商是持有澳洲ASIC監管牌照的澳洲本土機構。他還以自身使用為例，稱「安全不用擔心」。

 

　　除了所謂的澳洲券商外，還有商家介紹稱，可以通過某款交易APP購買美股，對方聲稱用戶資金直接「對接納斯達克、紐交所市場」等，此外還可以進行虛擬貨幣等交易。

 

跨境炒股｜內媒起底「跨境投資」生意：88元可參與認購SpaceX IPO？號稱「零限制」幾塊錢開通帳戶

在二手交易平台「閒魚」上，商家在宣傳港美股開戶。(閒魚截圖)

 

用虛擬貨幣等方式繞過外匯管制和證券監管

 

　　報道指出，此次發現的違規跨境投資模式，本質上是老問題披上了「新外衣」，用虛擬貨幣等方式繞過外匯管制和證券監管，將傳統違規跨境炒股推向更隱蔽的灰色地帶。在這博弈中，境外機構借助跨境運營的結構性套利空間持續擴張業務，地下中介利用信息差賺取高額回佣和手續費，唯獨普通投資者，始終處於風險鏈條的最末端。

 

　　早在2025年6月，深圳市委金融辦就發布提示指出，除合格境內機構投資者（QDII）、「滬港通」、「深港通」等機制外，境內投資者參與境外證券交易不受境內法律法規保護，可能面臨損失。提示中列舉的案例顯示，有投資者在境外券商開設港股、美股融資融券帳戶，使用APP進行境外股票交易時，券商未經投資者同意合併帳戶、錯誤遷移股票數據、缺少日結對帳單，導致投資者大幅虧損。

 

監管重拳整治非法證券跨境經營

 

　　今年5月22日，中國證監會等八部門聯合印發《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》，重點展開為期兩年的集中整治，全面清退境外機構在境內非法提供的證券交易等服務。本輪監管整治並非突擊行動，而是針對跨境投資領域長期存在的亂象所進行的常態化治理，覆蓋網站、APP等互聯網平台等，旨在從源頭切斷違規開戶、非法攬客與虛假營銷的灰色鏈條。

 

跨境炒股｜內媒起底「跨境投資」生意：88元可參與認購SpaceX IPO？號稱「零限制」幾塊錢開通帳戶

今年5月22日，中國證監會等八部門聯合印發《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》。(AP圖片)

 

　　中證監強調，整治工作並沒有切斷境外投資合法渠道，境內投資者仍可以通過港股通、合格境內機構投資者(QDII)及跨境理財通等投資境外市場。

 

撰文：經濟通通訊社記者丘敏華

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