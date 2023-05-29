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【虛幣世界】債務上限達原則性協議，比特幣重上28000美元

29/05/2023

　　消息指，美國總統拜登與眾議院共和黨籍議長麥卡錫就提高聯邦政府債務上限達成原則性協議，加密貨幣市場造好，比特幣重上28000美元關口。另外，投資者關注上周公布個人消費支出(PCE)報告，該報告顯示美國4月物價漲幅超過預期，剔除波動較大的食品和能源價格的核心PCE上漲0.4%，預期為上漲0.3%。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報28262.52元(美元．下同)，升0.704%(24小時比較．下同)；以太幣現報1918.79元，升0.53%；艾達幣報0.3853元，升0.65%；瑞波幣報0.4831元，升0.23%。


經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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