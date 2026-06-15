神州經脈 | 傳字節洽購天數智芯AI芯片，惠譽確認中國評級A，股匯齊漲

美國和伊朗表示已達成初步協議，將停止戰爭，並恢復霍爾木茲海峽航運，環球股市造好。A股再度彈，滬綜指全日升1.61%收報4096.47點，逼近4100關，深成指漲3.79%，創業板指收高5.3%。滬深兩市全日成交額突破3萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減1837億元或5.7%。半導體硬件領漲大市，另外玻璃基板板塊活躍，整體漲近7%，有色金屬亦跟隨上升。

據《路透》報道，字節跳動正與天數智芯洽談採購用於推理工作的人工智能芯片。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.7572，較上個交易日4時30分收盤價升44點子，三連升，續創2023年2月3日以來逾40個月新高，全日在6.7568至6.7598之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8088，較上個交易日升21點子，續創2023年2月10日以來逾40個月新高，較市場預測偏弱約540點。

今日新聞精選

1. 美伊達成和平協議，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上對此表示歡迎，中方希望美伊如期簽署第一階段諒解備忘錄，也希望相關各方堅持和平選擇，通過對話談判解決問題。中方願同國際社會一道，為早日恢復中東海灣地區和平安寧繼續發揮積極作用。巴基斯坦總理在周一早些時候宣布，經過與美伊雙方的談判後，兩國已達成一項協議。雙方均聲明這一協議即刻生效且具有永久性，並將適用於包括黎巴嫩在內的所有問題上的軍事行動。美伊雙方隨後也證實了協議的達成。

2. 國家統計局明日將公布內地5月工業增加值、投資和消費數據。《路透》綜合約40家機構預估中值顯示，雖然能源價格上漲形成一定拖累，但在高科技和出口相關行業的帶動下，5月規模以上工業增加值同比增速料從4.1%小幅反彈至4.3%；1-5月固定資產投資同比料延續負值，降幅從1-4月的1.6%擴大至2%。同時，「以舊換新」補貼退坡拖累可選消費品走弱，且五一假期對服務消費拉動有限，疊加高基數影響，預計5月社會消費品零售總額同比增速進一步從0.2%降至0%，料創下2022年12月以來最差表現。

3. 據《路透》引述知情人士表示，中國科技公司字節跳動正與總部位於上海的天數智芯洽談採購用於推理工作的人工智能（AI）芯片，並考慮與百度達成類似交易。知情人士補充稱，如果交易達成，天數智芯將成為繼華為和寒武紀之後，字節跳動第三大國內圖形處理器（GPU）供應商。他們表示，字節跳動也在考慮使用百度的昆侖芯。據其中一人稱，騰訊已是昆侖芯的客戶。

4. 惠譽確認中國評級為「A」，展望穩定。惠譽表示，中國的評級反映了其規模龐大且結構多元的經濟，這為國內生產總值（GDP）的穩健增長前景提供了支持。中國的評級還得益於其在全球貿易中的關鍵地位以及穩健的對外金融狀況。惠譽又指，中國龐大的財政赤字反映了財政收入的結構性下降，認為這將使縮減赤字變得更加複雜。惠譽並認為，中國的財政風險「仍然高於我們財政指標所反映的水平」。

5. 中科宇航力箭一號遙十四運載火箭今日上午11時44分在東風商業航天創新試驗區點火升空，成功將「吉星高分07C04」、「文物01星」等8顆衛星精準送入預定軌道。這是該型號火箭今年的第三次發射，而該型火箭累計已將105顆衛星送入太空，入軌載荷總質量超15噸，成為內地唯一發射衛星總數過百的民商火箭型號。《財聯社》引述中科宇航方面指，力箭一號今年的發射任務基本已經排滿。

6. 針對一段時期以來監管發現和媒體曝光的山姆線下門店及線上網店多發的食品安全問題，近日，市場監管總局依法對沃爾瑪（中國）投資有限公司（即山姆總部）負責人進行了責任約談，要求其嚴格按照法律法規規定開展食品經營活動，始終樹牢食品安全意識，嚴格落實食品安全主體責任，自覺踐行企業社會責任，嚴防全鏈條食品安全風險，切實保障公眾飲食安全。山姆方面回應稱，公司已由管理層牽頭成立專項整改工作組，第一時間啟動全渠道、全鏈路專項自查整改。將全面優化食安管控和商品品控，嚴守食品安全底線、提升會員體驗。

7. 國家發改委等部門發布關於開展重點行業節能降碳改造攻堅三年行動的通知。通知提出，2026年起，以鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、甲醇、煤電等9個行業為重點，利用3年時間全面實施節能降碳改造，推動企業能效碳效水平應提盡提，行業綠色低碳發展水平明顯提升。2028年起，結合實際視情進一步拓展實施範圍，增加其他行業壓茬推進，各地區可結合工作需要先行有序開展。

8. 拿下2026年美加墨世界盃轉播權的小紅書，今日披露賽事開賽前三日平台數據。觀賽直播層面，開賽首日，小紅書世界盃直播在線觀看人數較開賽前上漲55倍，打破平台直播在線人數歷史峰值，創下全新紀錄。開賽前三日內，直播間球迷累計互動次數達到9000萬次，用戶實時觀賽互動意願高漲。據了解，觀播用戶中，男性用戶佔比超過60%。

撰文：經濟通中國組

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