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聯想盈利倒退大行紛降目標　股價縱已連日急跌惟宜忍忍手

25/05/2023

　　聯想集團(00992)昨日(24日)中午公布截至今年3月底止全年業績，全年少賺21%，單計上季更少賺72%，收入跌24%，其中包括個人電腦(PC)的智能設備業務集團(IDG)收入大減33%，利潤率亦下降，集團雖維持派息不變，且預計PC市場今年下半年可回穩，但績後仍遭多家大行下調目標價，股價繼昨急插逾7%後，今日(25日)曾再跌近半成，不知是否已到吸納之時呢？

 

(Shutterstock)

 

上季少賺72%收入跌24%　末期息維持30港仙

 

　　聯想截至今年3月底止年度純利約16.08億美元，按年跌21%；派末期息30港仙，全年派38港仙，與前一年度相同；收入為619.47億美元，按年跌13.5%；經營溢利26.69億美元，按年跌13.4%。單計第四財季，聯想少賺72%至1.14億美元；收入126億美元，按年跌24%；毛利率跌0.2個百分點至17%。

 

　　第四財季智能設備(個人電腦、平板、手機和其他智能設備)業務集團(IDG)收入減少33%至98億美元，經營溢利降41%至6.6億美元；全年收入跌21%至493.71億美元，經營溢利跌24%至35.98億美元，分部利潤率下降31個基點至7.3%。第四財季基礎設施方案業務集團(ISG)業務收入增長56%至22億美元，經營溢利升10.8%至749.5萬美元；全年營收則按年升36%至98億美元，經營溢利達9808.4萬美元。第四財季方案服務業務集團(SSG)收入增長18%至16.5億美元，經營溢利增長3%至3.24億美元；全年收入則按年升22%至67億美元，經營溢利增長16%至14億美元，經營溢利率20.9%。

 

　　聯想稱，全球宏觀不確定性及外部挑戰未來一段時間可能持續。由於大部分收入以非美元貨幣計值，美元走強加劇了人民幣匯率短期的波動影響。集團將優化支出結構，減輕外部壓力，以繼續實現淨利潤率翻倍的中期目標。另預期個人電腦市場可能會早於市場預期於2023年回穩。

 

聯想：PC市場料今年下半年回穩　明年增長加快

 

　　聯想董事長兼首席執行官楊元慶指，集團已完成重組，現未有進一步重組行動，因重組而於第四財季衍生一次性重組及其他費用計提涉2.49億美元，估計由本財年開始，每年可節省近8.5億美元開支。集團首席財務官黃偉明指，上年度裁員比例少於5%，並經已完成，公司需滿足旗下高增長板塊發展需要，有新聘請其他人才。


　　智能設備業務集團(IDG)主席Luca Rossi預計，PC市場料於2023年下半年回穩，2024年增長加快；智能手機市場現逐步恢復增長。據集團產品激活數字及市場數據顯示，現時PC需求較疫前高，因此預期趨勢持續，加上公司的領導地位，料今年下半年，以及2024年PC市場錄得溫和增長。至於近期內地大型雲企掀「減價戰」，基礎設施方案業務集團(ISG)主席Kirk Skaugen表示，雖然業務會受影響，但基於其融合服務、供應鏈頂層優勢，雲企亦將續尋求相關服務，加上其內地雲計算風險敞口亦較少，屬於原則性利潤。

 

瑞銀：PC業務利潤率將持續受壓　目標價降至5.6元   

 

　　瑞銀發表報告指，聯想上季純利按年跌72%至1.14億美元，較市場及該行預期各低逾四成，而總收入按年跌24%至126億美元，較市場及該行預期各高出1%及4%。管理層表示智能設備業務(IDG)的渠道去庫存取得進展，總庫存價值按季跌15%，相信設備市場庫存的調整正接近尾聲，並預料個人電腦交付量回到增長，並於2024年加速，而方案服務業務(SSG)銷售將維持良好增長。

 

　　瑞銀相信集團於未來一至兩個季度個人電腦業務利潤率會持續受壓，主要是在需求疲弱下，集團透過減價或渠道回扣等促銷個人電腦產品；同時相信其服務器業務於2024財年增長有限，主要是它更適合企業和一般用戶的服務器，而不是AI服務器。將公司在2024及2025財年的每股盈測下調各14%及18%，同時將目標價由6元降至5.6元，維持「沽售」評級。

 

里昂：PC業務仍處去庫存階段　摩通：利潤率遜預期

 

　　里昂指，聯想2023財年第四財季收入高於預期，惟其利潤面臨壓力，個人電腦業務仍處於去庫存階段。集團預計公司於截至今年6月底止的季度旗下庫存將恢復正常，個人電腦出貨量將在2023年下半年恢復增長。伺服器業務增長面臨宏觀經濟逆風，需要更多時間才能看到新平台的貢獻。由於集團利潤率下降，調低其盈利預測，並將目標價由11.6元降至10.6元，維持「買入」評級。


　　摩通指，聯想上季利潤率面臨壓力，表現遜於預期；由於雲服務供應商(CSP)收入疲軟和Eagle Stream伺服器升級延遲，6月季度的基礎設施方案(ISG)勢頭放緩。將其2024及25財年的盈利預測分別下調12%和9%，以反映電腦產品去庫存時間長於預期和持續IT預算削減的因素，又預料其2024財年收入將下降5%，淨利潤約為16億美元。不過，該股已從近期高峰回調18%，估值似乎不高，並為未來6個月電腦業務復甦提供了良好的風險回報，將目標價由10元降至9元，維持「增持」評級。


　　摩根士丹利指，聯想認為6月是庫存消化的最後一個季度，需求應會在下半年恢復按年增長，並在明年加速，與該行觀點一致。預計集團於第三季不會出現按年增長，第四季才會錄得按年增長。集團的伺服器和儲存業務前景似乎比預期理想，風險回報非常具吸引力，維持「增持」評級，目標價由10.4元降至10.3元。另滙證將聯想目標價由10.8元降至9.9元，維持「買入」評級；瑞信將目標價由6.5元升至7.1元，維持「中性」評級。

 

郭家耀：業績距見底仍遠    料跌至6元才有較大支持

 

　　安里資產管理董事總經理郭家耀表示，之前疫情期間需要在家工作，個人電腦需求當時已釋放不少，故復常後未見換機潮，加上環球經濟差，企業相關投資亦會減少，最近亦有調查報告指今年首季內地個人電腦出貨量下跌，料聯想業績距離見底仍有一段時間，而集團其他新業務佔比仍很低，未能為業績帶來很大貢獻。股價方面，於去年底及今年初曾跌至近6元，這個水平有較大支持。

 

　　聯想半日跌2.21%收報7.08元，最多跌4.7%至6.9元，連跌3日，累積跌幅達11.06%，成交2.61億元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

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