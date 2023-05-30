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《午市前瞻》人幣貶值不利港股氣氛 賭收消息利短炒賭股但難大升

30/05/2023

　　恒生指數半日收報18369，跌181點或0.98%，主板成交491.83億元。恒生中國企業指數報6189，跌61點或0.99%。恒生科技指數報3621，跌25點或0.7%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報310元，跌3.2元或1.02%，成交37.05億元;美團收報113元，跌2.8元或2.42%，成交26.39億元;阿里巴巴-SW收報77.55元，跌0.25元或0.32%，成交15.03億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(銀娛網頁截圖)

 

聶振邦：人民幣貶值壓力未減

 

　　恒指期結日窄幅波動，終失守18500，但整體跌幅度未見大幅擴大。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，預期今日走勢與昨日相似，昨日都是先升後跌，以目前市況而言，預計今日下午亦有機會擴大跌幅。他指，人民幣有貶值壓力，美元持續高踞於7算關口之上，人民幣貶值壓力減輕，中港股市才有望靠穩，恒指短線有機會下試18000。

 

銀娛、金沙現價潛在升幅約7至8%


　　濠賭股反覆回吐，短線稍為靠穩。聶振邦指港股投資氣氛低迷，即使本周公布5月澳門賭收按年大幅增長，亦只能提供短線利好刺激，難令賭股長期上升。目前銀娛(00027)於53元有明顯阻力，現價計算潛在升幅少於10%，若只以短線操作為目標可以考慮，但中長線宜待回落至48元入手會有更強防守性。另外，聶振邦指金沙(01928)阻力水平位於27元，現價25元入手同樣潛在升幅少於10%，若要買入宜於24至24.5元部署。

 

華電國際強勢可追入


　　近期市況偏軟，可選擇股份不多，聶振邦推薦留意電力股。他指，近期內地憧憬煤炭價格仍有下調空間，有利產電成本降低。華電國際(01071)預期周息率高於6厘，市帳率亦低於0.6，現價不妨追入，上望4.6元至4.8元。

 

銀娛4月自59.8元反覆回落，近日在250天線以上喘定。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

金沙今年以來走勢呈大型雙頂，上周已失守頸線。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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