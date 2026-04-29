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開市Go | 阿聯酋退出油組，美指示斷供華虹，比亞迪首季盈利腰斬逾半

29/04/2026

要聞盤點

 

1、美股三大指數周二（28日）錄得跌幅，主要受OpenAI增長放緩消息觸發的科技股拋售潮所拖累。同日，美伊談判僵局與阿聯酋宣布退出OPEC的突發消息，大幅推高國際原油價格。道指收市微跌25.86點，或0.05%，報49141.93點；納指下挫223.3點，或0.9%，報24663.8點；標指跌35.11點，或0.49%，報7138.8點。中國金龍指數跌33點。日股今日休市。
　
2、據報美國總統特朗普對伊朗談判方案不滿，伊朗可能未來數天內透過巴基斯坦提交調整版方案。特朗普稱，伊朗告知美方「已處於崩潰狀態」，正努力處理領導層問題。他又在社交媒體發文指「伊朗希望美國」盡快開放霍爾木茲海峽，暗示伊方面臨巨大壓力。
　
3、阿聯酋宣布5月1日退出OPEC+，其旨在擺脫沙特主導的集體決策，按自身節奏釋放產能。
　
4、《華爾街日報》報道指OpenAI未能達到2025年ChatGPT收入及10億周活躍用戶目標，引發市場對AI投資回報率的廣泛擔憂。作為重要投資者的軟銀集團股價急挫高達9%，多隻AI算力及數據中心相關科技股亦集體下跌。OpenAI其後反駁有關報道為「典型標題黨」，強調面向消費者與企業的業務正火力全開。
　
5、麥格理指中國最高領導層在4月政治局會議釋放的政策基調鴿派程度減弱，再次顯示不急於扭轉房地產市場。
　
6、中資港股派息高峰將於6月來臨，分析人士認為企業今年更可能透過遠期購匯提前鎖定成本，第二季人民幣或面臨升值阻力。
　
7、據《路透》引述消息人士報道，人民銀行上周召集部分銀行召開信貸形勢分析會議，監管層關注近期信貸運行節奏，要求4月信貸餘額環比保持正增長，以穩定金融對實體經濟的支持。
　
8、歐洲央行公布，3月消費者對未來一年、三年及五年的通脹預期全面上升，偏離央行通脹目標。
　
9、長實(01113)與港鐵(00066)合作的黃竹坑BLUE COAST昨連沽9伙，套現逾2億元，折實呎價19881元起，較去年同區新盤貴30%。恒地(00012)旗下土瓜灣壹沐2期銷售加快，已公布樓書，將於日內公布價單，並於5月初開售，該期提供415伙。荃灣形瑨昨開價，涉及110伙，折實售價461.5萬元起，呎價重返同區6年前水平。

 

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2026 20:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/04/2026 16:40
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