etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

盤前攻略｜穆傑塔巴強硬聲明挫美股三指逾1%，港股即市支持見25200

13/03/2026

　　繼任伊朗最高領袖穆傑塔巴周四(12日)發表上任後首份官方聲明，指伊朗不會放棄復仇，除繼續封鎖霍爾木茲海峽外，必要時更會開啟新戰線，呼籲地區鄰國盡快關閉美軍基地。油價應場急揚，布蘭特期油企上100美元，市場對海峽封鎖持續預期回升，美股三大主要指數齊挫超過1%；道指跌739點或1.56%報46677，標普跌103點或1.52%報6672，納指跌404點或1.78%報22311。

 

盤前攻略｜穆傑塔巴強硬聲明挫美股三指逾1%，港股即市支持見25200

 

中概股走軟，ADR跑輸

 

　　中概股普遍走軟；阿里巴巴跌1.53%報134.20美元，拼多多跌1.28%報101.62美元，京東跌0.60%報27.94美元，百度跌1.59%報123.16美元，小鵬升3.58%報19.98美元，理想績後跌2.52%報17.83美元，蔚來升1.46%報5.55美元，禾賽跌5.18%報24.34美元，嗶哩嗶哩跌2.43%報24.90美元。

 

　　ADR跑輸港股；騰訊(00700)ADR較港股低0.93%，折合541.4港元；美團(03690)ADR較港股低1.42%，折合75.6港元；小米(01810)ADR較港股高0.13%，折合33.3港元；友邦(01299)ADR較港股低1.29%，折合83.3港元；滙控(00005)ADR較港股低0.22%，折合128.6港元；港交所ADR較港股低1.06%，折合402.1港元。

 

25200為即市較大支持，下方24800更多資金看守

 

　　昨晚恒指夜期跌233點報25467，較現貨低水250點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25490，跌220點，較恒指現貨低水227點，恒指料跟隨低開逾200點。

 

　　儘管穆傑塔巴維持隱身，連宣讀聲明都由主播代口，但措辭強硬依然令華爾街對海峽狀況感到悲觀，美股跌勢持續。港股昨日始終未能企穩10天線之上，走勢偏弱，加上海峽與油價前景再次轉弱，恒指前景受壓。參考恒指牛熊證街貨分布，上日雖為爭持市況，但牛倉部署明顯比熊倉積極，全牛倉單日淨增1032張對應期指張數，較多新增街貨主要集中在25000之上，最多新增區域為25200至25299，淨增288張對應期指張數至410張，25200為去年第四季支持位，料為即市較大支持水平。若計及25000以外，則24800至24899為目前最重貨區，涉1464張對應期指張數，24800為去年重要阻力變支持關口。

 

撰文：經濟通市場組

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

返回財經熱話

