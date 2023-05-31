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【月結－中特估．值】中特估趁低吸納？專家詳談ATM部署策略！

31/05/2023

　　「中特估」成為今個月的焦點板塊之一，上個月炒得瘋狂，今個月則大幅回吐，目前是否吸納的好時機？阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)及美團(03690)先後公布業績，表現各有亮點，「ATM」之中哪隻前景較好？投資者又如何部署？

 

(聯想網上截圖)


葉尚志：中特估概念值得趁低吸納


　　「中特估」概念4月起熱炒，一批國企股份被劃分為具「中國特色估值體系」元素，4月中起熱炒，但5月以來後勁不繼，集體大幅回調。第一上海證券首席策略師葉尚志指，中特估回調很大程度與人民幣走弱有關，但具中特估概念股份一向都為優質股份，值得趁低吸納。


　　在葉尚志角度而言，「中特估」需具有三大要素；其一是市盈率低，普遍以10倍或以下為佳；其二是股息率最少達5厘或以上；其三為整體行業前景增長確定性較高。以這些前提之下，內銀股市盈率一向都為低單位數，股息率最高亦達10厘或以上，但在最後一點增長方面，內銀股發展成熟，增長空間將繼續減慢，較在芸芸中特估概念股當中並非葉尚志的首選。

 

聯想集團股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)


電訊股比內銀股更具增長空間


　　相對之下，他認為中資電訊股更值得吸納。他提到，電訊股比起內銀股的增長成分較佳，包括雲服務及6G發展，故即使同樣低市盈率及高息率，電訊股前景更為看俏。葉尚志指，中移動(00941)由70元調整後現價不妨入手，但市況未見底，身為大藍籌的中移動有可能未見底，建議盡量於60元入手會更好。


　　除中特估外，葉尚志認為AI概念仍有值得留意之處，其中聯想(00992)近年積極轉型，由硬件業務延伸至軟件業務，尤其與英偉達合作，自主研發最新一代車載域控制器平台，反映轉型見成效；雖然股價目前大幅回調，市盈率亦不足10倍，但認為可待進一步回調至7元以下水平再作吸納。


　　此外，葉尚志亦推薦百度(09888)，因百度深耕搜尋軟件多年，大數據資料庫比起其他科技股優勝，有發展AI的先天優勢，認為AI熱潮持續將有助支撐股價，建議於120元以下分批收集。

 

騰訊股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)


溫鋼城：騰訊AI業績值得留意


　　多隻重磅科技股在5月公布業績。騰訊公布，截至2023年3月31日止首季純利258.38億元人民幣，按年升10.36%，遜預期。期內收入1499.86億元人民幣，升10.71%；經營盈利404.29億元人民幣，升8.6%。


　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城表示，騰訊首季在國際市場遊戲收入按年增長25%至132億元人民幣，本土市場遊戲收入增長6%至351億元人民幣，未來相信陸續有新遊戲版號獲批，對集團的遊戲業務表現感到滿意。他續指，疫後復常加快騰訊在廣告業務的收入，而雲業務亦有一定增長，相對阿里巴巴、美團等科技股，騰訊前景較樂觀。他又指出，騰訊未來會加大在AI業務的投入，相對百度、商湯(00020)等有更多未知數，預料成為股價的催化劑。


　　部署方面，溫鋼城指大市在5月較弱勢，騰訊股價都受影響，連續三個交易日下試250天線，惟在280至300元有一定值博率，投資者可趁低吸納，目標350元，失守268元止蝕。

 

阿里巴巴股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 


阿里料73至100元上落


　　另一隻重磅科技股阿里巴巴公布，截至3月31日止年度純利725.09億元人民幣，按年升17%。全年度收入8686.87億元人民幣，升2%；經營利潤1003億元人民幣，按年增長44%，經調整EBITA升13%，因本地生活服務、國際商業和數字媒體及娛樂分部經調整EBITA虧損收窄，以及中國商業分部經調整EBITA增加所帶動。


　　集團第四季度純利235億元人民幣，去年同期虧損162億元人民幣，因所持上市公司股權投資的市場價格上升而產生淨收益。同期收入2082億元人民幣，按年增長2%。


　　阿里巴巴在業績中公布，架構重組6大業務後，3間集團安排分拆上市，時間由未來6至18個月不等。集團擬向股東分配股息方式，完全分拆雲智能集團，並分拆旗下盒馬及菜鳥上市。


　　溫鋼城表示，阿里巴巴分拆業務的實際影響要在下半年才反映出來，加上市況氣氛平淡，消息沒有為市場帶來很大刺激，導致股價走勢停滯不前。他估計，阿里巴巴6月會在73元至100元之間上落，投資者目前可吸納，失守69元止蝕。

 

美團股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 


美團可開拓東南亞外賣市場


　　至於美團方面，截至2023年3月31日止首季純利33.58億元人民幣，而上年同期淨虧損57.02億元人民幣，遠勝預期。期內收入586.17億元人民幣，按年升26.69%；經調整EBITDA為62.62億元人民幣，而上年同期經調整EBITDA虧損達18.41億元人民幣。


　　集團宣布，旗下全新外賣品牌KeeTa正式於香港推出，KeeTa App於上周一(22日)早上8時餐廳營業後，正式啟動送餐服務。人口密集的旺角及大角咀會成為KeeTa的首階段試點，其後會再逐步將服務拓展至新區域，預計至年底覆蓋整個香港。


　　溫鋼城表示，香港的外賣市場並非龐大，美團今次在香港推出外賣平台料為「試水溫」，對推動集團整體營收的作用不大，投資者可留意集團未來會否擴大外賣業務版圖至東南亞市場。他續指，美團下半季尚有一定盈利增長，外賣業務亦有發展機會，投資者可候至100元附近吸納，目標128元，失守90元止蝕。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組記者戚朗軒、余穎恒

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/05/2023 18:00
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