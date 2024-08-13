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港股 | 午市前瞻 | 港股後市偏向正面 手機升級潮有利丘鈦重上5元

13/08/2024

　　恒生指數半日報17128，升17點或0.1%，主板成交逾375億元。恒生中國企業指數報6035，升5點或不足0.1%。恒生科技指數報3417，跌12點或0.4%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊報378.6元，升3.6元或1%，成交24.77億元；美團報102.4元，跌1.6元或1.5%，成交14.72億元；阿里報78.4元，跌0.05元或不足0.1%，成交10.53億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

 

 

港股 | 午市前瞻 |

(丘鈦科技網頁截圖)

 

 

李偉傑：憧憬美國通脹續降溫  港股偏好

 

　　港股維持上日成交偏低情況，恒指半日於17100窄幅上落。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，港股處於反覆整固階段，同時觀望重磅股騰訊(00700)及阿里(09988)公布業績，令大市成交收縮。他指，目前市場亦觀望周內公布的美國通脹數據，如升幅一如市場預期的平穩，將為減息預期提供更多支持。目前市場對後市看法偏向正面，他預計恒指初步先維持於下降通道約16300至17400上落，要突破則要靠大幅好過預期的重磅業績表現。

 

丘鈦回調4.2元以下可博


　　丘鈦(01478)昨日中午公布本年度中期業績，純利按年大增4.54倍至1.15億人民幣，收入增長四成至76.75億人民幣。多間大行績後上調丘鈦目標價，中銀國際指丘鈦上半年表現優秀，看好公司在智能手機、物聯網、汽車以至XR領域方面的海外客戶群有望擴闊，大幅上調目標價58%至5.7元，評級由「持有」升至「買入」。

 

　　丘鈦股價日內逐步攀升，半日升幅擴大至約13%，最多升近一成半。李偉傑表示，雖然丘鈦業績強勁增長主要由於低基數，但整體表現亮眼，提升市場對其後市期望。但目前股價急升，預計短期內會有獲利整固壓力，預計下方4元支持較強，投資者可於4.2元以下開始部署。

 

　　蘋果將於下月舉行發布會，李偉傑指，雖然蘋果並非丘鈦主要客戶，但料今年受AI熱潮帶動下，全球手機升級速度加快，亦將有利丘鈦業績表現，短線丘鈦有望藉勢挑戰重返5元高位，但進一步突破則有待港股大市回暖帶動。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

丘鈦科技股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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