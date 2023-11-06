美債息回落利好科技股，阿里獲大行唱好可看高一線？

美國10月非農就業職位增長低於預期，加息預期進一步降溫，有利大市氣氛。美元走勢回落，美國10年期債息下滑至4.57厘水平，利好科技股，納指上周五(3日)上漲1.4%，港股重磅科技股今日(6日)亦普遍上升，其中阿里巴巴(09988)旗下菜鳥據報已開始進行IPO非交易路演，並獲投資者積極回應，加上下周將公布季績，近日獲瑞銀唱好，將目標價升至124元，收市成功上破50天線收報84.85元，或可看高一線。其他科技股亦會於下周起陸續公布業績，績前是否值得吸納呢？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

美國10月非農就業職位增長遜預期 10年期債息跌至近4.5厘

美國勞動力市場和服務業降溫，服務業增速降至5個月來最低，就業增長放緩，10月份非農就業人數增加15萬，低於預期，失業率升至3.9%，薪酬增長亦放緩，增強了市場對聯儲局加息周期結束的預期。利率互換合約顯示，市場押注明年1月再次加息的可能性只有16%，並預期6月降息。美國10年期債息下滑至4.57厘水平。美元則跌至6周低位，美匯指數下跌1%至105.07。美股上周五上漲，其中納指漲184.09點或1.4%，報13478.28點。

事實上，美國聯儲局上周公布議息結果，連續第二次未有加息，已令美國債息回落，於非農數據公布前進一步下跌，2年期債息從4.98厘跌至4.89厘，10年期債息從4.64厘跌至4.55厘，數據公布後，2年期債息更曾跌至4.84厘，10年期債息曾跌穿4.5厘。

據報菜鳥已開始進行IPO非交易路演 獲投資者積極回應

內地傳媒報道，菜鳥智慧物流網絡已經開始與亞洲投資者進行非交易路演，為香港上市作準備。據知情人士指，今次IPO規模較大，獲得投資者積極回應，不少投資者表示期待與管理層會面。菜鳥是全球最大的跨境電商物流公司，招股書顯示，截至今年3月底止財年，總收入778億人民幣，經調整EBITDA超過28億人民幣，近3年複合年增長率達到21%。菜鳥今年9月向港交所(00388)提交上市申請，成為阿里業務重組後，首個正式進入IPO進程的業務集團。知情人士早前指，菜鳥香港IPO尋求集資逾10億美元(78億元)。





此外，「雙11」購物節啟動，阿里旗下淘寶、天貓、餓了麼等首輪銷售出色，截至10月底止，已有155個品牌成交突破1億人民幣。

瑞銀：阿里具多個催化劑且估值不高 目標價升至124元



另外，瑞銀近日發表報告指，阿里將於下周四(16日)公布2024財年第二季業績，預期公司收入增長8%至2230億人民幣，客戶管理收入(CMR)增長放緩至5%。毛利擴張方面，預期阿里經調整EBITA按年增長16%至420億人民幣。在宏觀環境疲弱下，相信投資者已消化公司商品交易總額(GMV)增長疲軟。



瑞銀又指，對於阿里季績，應關注在消費者支出行為的變化、復甦步伐和競爭更加激烈的市場中的策略；成本進一步優化的空間；重點業務板塊重組及分拆進度；近期廣告產品升級後的客戶管理收入趨勢。此外，除了內地消費復甦的潛在好處外，阿里的吸引力還包括客戶管理收入的上升；集團重組後毛利提升；有利的風險回報，包括分拆阿里雲及菜鳥IPO等資本行動，或其持有約30%股權的螞蟻金服相關新聞，均有望成為催化劑。阿里估值不高，將其H股目標價由118元升至124元，美股目標價由120美元升至127美元，評級「買入」。

花旗：美團季績料穩健 光大證券：受累股東減持惟前景仍亮麗



花旗則預期美團11月底公布的第三季業績再次反映穩健表現，估計純利及EBITDA好過市場預期，主要受惠夏季出行及到店業務增長，食品配送收入符合預期，新業務虧損有望收窄。預期美團第三季收入762.3億人民幣，按年升21.7%，非國際財務報告準則淨利潤53.1億人民幣。另美團與Agoda的合作，反映公司對海外酒店業務的發展機會將會更加積極。展望第四季，國慶黃金周及「雙11」促銷支持穩定需求，估計管理層對第四季數據樂觀，投資者焦點將為宏觀經濟及消費表現，維持目標價214元及評級「買入」。

光大證券國際產品開發及零售研究部指，美團股價年內跌逾三成，相信是受其CEO兼創始人王興透過旗下基金會及個別長期投資者減持股份影響，這可能反映管理層對公司業務前景信心不足。另外，去年騰訊實物分派美團作為中期股息，南非大股東Naspers旗下Prosus擁有超過兩億股美團，亦令市場憂慮Prosus沽售美團持股。不過從基本面來看，其前景仍然亮麗，第二季業績扭虧為盈，淨利潤更增長近3倍，外賣業務表現突出，亦受惠於內地生活服務領域明顯復甦。宏觀經濟復甦雖放緩，但其整體業務仍受惠於市民外出消費需求釋放，料到店及酒旅業務利潤可看高一線，另市場對公司與抖音在外賣業務上的競爭憂慮亦明顯減輕。

溫傑：恒指再大升要靠科技股業績 阿里暫可上望86元





凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，恒指於18000點會有初步阻力，對短期能否突破甚至再大升有保留，值得一提，恒指50天線正處17760點，而自8月3日跌破50天線後，3個月來未升破過，現時可否純因債息回落或一項經濟數據回穩就可突破企穩難料。如果要突破萬八，甚至升至19000點，可能要靠科技股業績，若騰訊、阿里及小米業績對辦，特別騰訊及阿里理論上會因此大升，它們都是權重股，可帶動恒指甚至京東(09618)、美團等科技股進一步上升，惟今周料恒指於17200至18000點上落。

另溫傑指，阿里宜回至80元以下才買入。阿里基本因素無突變，預期第三季業績麻麻，「雙11」銷售肯定強勁，分拆概念方面，不是分拆菜鳥就是盒馬鮮生，跟著到雲業務，全都是兩星期前甚至一個月前已知道。雖然大市氣氛好轉，Beta高的科技股一定升多一些，惟阿里暫只可上望86元，升至90至92元就要減持。

科技股今日普遍造好，阿里升2.41%收報84.85元，美團升5.59%報117.2元，騰訊(00700)升3.31%報312.6元，京東升3.78%報107元，網易(09999)升1.44%報175.6元，百度(09888)升2.75%報108.2元，小米(01810)升1.97%報15.54元，快手(01024)升7.12%報58.7元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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